O tratamento para diabetes e obesidade pode estar na sua cozinha

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Publicado em 09/11/2026 às 15:01

Alterado em 09/11/2026 às 15:03

O vinagre de maçã já era usado há cerca de 5.000 anos.



Hipócrates, o pai da medicina, já indicava o vinagre de maçã para cura de diversas condições há 5 séculos.



Além das suas indicações para tratar feridas, problemas digestivos, hoje há várias publicações mostrando seu benefício para o controle de glicemia e aumento de metabolismo.



O vinagre de maçã é um fermentado feito de levedura e açúcar, cuja composição é cerca de 94% de água, além de minerais como cálcio, magnésio, sódio, potássio, ferro, zinco e açúcar natural.



Seus benefícios são promovidos pelo ácido acético, que compõe 5 a 6% do vinagre. É um agente antimicrobiano e ajuda na perda de peso.



Além disso, contém antioxidantes, compostos fenólicos e probióticos, com ação antibacteriana, anti-inflamatória, e colabora com o sistema gastrointestinal.



O bom vinagre é cru e não filtrado, conservando a substância mãe, que é onde está o seu benefício; como probióticos, enzimas e nutrientes.



Seus benefícios para a saúde vão do controle do peso, suporte na digestão, regulação da glicemia, saúde cardíaca, benefícios para a pele e ação antibacteriana.



Benefício para o diabetes

Sua habilidade para regular a glicemia pode ser bem útil aos diabéticos, cuja doença está entre as 10 mais causadoras de incapacidade e morte.



De acordo com uma publicação no "Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare" de 2023, indivíduos diabéticos que associaram vinagre de maçã à sua alimentação diária tiveram redução significativa no HbA1c, glicemia de jejum, colesterol e triglicérides.



Com isso, apresentaram também melhor saúde cardiovascular, de acordo com os pesquisadores.



"Os resultados do nosso estudo mostraram uma diminuição significativa na glicemia de jejum, HbA1C, colesterol total, LDL, proporção LDL/HDL, proporção colesterol/HDL e um aumento no hormônio insulina no grupo ACV. Além disso, observamos uma tendência crescente nos níveis de HDL... Parece que consumir ACV como alimento funcional junto com medicamentos pode reduzir os fatores de risco de doenças cardiovasculares em pacientes diabéticos."



E uma metanálise recente de 2025, publicada no "Journal Frontiers in Nutrition", mostra o efeito do vinagre de maçã no controle da sensibilidade à insulina.



Pesquisadores observaram que consumindo 1 ml por dia de vinagre de maçã promove redução de 1,25 mg/dl na glicemia de jejum.



O ácido acético presente no vinagre de maçã retarda o esvaziamento gástrico, o que previne os picos de glicemia após as refeições.



Essa propriedade faz do vinagre de maçã um produto bom no suporte e tratamento do diabetes.



Vinagre de maçã e emagrecimento

Além do controle da glicemia, o vinagre de maçã ainda ajuda no processo de perda de peso, pois:

- aumenta o metabolismo e oxidação das gorduras

- promove perda de peso, redução e medidas

- aumenta a saciedade



Diversos estudos mostram que o uso do vinagre de maçã nas refeições aumenta a sensação de saciedade.



Diluir 1 colher de sopa em 1 copo de água antes ou durante as refeições.



Interações com medicações:

O vinagre de maçã pode interferir em certas medicações, como diuréticos, digoxina, por alterar o potássio.



Nestes casos, sempre checar o seu nível de potássio.

Referências bibliográficas:

- CNET. May 6, 2025

- Quality in Sport. September 2024, 21:54339

- Prodia. May 22, 2025

- Masterclass. February 15, 2022

- Very Well Health. March 1, 2025

- IHME. June 22, 2023

- The Lance. July 15, 2023, Volume 402, Issue 10397, p203-234

- Front Clin Diabetes Healthc. 2023 Nov 13;4:1288786

- Front Nutr. 2025 Jan 30:12:1528383

- Int J Exerc Sci. 2021 Apr 1;14(2):222–229

- Nutrients. 2019 Aug 18;11(8):1943

- Asian Food Sci. J., 2024, vol. 23, no. 3, pp. 38-46

- MJ Nutrition, Prevention & Health. 2024;:e000823



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357

