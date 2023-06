Novo episódio da série biográfica ‘Bios: vidas que marcaram a sua’ estreia hoje, com Os Paralamas

Mais um episódio de ‘Bios: vidas que marcaram a sua’ chega hoje. A produção exclusiva do Star+ apresenta, agora, a querida banda Os Paralamas do Sucesso (atualmente, só Paralamas). A jornalista Roberta Martinelli investiga a vida e obra da aclamada banda brasileira de rock dos anos 80, com material inédito e exclusivo, conversas com os integrantes, além de traçar os principais momentos da história do grupo e contar com entrevistas exclusivas de diversos artistas conhecidos.



Em geral, ‘Bios: vidas que marcaram a sua’ reconstrói a história das personalidades mais marcantes da cultura popular latino-americana e revela casos e detalhes desconhecidos do grande público. Figuras conhecidas mergulham na intimidade dos protagonistas e, graças ao acesso exclusivo, são testemunhas de momentos inesquecíveis e únicos, enquanto descobrem em primeira mão arquivos inéditos de seu passado e acessam o testemunho de seu círculo íntimo.

No Star+, já estão disponíveis episódios da banda Titãs, dos artistas argentinos Mercedes Sosa, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati (Soda Stereo), Luis Alberto Spinetta e Charly García, do artista mexicano Alex Lora, da banda mexicana Café Tacvba e da banda colombiana Aterciopelados.



No novo episódio, que estreia hoje, 16 de junho no Star+, Roberta Martinelli analisa a vida e a obra da banda meio carioca, meio brasiliense. Com imagens de arquivo inéditas, conversas com os integrantes Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria), acesso exclusivo aos ensaios atuais da banda, e um encontro íntimo no local de nascimento de Bi, o documentário traça momentos-chave e, a partir do acidente de Herbert, centra-se na força curativa da música.



Além dos integrantes da banda, ‘Bios’ conta com entrevistas exclusivas de artistas como Gilberto Gil, Fito Páez, Carlinhos Brown, Dado Villa-Lobos, Dinho Ouro Preto e Roberto Frejat, entre outros, além de Zé Fortes (empresário da banda), e jornalistas (dentre os quais, seu amigo felino que vos digita).



STREAMINGS+

*O Star+ anuncia que ‘Amor da minha vida’, nova série nacional com o selo do Star Original Productions, tem previsão de estreia em 2024. Estrelada por Bruna Marquezine e Sergio Malheiros, é uma comédia romântica que conta a história de Bia e Victor, melhores amigos e grandes confidentes um do outro.

*Mais produções nacionais: o Prime Video divulgou o cartaz oficial e a data de estreia da série ‘Negociador’ para 21 de julho. Ela é estrelada por Malvino Salvador e Barbara Reis. O mesmo Prime Video divulgou a data de estreia da nova série de comédia ‘Novela’. Estrelada por Monica Iozzi e Miguel Falabella, a produção estará disponível dia 28 de julho.

'Good Omens', baseado em obra de Neil Gaiman, volta em julho (Foto: Divulgação)

*A Lionsgate+ divulgou detalhes da segunda temporada de sua série original ‘Señorita 89’: a matriarca Concepción (Ilse Salas) está arrasada e sem forças, enquanto a coroada rainha Isabel (Natasha Dupeyrón) deixa a fazenda “La Encantada”. Aliás, estreia hoje, no Lionsgate+, ‘As Bruxas Mayfair de Anne Rice’.

*Até o fim do mês de junho, o canal TBS (que começou especializado em filmes e series de humor e, depois, virou um canal qualquer, sem personalidade) vai virar TNT Novelas.

*O Prime Video confirmou a segunda temporada de ‘O verão que mudou minha vida’ (‘The summer I turned pretty’), que estreia com três episódios, dia 14 de julho, e terá novos episódios semanalmente até o final da temporada, que acontece em 18 de agosto.

*O Canal Brasil está exibindo em sua programação os seis episódios da série ‘Junho 2013 – O Começo do Avesso’, dirigida e idealizada pelo jornalista e documentarista Paulo Markun e pela socióloga Angela Alonso. A produção traz um panorama sobre as diversas manifestações que aconteceram em junho de 2013 no Brasil.

*O Apple TV+ anunciou a segunda temporada de ‘Fundação’ (‘Foundation’), saga baseada nas premiadas histórias sci-fi de Isaac Asimov. A segunda temporada, com 10 episódios, estreia mundialmente na sexta-feira, dia 14 de julho.

*Outra série que voltará em breve com a segunda temporada é ‘Good Omens’, que estreia dia 28 de julho, no Prime Video.