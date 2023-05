‘Atração fatal’ e ‘Gêmeos: mórbida semelhança’: dois filmes dos anos 80 que voltam como minisséries limitadas

Duas séries limitadas, baseadas em famosos filmes dos anos 1980, acabam de chegar aos serviços de streaming. São elas: ‘Fatal attraction’ (Paramount+) e ‘Dead ringers’ (Prime Video). A primeira deriva do thriller erótico de grande sucesso, ‘Atração Fatal’ (1987), de Adrian Lyne, sobre advogado casado (no cinema, feito por Michael Douglas) que se envolve com colega de trabalho (na tela, Glenn Close em uma de suas melhores atuações), e esta, não contente por ser descartada como a ‘transa de uma noite só’, começa a perseguir e ameaçar este e sua família. Já ‘Gêmeos: mórbida semelhança’, nas telonas, foi um perturbador filme (de 1988) do sempre polêmico David Cronemberg, estrelado por Jeremy Irons, que faz médicos ginecologistas gêmeos - que revezam as namoradas (que não sabem se tratar de duas pessoas diferentes), até que se apaixonam pela mesma mulher (Geneviève Bujold) - e tudo começa a dar errado entre eles.

Rachel Weisz faz as gêmeas Elliot e Beverly, na versão atualizada para 'Gêmeos; mórbida semelhança', do Amazon Prime Video (Foto: Foto: divulgação)

A série "Fatal attraction" (estrelada por Joshua Jackson e Lizzy Caplan, como o casal de amantes) atualiza para os dias atuais assuntos atemporais, como casamento e infidelidade, e evita certos detalhes do filme, como a famosa cena do coelho (quem viu, não esquece). É claro que, em comparação com o filme, que tinha um clima bastante tenso, uma minissérie em 8 capítulos (4 já disponíveis) perde bastante do ritmo. Melhor não comparar. Aliás, o filme está disponível no Paramount+.

Já a série "Dead Ringers", em seis capítulos (todos já disponíveis), tem um ritmo melhor, e é bem mais ousada no geral, ao abordar casos de gêmeos idênticos que mudam de identidade para ajudar um ao outro a seduzir suas parceiras sexuais. Nesta nova abordagem, os gêmeos, de personalidades completamente diferentes (Elliot e Beverly Mantle, os nomes não foram mudados), são substituídos por gêmeas, feitas por Rachel Weisz (que está excelente nos papéis), que seduzem não apenas homens, como também mulheres.

No fim das contas, os filmes são muito superiores às séries (o do Cronemberg, infelizmente, não está disponível em VOD ou streaming). Mas vale a pena ver e comparar.

*O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, deve mudar de nome em breve (assim como HBO Max será apenas Max). Segundo pesquisas feitas nos EUA, se chamará apenas Amazon TV, o nome mais votado. A maioria dos usuários já chama o serviço de Amazon mesmo.

*A Pluto TV, principal serviço de streaming de televisão gratuito do país, estreia oito novos canais, que já estão disponíveis no app: NCIS, CSI: Miami, Barrados no Baile, MacGyver, The Drew Barrymore Show, As Tartarugas Ninja, Baby Shark TV e Moranguinho.

'A Jornada de Jin Yang' é a nova série do Disney baseada em graphic novel (Foto: Foto: divulgação)

*No dia 24 de maio, chega ao Disney+ ‘A jornada de Jin Wang’, nova série baseada na graphic novel, de Gene Luen Yang, que narra as provações de um adolescente cuja vida muda para sempre quando ele fica amigo de um deus mitológico, e com ele aprende king-fu.

*A coprodução do SBT e Prime Video, ‘A infância de Romeu & Julieta’, trama inédita de Iris Abravanel, estreia dia 8 de maio na televisão e no streaming. No mesmo dia, o SBT lança a telenovela, e o Prime Video disponibiliza os cinco primeiros capítulos.

*Reprises de novelas, séries e filmes antigos fazem sucesso nos streamings. Mas, alguns desses clássicos reproduzem cenas de assédio de forma naturalizada.?A L’Oréal Paris criou, para alertar sobre esses conteúdos, a “Classificação Educativa”, que ajuda a identificar diferentes tipos de assédio em conteúdos televisivos.

*O filme Original Disney+ ‘A Cratera’ estreará exclusivamente na plataforma de streaming no dia 12 de maio. Com direção de Kyle Patrick Alvarez, é uma aventura de ficção científica.

*O Prime Video divulgou que a animação campeã mundial de bilheteria, ‘Super Mario Bros., o filme’, estará disponível para aluguel na loja do streaming da Amazon a partir do dia 25 de maio.



