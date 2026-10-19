Nutriente anti-envelhecimento que melhora a depressão

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Publicado em 19/10/2026 às 16:16

Alterado em 19/10/2026 às 16:16

Quando se fala em depressão, já se pensa num desequilíbrio da serotonina no cérebro. Com isso, vemos com frequência pessoas usando antidepressivos que promovam o aumento de serotonina.



Mas há uma outra abordagem que, além de ajudar na depressão, tem um efeito antienvelhecimento bem interessante.



Trata-se do Dimetilaminoetanol (DMAE), um precursor bioquímico do neurotransmissor acetilcolina, indicado no tratamento de distúrbios da memória, atenção e vigilância. Também pode melhorar o seu humor, aumentar a sua consciência e atenção, evitando o fog mental.

Para a depressão, esse hormônio funciona aumentando a produção de acetilcolina no cérebro. Esse é o neurotransmissor que permite que as células do cérebro conversem entre si e se mantenham ativas.

Estudos demonstraram que este reforço natural do cérebro melhora o humor mais do que as drogas químicas cheias de efeitos colaterais.



Em um estudo francês duplo-cego, pesquisadores deram a um grupo de voluntários 1.200 mg de DMAE diariamente. Cinco dias depois, eles mostraram melhora significativa no estado de alerta, aumento da memória e diminuindo dramaticamente nos níveis de ansiedade.



Em outro estudo realizado na Alemanha, pesquisadores deram a 80 pessoas DMAE ou placebo por três meses. Aqueles que receberam o DMAE mostraram maior atenção, eram muito mais ativos e tinham uma maior sensação de bem-estar.



Mas os estudos não ficam só na depressão, pois o DMAE age na pele com ótimo efeito antienvelhecimento. Nada mais é do que um "facelift em um frasco".



Anos atrás, quando os cientistas estavam estudando essa perda química e de memória do cérebro, eles se depararam com algo incrível ... O DMAE pode reduzir as rugas, eliminar manchas da idade e ajudar a firmar a pele.



A sua suplementação pode promover já na 1ª dose uma leve estimulação ou levar várias semanas para ver os resultados.



A suplementação preconizada nesses estudos é de 150 mg 2x/ dia.



Como promover esse efeito de facelift



DMAE

Pesquisadores da Bélgica solicitaram voluntários para testar o DMAE. Em um estudo duplo-cego, 30 deles aplicaram um gel com 1,5% de DMAE em um dos lados do rosto, e do outro lado, aplicaram um gel placebo.

Os resultados foram claros. Enquanto o placebo não teve efeito, o lado tratado com DMAE mostrou uma pele mais firme.



Veja as ações descritas do DMAE:

- aumenta a retenção de água nos tecidos conjuntivos da sua pele. Com isso, haverá água adicional promovendo preenchimento na superfície da derme.



- alivia a flacidez da pele, pois a acetilcolina no DMAE envia sinais para os seus nervos e músculos promovendo um efeito lifting. É basicamente a mesma ação que aumenta o poder de memória do seu cérebro.



- mais tônus muscular no rosto, reduzindo a aparência de linhas finas e rugas.



- reduz as manchas marrons do acúmulo dos resíduos de lipofuscina (lixo célular).



O DMAE não é a única maneira totalmente natural de eliminar as manchas de flacidez e envelhecimento da face. Você o encontra em anchovas, sardinhas e salmão. Mas não é fácil comer peixe suficiente para obter todos os benefícios.



HIBISCO

As flores de hibisco fornecem uma proteção para a pele.

Firma a pele flácida como um Botox vegetal tropical, pois contém alfa-hidroxi-ácidos (AHAs).

De fato, um estudo recente descobriu que os AHAs em hibisco fornecem uma redução de 30% no aparecimento de rugas ao inibir a quebra da elastase e hialuronidase do tecido conjuntivo.

Você pode se beneficiar disso bebendo chá gelado de hibisco.



Instruções para o preparo do chá de hibisco:

- Coloque quatro saquinhos de chá em 8 xícaras de água.

- Deixe repousar durante a noite na geladeira.

- Retire os saquinhos de manhã e adicione o suco de um limão.

- O chá fresco terá um sabor azedo, quase como amora. Você pode querer adicionar um pouco de estévia ou Luo Hang Guo como adoçante.

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Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357