Edição 2023 do Festival MITA acontece neste finde!

A parte carioca da edição 2023 do festival MITA acontece neste final de semana, sábado (27) e domingo (28), no Jockey Club Brasileiro, na área aberta conhecida como Pião do Prado. O espaço tem vista privilegiada para o Cristo Redentor, e está ao lado da Lagoa Rodrigo de Freitas. De fácil acesso para chegada com a utilização de transportes coletivos, inclusive de metrô, o local está também ao lado da ciclovia. Detalhe: é um festival diurno. Começa às 11h.

O line-up mescla atrações internacionais e nacionais, reunindo nomes já consagrados (como Lana Del Rey e Marcelo D2, com ingressos esgotados) com nomes da cena indie (caso dos americanos The Mars Volta e HAIM). Serão dois palcos com 17 shows. A produção é realizada em parceria pelas empresas Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer e Luiz Guilherme Niemeyer, e 30E. Os ingressos são vendidos online na Eventim e em bilheteria credenciada. Há também a oferta do Ingresso Social, com preço especial, que tem parte do valor arrecadado destinado às instituições parceiras do evento.

Confira a programação



Rio de Janeiro – 27 de maio

Abertura dos portões 11h

Palco Deezer

11h40 – Melly – artista Deezer Next

12h55 - Larinhx convida MC Carol e Slipmamy & Ebony

14h35 – Gilsons

16h45 – Jorge Ben Jor

19h05 – Planet Hemp convida Tropkillaz

Palco Corcovado

13h40 – Jehnny Beth

15h40 - BadBadNotGood convida Arthur Verocai

17h50 – Flume

20h30 – Lana Del Rey

*ATENÇÃO: OS INGRESSOS PARA O SÁBADO ESTÃO ESGOTADOS!

Rio de Janeiro – 28 de maio

Abertura dos portões 11h

Palco Deezer

12h35 - Jean Tassy e Yago Oproprio

14h35 – Sabrina Carpenter

16h45 – NX Zero

19h20 – The Mars Volta

Palco Corcovado

13h40 – Carol Biazin

15h40 – Scracho convida Baia

17h50 – HAIM

20h30 – Florence + The Machine

Acesso ao evento

A entrada para a pista comum e para a pista premium será feita pelos portões A e B – Praça Santos Dumont.

Transporte

A organização do festival estimula que os fãs utilizem as opções de transporte público nos dias de evento. Além de diversas linhas de ônibus, o espaço fica a cerca de 15 minutos de caminhada da estação de metrô Antero de Quental / Leblon. O evento não tem estacionamento conveniado.

Data dos shows: Dias 27 (ESGOTADOS) e 28 de maio

Abertura dos portões: 11h

Horário dos shows: a partir das 12h

Local: Jockey Clube – Praça Santos Dumont, nº 31, Gávea, Rio de Janeiro.

Ingressos: a partir de R$ 475.

Classificação etária: acima de 16 anos, desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online.

Bilheteria oficial RJ

Até dia 26/05 - sexta-feira

Jeunesse Arena – Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca. Funcionamento: terça a sexta das 10h às 17h. Sem taxa de conveniência.



Dias 27 e 28/05 – sábado e domingo – dias de evento.

Jockey Clube – Praça Santos Dumont, nº 31, Gávea. Funcionamento: das 10h às 20h (sem taxa).