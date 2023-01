Histórias reais, algumas chocantes, estão entre as séries documentais disponíveis na Lionsgate+

Nestes dias em que não há nada para fazer, enquanto o ano não começa de fato, vale a pena dar uma checada no conteúdo de séries baseadas em fatos reais ou documentários que estão disponíveis na plataforma Lionsgate+ (ex-Starzplay). Da conturbada e vitoriosa história de vida de um dos principais jogadores de futebol do século 21, Cristiano Ronaldo, à saga do surgimento da BMF (Black Mafia Family), uma das maiores organizações criminosas dos Estados Unidos na década de 80, as produções trazem imagens de arquivo, depoimentos e cenas de bastidores com detalhes muitas vezes desconhecidos.

‘The BMF Documentary: Blowing Money Fast’ - Série original da Lionsgate+ de oito episódios documentais de meia hora sobre os infames fundadores da Black Mafia Family, os irmãos Demetrius “Big Meech” e Terry “Southwest T” Flenory. A produção oferece uma visão abrangente da marcante história da BMF, com trechos de áudio exclusivos do membro fundador Demetrius Flenory, além de entrevistas com familiares e ex-membros da BMF e celebridades, incluindo Curtis “50 Cent” Jackson, TI, 2 Chainz e White Boy Rick. Cada episódio leva os espectadores pelas respectivas fases da jornada dos irmãos, começando como garotos de Detroit, ascendendo ao auge da cultura hip-hop, até o fim de seu reinado e os dias atuais. Enquanto a BMF acabou encontrando seu declínio, o legado de Meech e Terry continua a moldar a cultura hoje, inclusive, no mundo do rap.

Docusséries inspiradas em fatos reais são a tônica do Lionsgate+ este mês (Foto: Divulgação)

‘Ronaldo’ - Filmado ao longo de 14 meses com acesso sem precedentes ao círculo restrito da vida pessoal e profissional do craque, este é o primeiro filme oficial e autorizado do jogador português Cristiano Ronaldo, uma das figuras mais célebres do futebol. Pela primeira vez, o mundo tem acesso inédito ao atacante, através de conversas profundas, filmagens fantásticas de jogos e vídeos de arquivo. Imperdível para os fãs.

‘Dr. Death: The Undoctored Story’ - Esta série documental em quatro partes segue a história do cirurgião Dr. Christopher Duntsch, que deixou 30 pacientes mutilados e dois mortos. Apresentando novas entrevistas e filmagens nunca antes vistas, ele cobre sua história, infância, seus crimes, o julgamento e suas consequências. "Dr. Death: The Undoctored Story" inclui entrevistas exclusivas para a TV com médicos e advogados que levaram Duntsch à justiça, junto com muitas de suas vítimas. A série completa baseada no fato, “Dr. Death", estrelada por Joshua Jackson, Alec Baldwin e Christian Slater, também está disponível Lionsgate+. Vale a pena ver uma depois da outra.

‘Evil By Design: Exposing Peter Nygard’ - Por mais de 40 anos, o executivo de moda Peter Nygård é acusado de ter atacado mulheres no Canadá, Estados Unidos e Bahamas. Hoje, a suposta lista de sobreviventes chega a milhares. Acusado judicialmente no Canadá e nos Estados Unidos, Nygård usa todas as armas que pode para manter suas supostas vítimas em silêncio. Através de entrevistas exclusivas, arquivos raros e imagens inéditas, esta série documental traça como e por que as testemunhas finalmente se uniram para construir um caso contra Nygård.

‘Confronting a Serial Killer’ - Com produção executiva e direção do cineasta indicado ao Oscar e vencedor do Emmy, Joe Berlinger, esta obra documental de seis episódios conta a história da relação sem precedentes entre a aclamada autora e jornalista Jillian Lauren e o mais prolífico serial killer da história americana, Sam Little. Lauren descobre os segredos mais sombrios de Little e ajuda o cumprimento da lei na resolução de uma série de assassinatos arquivados que visam comunidades marginalizadas, particularmente mulheres negras, e deve reconciliar sua própria história de vício e abuso com sua missão atual para devolver a identidade de corpos anteriormente anônimos e mulheres esquecidas. Conforme se aprofunda no mundo sórdido de Little, Lauren percebe que ela pode ser, psicologicamente, sua última vítima.

Vale também conferir uma minissérie limitada que está na mesma plataforma de streaming, ‘The Girl from Plainville’, com Elle Fanning, baseada em fatos reais, sobre moça que induz namorado ao suicídio, e cujo desfecho se deu recentemente.