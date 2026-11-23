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Publicado em 23/11/2026 às 12:55

Alterado em 23/11/2026 às 12:55

O consumo moderado de carboidratos equilibra os danos da dieta cetogênica Foto: Pixabay

Eu vinha recomendando por muitos anos a dieta cetogênica, baseado em estudos que suportavam o seu resultado em optimizar a saúde metabólica e mitocondrial.

Restringir carboidrato e direcionar o corpo para gerar energia com gordura parecia ser o correto.

Tudo isso era baseado num crescente número de publicações, o que pareceu ser o caminho lógico e efetivo para a regulação da energia e melhora da flexibilidade metabólica.

Porém, depois de entender que o carboidrato é adequado para o nosso corpo sustentar a produção saudável de energia, comecei a rever conceitos, especialmente nos casos de restrição de carboidrato por longo tempo.

E que, persistindo esta postura de restrição de carboidratos, começam a ocorrer situações desfavoráveis a diversos órgãos do corpo, sendo inadequada a forma de sustentar isso, pois os efeitos colaterais superam os benefícios.

Essa vulnerabilidade é questionada no Science Advances Study, que avalia como a dieta cetogênica de uso prolongado afeta o equilíbrio metabólico, regulação de insulina e função de determinados órgãos.

Enzimas hepáticas e gordura no fígado

Nessa característica de estudos, os pesquisadores avaliaram os efeitos da dieta cetogênica de longo prazo no fígado de ratos por cerca de 1 ano.

O objetivo, além de avaliar a perda de peso e melhora metabólica, era saber como o fígado se comportava nesse processo.

Nesse período, observou-se aumento significativo de triglicérides e gorduras não esterificadas (ácidos graxos liberados por depósito de gorduras), gerando hiperlipidemia, uma condição de excesso de gordura circulante nos vasos sanguíneos.

Os ratos machos também desenvolveram esteatose hepática e aumento da atividade da enzima aminotransferase (ALT), também conhecida como Transaminase Glutâmico-Pirúvica (TGP).

Trata-se de uma enzima concentrada dentro das células do fígado, com papel no metabolismo de aminoácidos.

Se as células hepáticas são lesadas ou morrem, ALT é liberada na corrente sanguínea, elevando seus níveis.

Isso mostra agressão hepato celular e indica que o fígado está em estresse inflamatório e metabólico.

Agressão pancreática

Ocorrem 2 situações:

Estresse hepático

Ratos submetidos à dieta cetogênica desenvolveram intolerância à glicose, mostrando que apresentavam dificuldade de estabilizar a glicose depois de comer, desequilibrando a secreção de insulina.

Isso mostrou que o pâncreas não estava liberando insulina suficiente para regular a glicose.

As células do pâncreas (são as que produzem e liberam insulina) apresentaram comprometimento no transporte de proteínas dentro do retículo endoplasmático e aparelho de Golgi, responsáveis pelo preparo e viabilização das proteínas para secreção.

Essa disfunção lembra o que acontece no diabetes na fase inicial, quando o mecanismo de liberação de insulina fica comprometido.

Dano celular hepático

A agressão lipotóxica nas células hepáticas fica evidente no exame de microscopia eletrônica.

O aparelho de Golgi se mostra dilatado e fragmentado, assim como os genes ligados à resposta de estresse proteico que fica desregulado.

Esse padrão de resposta mostra exposição crônica à alta concentração de lipídios que interferem com o processamento de proteínas e comunicação entre as células, o que agrava a disfunção hepática.

Achado em animais sugere a mesma resposta em humanos

Apesar dos estudos terem sido efeitos em animais, os resultados são compatíveis entre humanos.

Os principais sinais observados envolveram a regulação da gordura como hiperlipidemia, esteatose hepática e elevação ALT.

No controle de glicemia, ocorre comprometimento da tolerância à glicose e redução de secreção de insulina.

Veja o relato dos autores em suas descobertas:

“Têm implicações translacionais relevantes” e “alertam contra o uso sistemático de uma dieta cetogênica como intervenção dietética promotora de saúde”.

Consequências do uso crônico da dieta cetogênica

Além do estresse hepático, a dieta cetogênica suprime o metabolismo energético, reduzindo a massa magra, o tecido metabolicamente mais ativo do corpo, comprometendo a geração de energia.

Veja a explicação do pesquisador Dinkok:

“A taxa metabólica basal (TMB) é determinada principalmente pela proporção entre massa magra e massa gorda. Assim, à medida que a perda muscular supera a perda de gordura com a ingestão crônica de dietas cetogênicas, a TMB cai significativamente. Consequentemente, após a pessoa interromper a dieta cetogênica e retornar a dietas com baixo ou moderado teor de carboidratos, o paciente que antes seguia a dieta cetogênica recupera rapidamente o peso perdido, principalmente na forma de gordura.

Como a gordura não é tão metabolicamente ativa quanto o tecido muscular, a pessoa que volta a ficar obesa não só recupera todo o peso perdido, como quase sempre ultrapassa o peso inicial antes de iniciar a dieta cetogênica e continua ganhando peso mesmo restringindo as calorias a níveis muito inferiores aos que consumia antes da dieta.

Isso ocorre porque a TMB caiu como resultado da dieta cetogênica (e da perda muscular) e a dieta regular, que o ex-paciente da dieta cetogênica costumava consumir para manter um peso estável (embora elevado), torna-se diretamente obesogênica devido à redução da TMB.”

Esses efeitos colaterais se desenvolvem silenciosamente, e podem sugerir elevação de enzimas hepáticas e/ou dor no lado direito do abdômen mostrando aumento de estresse no fígado pela carga metabólica.

É o momento crítico para se evitar cronicidade de lesão, realinhando a alimentação e corrigindo os macronutrientes.

Referências bibliográficas:

- Sci. Adv. 11, eadx2752(2025)

- Haidut, October 3, 2025





Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357