Brooke Shields: uma vida exposta desde cedo, de uma menina bonita e sexualmente explorada

Entrou no catálogo do Star+ o documentário ‘Brooke Shields: pretty baby’, que cobre a vida e carreira da estrela/modelo mirim/adolescente americana Brooke Shields, que ficou famosa em filmes que exploraram a sua sensualidade, como o polêmico ‘Pretty baby’ (1978), de Louis Malle, e o idílico ‘A lagoa azul’ (1980), de Randal Kleiser. No primeiro, com apenas 11 anos, ela fez uma prostituta criança, com direito a cenas de nudez e beijos e carinhos em adultos. No segundo, vivia um romance de descoberta da sexualidade com um rapaz, já que ambos estavam isolados numa ilha paradisíaca, após um naufrágio.

No documentário, em duas partes, a diretora vencedora do Emmy Lana Wilson revela a história de Shields (hoje com 58 anos) através de suas aparições na mídia e materiais de arquivo, trazendo um contexto completo do momento em que ela chegava à maioridade diante dos olhos públicos, sempre sendo sexualizada. Nele, Shields compartilha seus maiores segredos (inclusive o de que foi estuprada por alguém da indústria cinematográfica), enquanto reflete sobre sua carreira e vida. E de como ela foi extremamente manipulada por sua mãe e agente Teri Shields, uma ex-modelo frustrada.

Honesto e incisivo, “A história de Brooke Shields” (título em português) narra a trajetória de Brooke em sua transformação de jovem sexualizada em uma mulher que descobre seu poder e lugar no mundo (após alguns casamentos e movimentos de carreira fracassados). Sua história é um espelho de uma sociedade que objetifica mulheres e meninas, e ressalta os perigos que isso pode causar. É especialmente interessante a parte final, no segundo capítulo, quando Brooke, nos dias de hoje, conversa com suas duas filhas adolescentes sobre os filmes que fez, e de como elas encaram isso; enquanto que Shields coloca os filmes no contexto da época, já que elas acharam muito estranho ver a mãe nua, tão jovem.



STREAMINGS+

*O canal SATO+ (2341, na Samsung TV Plus) está exibindo o JFX - Japan Film Experience, que contará com cinco longas que serão apresentados todas as noites de segunda a sexta, até 28 de abril, sempre às 21h. Os filmes são dos mais variados gêneros. Ação (‘Gakudori: Batalha de Drift’), comédia dramática (‘Bunny Drop: surpresas da vida’ e ‘Cyborg she’), fantasia (‘Black Butler: o mordomo de preto’) e thriller (‘Kakegurui’). Basta sintonizar no canal.

*‘O real mundo de Any Malu’, especial que conta a história de Any Malu antes da fama, chega ao Cartoon Network no dia 28 de abril, a partir das 19h, e à HBO Max. O especial é uma coprodução do Cartoon Network com o Combo Studio, e traz a influenciadora animada preferida do público vivendo momentos e situações inesquecíveis.

A série 'Atração fatal' é inspirada no filme de mesmo nome, dos anos 80 (Foto: Divulgação)

*O Paramount+ anunciou a estreia de sua nova série original, ‘Atração fatal’. A produção estreia os três primeiros episódios em 1º de maio. A série é uma releitura do thriller psicossexual de 1987 (dirigido por Adrian Lyne, com Michael Douglas e Glenn Close). Nos dias de hoje, depois de cumprir 15 anos de prisão pelo assassinato de Alexandra Forrest (Lizzy Caplan, de ‘Masters of Sex’), Daniel Gallagher (Joshua Jackson, de ‘Dawson´s Creek’) vai para liberdade condicional com o objetivo de reconectar-se com sua família e provar sua inocência.

*O Comedy Central acaba de anunciar que a série nacional ‘Auto posto’ retornará para uma segunda temporada. A estreia será no Dia do Trabalhador, segunda-feira, 1º de maio, às 21h. No dia seguinte, estará disponível no Paramount+.

*Em abril, o Apple TV+ estreia as novas séries ‘O mundo x Boris Becker’, ‘A última coisa que ele me falou’, as produções infantis ‘Jane’ e ‘Rã e sapo’, além das segundas temporadas de ‘Schmigadoon’ e ‘Depois da festa’. Já ‘Olá, amanhã!’ e ‘Extrapolations’ chegam com seus finais de temporada. E na parte de filmes, a comédia romântica ‘Ghosted’ (com Ana de Armas e Chris Evans) é o lançamento do mês (dia 21).

*Estreia hoje, no Star+, a temporada completa da série ‘As pequenas coisas da vida’, estrelada por Kathryn Hahn (‘Feiticeira escarlate’).

#star+ #appletv+ #comedycentral #paramount+ #hbomax #sato