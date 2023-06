‘Meu vizinho Adolf’: teoria bizarra sobre o paradeiro de Hitler em uma boa comédia dramática

Está em cartaz nos cinemas a comédia dramática ‘Meu vizinho Adolf’ (‘My neighbor Adolf’, 2022), de Leon Prudovsky. Nele, mais uma vez, é aventada a suposição de que Adolf Hitler não teria morrido no final da guerra num bunker com Eva Braun (seus corpos nunca foram encontrados). Mas, como aconteceu com tantos outros nazistas fugitivos, teria vindo para a América do Sul, onde viveu secretamente até sua morte.

A partir daí, depois de uma abertura passada em 1932, onde o protagonista do filme, Marek Polsky (David Hayman), faz uma foto em família - família esta que, anos depois, seria dizimada em campos de concentração nazistas, de onde só ele sobreviveu –, o filme nos leva para uma pequena cidade de um país na América do Sul (locações no Brasil e Colômbia), em 1960, onde um solitário e mal-humorado Sr. Polsky se convence de que seu novo vizinho não é outro senão o próprio Hitler.

A princípio, é apenas um vizinho que interfere em sua paz. Mas, depois que o cão deste machuca as rosas negras cultivadas por Polsky, este acaba tendo contato cara a cara com o vizinho e, ao olha-lo nos olhos, tem certeza de que se trata de Hitler (que conheceu pessoalmente num torneio de xadrez, nos anos 1930, antes que este virasse o Führer). Não sendo levado a sério (nem mesmo por membros da inteligência da embaixada de Israel, que dizem ouvir essas teorias quase que diariamente), ele inicia uma investigação particular para provar sua afirmação. O vizinho tem vários pontos em comum com Hitler: não bebe, não fuma, pinta, é canhoto, gosta de animais, joga xadrez...



Para provar sua teoria, Polsky acaba se envolvendo em um relacionamento bizarro com o ‘inimigo’ (ambos adoram jogar xadrez) para obter provas decisivas. O que leva a momentos hilários, dentro de um tema delicado. O suposto Hitler é feito por Udo Kier (‘Bacurau’), que acabou de fazer papel semelhante na série de TV ‘Hunters’ (nesta fez um Hitler velho, isolado no interior da Argentina; está no Prime Video). O simpático filme nos deixa em suspense, até o fim, sobre a identidade do vizinho. Será que é ele? Só assistindo para descobrir.

STREAMINGS+

*Não há nada oficial, ainda. Mas, parece, o Criterion Channel está chegando ao Brasil. O site não está mais bloqueando regionalmente quem entra nele, e o aplicativo apareceu nas SmarTVs da Samsung. Aguardemos um comunicado oficial. O Criterion Channel surgiu nos EUA em 2019, a partir de uma distribuidora de vídeos, a Criterion Collection, formada em 1984, que distribui filmes clássicos e cults com versões especiais ou fora de circulação. Ótima notícia.

*Após passagem pelos cinemas, o documentário ‘Memória sufocada’ já está em VOD nos serviços ClaroTV+, Oi Play e Vivo Play, por meio do Canal Brasil. O documentário olha a história da Ditadura Militar e a tortura no Brasil a partir da perspectiva do presente.

Será que o Criterion Channel está chegando ao Brasil? Já tem app nas smart tvs Samsung, e o site não bloqueia mais por região (Foto: Reprodução)

*A plataforma Lionsgate+ anunciou a estreia no Brasil de ‘As Bruxas Mayfair’ – baseada na trilogia de terror gótico “Lives of the Mayfair Witches”, de Anne Rice. A série estreia na sexta-feira, 16 de junho. Com oito episódios, é centrada em neurocirurgiã, Rowan (Alexandra Daddario), que descobre que é herdeira de uma família de bruxas.

*Estreia dia 16 de junho, no Star+, ‘Bios: Paralamas do Sucesso’. A jornalista Renata Martinelli investiga a carreira de uma das bandas mais populares do Brasil, com imagens de arquivo e depoimento de artistas, amigos e jornalistas que acompanharam a carreira da banda formada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone.

Nova série baseada em livros de Anne Rice chega este mês ao Lionsgate+ (Foto: Divulgação)

*Mesmo depois de mais de 100 anos, a Semana de Arte Moderna de 1922 continua suscitando debate. O documentário exclusivo e inédito "Semana Sem Fim", que está em cartaz no Curta!, oferece um panorama histórico do período e sua compreensão ao longo do tempo. O evento ocorrido em três noites de fevereiro no Theatro Municipal de São Paulo marcou a história artística e cultural do Brasil.

*Os quatro filmes da série Indiana Jones (Os Caçadores da Arca Perdida, o Templo da Perdição, a Última Cruzada, e o Reino da Caveira de Cristal), além da série de TV ‘O Jovem Indiana Jones’, estão disponíveis no Disney+, antes do lançamento do capítulo final ‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’, em 29 de junho nos cinemas.



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.