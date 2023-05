‘Air: A história por trás do logo’: filme que conta a história do Nike Air Jordan, chega ao Prime Video

Na época em que ‘De volta para o futuro’ (‘Back to the future’) foi lançado, o filme se passava em 1985, e seus personagens principais voltavam no tempo 30 anos, até 1955, nascimento do rockn´roll. Uma das coisas mais bacanas no filme é quando a jovem (feita por Lea Thompson) pega Marty McFly (Michael J. Fox) com pouca roupa, e ele está usando cueca Calvin Klein, além de ter uns sapatos diferentes, o clássico tênis Nike. Se naquela época, anos 80, voltar 30 anos parecia um bocado de tempo, quando assistimos a ‘Air: A história por trás do logo’ (‘Air’, 2023), voltamos 40 anos, e nos sentimos ainda mais velhos. O filme, uma produção Amazon ainda em cartaz, entra mundialmente no streaming Prime Video, nesta sexta, dia 12.

‘Air’ (título que se refere ao famoso tênis de basquete Air Jordan) se passa em 1984 (um ano antes de McFly ir para ´55), quando ainda não tínhamos aqui a MTV (só dava para ver através de fitas de VHS exibidas em vídeo bar, uma moda daqueles tempos), os tênis Nike do McFly ou mesmo os Air Jordan eram difíceis (e caros) de se encontrar, só se fossem importados. Mesmo os VCR (vídeo cassete recorders) que Sonny Vaccaro, o personagem de Matt Damon, usa o tempo todo -- os famosos aparelhos tocadores e gravadores de videocassete -- ainda não eram uma presença constante nas casas brasileiras (isso se deu mais na segunda metade dos 80s). Quando Sonny precisa receber um recado, é avisado pelo pager/beeper (um treco que ‘bipava’) e precisa ir até um telefone público (!) mais próximo para ligar de volta ou pegar o recado. Não havia celulares, e as secretárias eletrônicas caseiras também eram um luxo (e caras). São pequenas coisinhas que a gente nem imagina como era viver sem. E eram tecnologia de ponta, então.

No elenco, a sempre ótima Viola Davis, como a mãe de Michael Jordan (pedido pessoal do próprio para o diretor do filme, Ben Affleck); Matt Damon está bem como o cara que apostou no sonho de fazer de Michael Jordan o astro em forma de tênis. Já Affleck (que faz o CEO da Nike) procurou dar uma cara bem 80s ao filme, com a fotografia imitando texturas de vídeo. Vale a vista.



STREAMINGS+

(OS LANÇAMENTOS DE MAIO):

*No STAR+:

Dentre os lançamentos de maio do Star+ estão as produções originais latino-americanas “Planners” e “Dois tempos”; as séries “A lsmall Light”, “Olhos atentos”, “Alasca: Em busca da notícia”, “Não estou morta!” e “O culto secreto”; os filmes “La situación”, “Incompatível” e “Pacificado”; as novas temporadas das séries “S.W.A.T.”, “Bel-Air”, “Godfather of Harlem” e “The Kardashians”.

*Na MUBI:

Festival de Cannes e especiais dedicados ao Dia das Mães e à brasileira Ana Vaz. Mais: as estreias exclusivas de ‘Os cinco diabos ‘(Léa Mysius), o premiado ‘Unclenching the fists’ (Kira Kovalenko) e a versão restaurada do clássico ‘A mulher com uma faca ‘(Timité Bassori)

*DISNEY+

No dia 24 de maio, chega ao Disney+ “A jornada de Jin Wang”, nova série baseada na graphic novel de Gene Luen Yang, que narra as provações e aflições de um adolescente cuja vida muda para sempre quando ele fica amigo de um deus mitológico.

O novo filme Original Disney+ ‘A cratera’ estreará exclusivamente na plataforma de streaming neste 12 de maio. Com direção de Kyle Patrick Alvarez, a aventura de ficção científica é estrelada por Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce e Scott Mescudi. O filme tem roteiro de John Griffin e produção de Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen.

*AMAZON:

O Prime Video anunciou acordo para desenvolver duas temporadas de “Étoile”, nova série Original Amazon, com oito episódios, dos criadores vencedores do Emmy Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, que irão escrever, dirigir, e serão também produtores executivos. A série é estrelada pelo vencedor do Emmy Luke Kirby (‘A maravilhosa Sra. Maisel’), Camille Cottin (‘Call My Agent!’), Simon Callow (‘Outlander’), Lou de Laâge (‘The Innocents’), Gideon Glick e David Alvarez (‘Amor, Sublime Amor’).



*O Paramount+ inicia maio ampliando seu catálogo com estreias exclusivas e novos conteúdos. Entre os destaques, estão “De férias com o ex”, “Caribe: A ressaca”, “Atração fatal”, “Thalia’s mixtape: A trilha sonora da minha vida”, “A família Stallone”, “School spirits”, “A roleta da morte” e a segunda temporada de “Auto posto”.



