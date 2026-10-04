Metabolismo lento e declínio de saúde

...

Publicado em 04/10/2026 às 08:09

Alterado em 04/10/2026 às 14:16

Muitas pessoas estão apresentando perda de músculos e energia, tornando-se fracas, dia após dia.



Apesar do esforço em se recuperar, continuam numa situação devastadora.



Isso reflete a degradação profunda da habilidade dos seus corpos em produzir energia.



Os sinais precoces são fadiga e perda de vitalidade, frequentemente confundidas com os efeitos do envelhecimento ou doença.



Porém, atrás desses sintomas há uma profunda mudança no metabolismo, comprometendo o funcionamento do seu organismo.



Os pesquisadores estão começando a repensar esta condição com outra visão, onde o problema é mais metabolismo do que má nutrição.



E para reverter essa condição, é muito mais que calorias ou proteína, mas reativar a capacidade do seu corpo de gerar energia de sustentação da vida.



Restauração da energia

De acordo com publicação na Molecular Metabolism, o motivo dessas manifestações de falha no sistema de geração de energia não é por inflamação ou alimentação ruim, mas sim por nível baixo de Dinucleotídeo Adenina Nicotinamida (NAD+), a molécula chave da produção de energia dentro da mitocôndria.



Quando há pouco NAD+, as células não convertem o alimento em energia, forçando o corpo a degradar tecido muscular para sobreviver.



Nesses casos, os cientistas mostram que o NAD+ estava em colapso, com o sistema de geração de energia de todo o corpo em desequilíbrio.



Perda de energia começa na mitocôndria

Quando essa “máquina” para de funcionar corretamente, o nível de NAD+ cai vertiginosamente. Isso causa perda de energia que não é só um sintoma de doença, mas a principal causa desse processo.



Inflamação e fatores ambientais

O declínio de energia se torna pior nas situações de inflamação crônica e uso de gorduras polinsaturadas, como ácido linoleico (LA), presentes nos óleos de sementes.



Como reverter esse desperdício

A solução é prevenir a depleção de NAD+ ou restaurar o seu nível na mitocondria, com compostos que sustentam o metabolismo oxidativo, como a Niacinamida (vitamina B3), Methilene Blue e Vitamina K.



Assim, é possível manter a energia mitocondrial, bloquear o processo de desperdício e ajudar na recuperação.



Niacina recarrega o sistema energético

Portanto, se você está perdendo a força, sente fadiga e perda de peso, a solução não está no seu prato, mas em como o seu corpo está usando a energia.



Para reverter isso, você precisa recarregar o seu metabolismo ativando a mitocôndria e deixando o seu sistema de reparação corpórea funcionando.



Veja agora como começar a reconstruir sua força e energia de dentro para fora:



Restaure a sua bateria celular



Para isso, use alimentos ricos em Vitamina B3 (Niacina e Niacinamida)



Adicione na sua dieta, carne de animal criado à pasto, cogumelos ou suplementos que ajudarão na produção eficiente de energia.



Além disso, você pode associar cofatores como CoQ10, Vitamina K e Riboflavina para gerar ATP.



Elimine os freios metabólicos da dieta

Evite o uso de óleos de sementes, como soja, milho, girassol ou canola.



Esses produtos são ricos em LA, que interfere em como a célula produz energia e estimulam inflamação crônica.



Substituir esses óleos por manteiga de animal criado à pasto, ghee ou sebo bovino.



Reduzir hormônios do estresse

No estresse prolongado, os hormônios cortisol e adrenalina aumentam, acelerando a degradação celular.



Para combater isso é importante consumir alimento real e ter boas noites de sono.



Equilibre suas refeições com proteína, carboidratos naturais como arroz branco e polpa de frutas, além de sal de himalaia para acalmar o sistema nervoso e resgatar o seu metabolismo para o equilíbrio.



Evite jejum prolongado ou extrema restrição calórica, pois estas abordagens drenam a sua energia.



Exposição ao sol e atividades físicas

Procure se expor ao sol diariamente e atividades como caminhada ou alongamento.

A luz solar estimula as enzimas mitocondriais, aumentando a produção de ATP, assim como a atividade física com intensidade moderada, porém consistente.

Referências bibliográficas:

- Molecular Metabolism. November 2020, Volume 41, 101046

- To Extract Knowledge from Matter. October 3, 2025

- Nature Communications. April 3, 2023

- Br J Clin Pharmacol. Aug 24, 2017; 83(12):2599-2601



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357