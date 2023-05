Elle Fanning em quatro tempos no Lionsgate+

Uma das atrizes mais talentosas de sua geração, a americana Elle Fanning (irmã mais nova de Dakota Fanning, de ‘Guerra dos mundos’), está com quatro produções no streaming Lionsgate+. Os fãs da moça podem vê-la numa minissérie sobre um chocante crime real ou em um remake premiado no Festival de Cannes, entre outras produções. A atriz de 25 anos vem mostrando sua versatilidade para atuar em produções de gêneros e formatos variados desde cedo. Aqui vão as séries e filmes onde ela está, no Lionsgate+:

‘The Great’ (duas temporadas – a terceira temporada estreia em 14 de julho): Nesta série original Lionsgate+, indicada ao Emmy e ao BAFTA, Elle Fanning interpreta Catarina, a Grande, que passa de forasteira à mais longeva governante feminina na história da Rússia. A série de drama cômico e satírico, levemente inspirada em uma história real, mostra os desafios da protagonista em ‘libertar’ um país que não quer ser livre em uma trama moderna sobre o passado. Ela divide a cena com Nicholas Hoult (o Tony, de ‘Skins’), que faz o sexomaníaco Czar Pedro. É tudo muito exagerado e divertido.

‘The Lost Room’: já mostrando talento com apenas 8 anos de idade, Fanning interpreta a pequena Anna Miller nesta elogiada minissérie de ficção científica. Com seis episódios, a produção acompanha a saga do detetive Joe Miller (Peter Krause), que investiga o curioso desaparecimento de objetos e pessoas em um quarto de motel, incluindo o de sua própria filha Anna (Fanning). Conforme a investigação avança, Joe descobre que o misterioso quarto pode estar em uma diferente noção do tempo e espaço.

‘The Girl from Plainville’: esta minissérie “true crime” é inspirada no verídico caso sem precedentes de “suicídio por mensagens de texto”, e explora o complexo relacionamento de Michelle Carter (Fanning) com Conrad Roy III, e os eventos que levaram à morte dele e, mais tarde, à condenação dela por homicídio involuntário. Com oito episódios, ‘The Girl From Plainville’ tem no elenco Chloë Sevigny (‘kids’), como Lynn Roy, mãe do rapaz; Colton Ryan, como Conrad “Coco” Roy III; e Cara Buono, como Gail Carter.

‘O estranho que nós amamos’: Da festejada roteirista e diretora Sofia Coppola (filha de Francis), que venceu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes pelo filme, este remake de “The beguiled” (estrelado por Clint Eastwood, de 1971) é um suspense psicológico que se passa em um isolado colégio interno feminino, na época da Guerra Civil, no estado americano da Virgínia. Toda a dinâmica do colégio é abalada com a chegada de um enigmático soldado ferido (Collin Farrell) que é acolhido pelo grupo de mulheres. No elenco, além de Fanning e Farrell, estão Nicole Kidman, Kirsten Dunst e Angourie Rice.

Para ficar completo, só faltou o polêmico ‘Demônio de Néon’ (‘Neon Demon’, 2016), de Nicolas Winding Refn, no qual ela tem uma atuação espetacular.