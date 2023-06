Mostra Frank Capra está no CCBB-RJ até julho

Começou esta semana, e vai até o dia 17 de julho, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, a mostra Frank Capra. É a mais completa retrospectiva do cineasta ítalo-americano já realizada no Brasil, com cópias restauradas de títulos nunca exibidos por aqui, incluindo obras do início da carreira de Capra, da época do cinema mudo. Serão apresentados 20 longas de ficção e sete documentários. Capra (nascido Francesco Rosario Capra, na Sicília, Itália, em 1897) viveu uma genuína história que vai da pobreza à riqueza, muito parecida com os personagens de seus filmes. Ele superou seu passado de imigrante e se tornou um nome de sucesso.

Um dos maiores diretores da era de ouro de Hollywood, Frank Capra, ganha mostra inédita e completa no CCBB-RJ (Foto: Divulgação)

Com curadoria de José de Aguiar e Eduardo Reginato, a mostra homenageia a obra do mais popular cineasta entre os anos 1930 e 1940, auge de sua produção. Frank Capra venceu três vezes o Oscar de Melhor Diretor. Primeiro, com a comédia ‘Aconteceu naquela noite’ (‘It happened that night’, 1934, com Clark Gable e Claudette Colbert, está na aba ‘última chance’, do HBO Max), o primeiro filme a ganhar o Oscar nas cinco categorias principais. Depois, com ‘O galante Mr. Deeds’ (‘Mr. Deeds goes to town’, 1936, com Gary Cooper e Jean Arthur) e o emocionante ‘Do mundo nada se leva’ (‘You can´t take it with you’, 1938). Este último, com James Stewart, que estaria em outros filmes marcantes do diretor, como ‘A mulher faz o homem’ (‘Mr. Smith goes to Washington’, 1939), e se tornou a representação do bom homem americano, em alguns filmes de Capra. Como no maravilhoso ‘A felicidade não se compra’ (‘It´s a wonderful life’, 1946), que não fez tanto sucesso em sua época de lançamento, mas, depois, virou um clássico natalino absoluto, sendo exibido até hoje nas TVs dos EUA e do mundo, em 25 de dezembro. E sempre nos fazendo chorar.

A mostra apresenta também ‘Esse mundo é um hospício’ (‘Arsenic and old lace’, 1944, com Cary Grant), considerado pelo American Film Institute uma das melhores comédias de todos os tempos; e a primeira versão da fantasia ‘Horizonte perdido’ (1937). A maioria dos filmes foi produzida pela Columbia Pictures. Completando a programação, a retrospectiva exibirá a série de sete documentários, inédita nos cinemas, ‘Why we fight’ (1942-45), encomendada pelo governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Capra morreu em La Quinta, na California, em 1991, aos 94 anos. Confira a programação em: www.bb.com.br/cultura.



STREAMINGS+

*O Prime Video anunciou a data de estreia de ‘Cassandro’, filme estrelado por Gael García Bernal: 22 de setembro. O longa conta a história de Saúl Armendáriz, um lutador amador gay de El Paso (Texas) que cria o personagem Cassandro, o “Libertador da luta livre”. No elenco, participações especiais de El Hijo del Santo (filho do famoso lutador Santo, el enmascarado de plata) e do cantor Benito Antonio Martínez Ocasio (o famosíssimo Bad Bunny).

*O Star+ lançou ‘Dezembro de 2001’, a nova série argentina do selo Star Original Productions inspirada nos acontecimentos socioeconômicos que abalaram a Argentina no final de 2001 e levaram a uma das crises mais profundas da história do país.

Pode parecer inusitado, mas o filme 'Flamin´Hot' conta a história de um zelador que inventou o sabor apimentado do salgadinho Cheetos, nos EUA (Foto: Divulgação)

AppleTV+ confirmou a segunda temporada da série ‘Silo’.’Black Mirror’ voltou na Netflix, com mais seis episódios.’The Righteous Gemstones’ estreou terceira temporada no HBO.Entrou no Star+ a série 'The Full Monty', que traz de volta alguns personagens da comédia de sucesso dos anos 90 nos cinemas.

*‘Flamin’ Hot: o sabor que mudou a história’, conta a história do zelador Richard Montañez (Jesse Garcia), e como ele revolucionou a indústria de alimentos ao criar para a multinacional Frito-Lay a versão apimentada do salgadinho Cheetos, o Flamin´ Hot Cheetos. O filme, dirigido por Eva Longoria, já está disponível no Disney+ e no Star+



*O Disney+ está com vários lançamentos Marvel Studios neste mês de junho: ‘Lendas da Marvel’, novos episódios da série que mostra o por trás das câmeras das produções Marvel; um documentário sobre Stan Lee (que, infelizmente, é um bocado incompleto em várias questões) e a nova série ‘Invasão secreta’. Esta é ambientada no MCU atual, quando Nick Fury (Samuel L. Jackson) descobre uma invasão iminente e clandestina da Terra por uma facção de metamorfos Skrulls (vistos nos filmes da Capitã Marvel) e tenta salvar a humanidade.

*Entrou no catálogo do HBO Max a cultuada série animada dos anos 1960 ‘Jonny Quest’, com todos os episódios dublados ou legendados.



