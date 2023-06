O ator inglês Timothy Spall brilha solo no sentimental ‘O último ônibus’

Timothy Spall é um dos atores mais versáteis e queridos da Inglaterra. Ele já mostrou isso em filmes tão diversos como ‘Sr. Turner’ e ‘Segredos e mentiras’ (sem contar suas participações em filmes da série ‘Harry Potter’). Ele é o protagonista de ‘O último ônibus’ (‘The last bus’, 2021), de Gilles MacKinnon, em cartaz. Spall interpreta Tom Haper, um homem de 90 anos que embarca em uma jornada diferente: para cumprir com uma promessa feita à sua mulher, Mary (Phyllis Logan), antes de ela morrer, Tom deixa sua casa de 50 anos em um vilarejo no norte da Escócia e atravessa o país, de ônibus, rumo à fronteira com a Inglaterra (Land´s End), onde nasceu, refazendo trajetória inversa do que fez quando jovem.

MacKinnon conta que, ao ler o roteiro de Joe Ainsworth, adorou a ideia de um road movie protagonizado por um homem de 90 anos (o ator tem 66 anos, e foi envelhecido para o papel). “E ele tem motivos pessoais muito fortes para fazer essa viagem, o que traz novas camadas emocionais ao filme. Ele faz o mesmo caminho que fizera 60 anos atrás, com sua mulher, mas agora no sentido inverso, usando as mesmas rotas de ônibus e pequenos hotéis onde se hospedaram”.

'Viajando com os Gil' (Prime Video), mostra, em seis capítulos, a família de Gilberto Gil se preparando para uma turnê internacional (Foto: Divulgação)

Spall descreveu o filme, numa entrevista, como uma história de amor e perda. “São os últimos momentos da vida de uma pessoa, nos quais ele faz uma das maiores odisseias e redescobre a vida ao redescobrir o mundo”. De fato, na jornada, Tom (re)descobre um mundo do qual esteve afastado por 50 anos. Tudo mudou, radicalmente.

O filme (que tem idas e vindas no tempo, mostrando Tom e sua esposa jovens) é totalmente carregado pelo talento de Spall, que brilha solo em cena. As belíssimas paisagens da Escócia se encarregam do resto. Mas, para quem gosta de filmes sentimentais e de jornadas pessoais, é bastante interessante. Ainda bem que Tom não mora no Brasil. Aqui, sua jornada de ônibus seria mais árdua. Ainda que ele passe por uns perrengues lá no UK. Ou não teria graça em assistirmos.

A terceira temporada de 'The Great' estreia no Lionsgate+ no dia 14 de julho (Foto: Divulgação)

STREAMINGS+

*O Prime Video anunciou que a série ‘Citadel’ foi renovada para a segunda temporada com Joe Russo dirigindo todos os episódios. A produção de suspense e espionagem - estrelada por Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, é uma das mais assistidas da plataforma.

*Um apagão coloca em risco as esperadas audições do Colégio Use Sua Voz, e para descobrir o que de fato aconteceu, Bia Torres, Laura Castro e Giu Nassa - as BFF Girls - se unem para desvendar esse mistério. A série ‘Use sua voz’, o primeiro live-action produzido pelo Cartoon Network no Brasil, estreia dia 6 de julho, na HBO Max.

*O Prime Video anuncia a estreia de ‘Viajando com os Gil’ para o dia 30 de junho. Entre momentos de afeto com os filhos, comentários espontâneos e os desafios de uma turnê internacional em família, Gilberto Gil reforça a riqueza de seu legado por meio da música. Os seis episódios serão lançados exclusivamente no Prime Video.

*A Lionsgate+ confirmou a estreia da terceira temporada da comédia satírica de época ‘The Great’: a série original retorna na sexta-feira, 14 de julho, com novos episódios toda sexta-feira. A terceira temporada mostra Catherine (Elle Fanning) e Peter (Nicholas Hoult) tentando fazer seu casamento funcionar após alguns problemas.

*O Prime Video anunciou a data da estreia da segunda temporada de ‘A roda do tempo’. A nova temporada da série Original Amazon vai estrear exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios ao redor do mundo no dia 1º de setembro.

*A aguardada nova temporada de ‘Outlander’ (a sexta) estreia no Star+ no dia 18 de junho, dois dias depois de sua estreia nos EUA. Já a sexta temporada de ‘Black Mirror’ chega ao Netflix dia 15 de junho.

*A plataforma global de streaming, produtora e distribuidora, MUBI, anuncia a realização do MUBI Fest São Paulo 2023 (de 14 a 16 de julho, na Cinemateca Brasileira). Em sua segunda edição, o festival se expandiu, tornou-se uma iniciativa regional e acontecerá também em outras capitais ao longo do ano: Bogotá (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Cidade do México (México) e Santiago (Chile).



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.