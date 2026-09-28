Oito antialimentos que se acredita saudáveis

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Publicado em 28/09/2026 às 12:24

Alterado em 28/09/2026 às 12:29

A principal estratégia para se ter saúde e manter o peso ideal é a dieta, mas há muitos alimentos chamados saudáveis e que você precisa ficar esperto sobre o que está comprando!

Não é porque as empresas dizem que os alimentos delas é bom, que vai ser algo saudável para você!

É importante que você entenda o que realmente é saudável em termos de dieta, e certamente fique bem longe dos produtos diet.

Veja alguns para que comece a enxergar com outros olhos:

1. Cereais matinais

Carregados de açúcar, carboidratos refinados, pouquíssima fibra e muito sódio. Ou seja, NÃO serve para você!

Cereais infantis são desastres nutricionais, são uma mera fantasia de um alimento saudável.

Análise publicada no Journal of American Dietetic Association, mostra que os cereais matinais infantis têm mais açúcar, sódio, carboidratos e calorias por grama, do que os cereais para adultos.

Esses produtos causam um aumento muito expressivo de insulina, ampliando sobrepeso, colesterol elevado, pressão arterial alta e até diabetes.

A prevalência de adolescentes com excesso de peso quase triplicou nas últimas duas décadas, e as estatísticas atuais mostram que 16% das crianças estão com sobrepeso ou obesas, sendo que excesso de açúcar e carboidratos são dois culpados que contribuem para este problema crescente.

2. Néctar de agave

Muitas pessoas ouvem quantidades enormes de informações "saudáveis" deste produto, mas não é bem assim, pois eles contêm cerca de 70 a 90% de frutose, só para comparar... o açúcar tem 50% de frutose.

Quer mais? A lista não para aí!

Lembre-se, dieta rica em frutose causa o aparecimento de resistência à insulina, promove obesidade, diabetes, doença cardiovascular, câncer de próstata e mama.

Recomendo outra opção, como a stevia. Além dela, você pode usar xilitol em pequenas quantidades.

3. Pão de trigo integral

O termo pão de trigo integral, de acordo com as crenças típicas, nos dá a sensação de algo saudável, mas tem muito pouco a mais do que o seu concorrente refinado.

Para ser saudável, deve ser um pão de grãos integrais, diferente destes comerciais. Pode conter até 3 vezes mais fibras, são densos e são relativamente pesados. Enquanto que os de baixa qualidade são leves.

4. Granola

As granolas de supermercados são repletas de açúcar, óleos desfavoráveis, que comprometem sua saúde e sua dieta.

Além disso, podem conter pesticidas e grãos transgênicos.

5. Iogurte com baixo teor de gordura

Ironicamente, a imensa maioria dos consumidores de iogurte o faz por razões de saúde e porque acreditam que o iogurte é uma escolha saudável em comparação com outras opções, mas está longe de ser um alimento saudável.

Os produtos sem gorduras deixam em desequilíbrio a alta concentração de carboidratos que resta no iogurte, sem dizer que são pasteurizados, fazendo-os perder a imensa maioria dos seus benefícios.

Se você está tomando iogurte para melhorar sua flora intestinal, há uma grande chance de que haja alta concentração de açúcar no seu conteúdo, o que simplesmente causa o efeito contrario.

Além disso, contém conservantes e edulcorantes.

6. Molhos de saladas prontos

O erro mais comum que as pessoas fazem com as suas saladas é a escolha do molho.

Mesmo os com baixo teor de gordura são desaconselháveis pela presença de conservantes, adoçantes artificiais e até açúcar, além de frutose, que impulsiona a resistência à insulina e leptina, relacionados a doenças cardiovasculares, diabetes e outras doenças crônicas degenerativas. Ou seja, vão roubar a sua saúde e fazê-lo engordar.

São tipicamente cheios de gordura trans, óleos altamente processados ômega-6 cheio de herbicidas tóxicos como o glifosato. Opte por azeite de oliva e vinagre.



7. Sucos de frutas prontos

Ricos em conservantes e frutose; só podem lhe trazer prejuízos nutricionais.

8. O mesmo vale para refrigerantes, alimentos refinados, bolos sem glúten, etc...

Com isso, além de evitar de ganhar peso, você afasta a chance de desenvolver diabetes, doença cardiovascular e outras doenças degenerativas.

Referências bibliográficas:

- NutraIngredients October 26, 2009

- Eurekalert June 20, 2010

- The Cornucopia Institute November 19, 2014

- Environmental Health Perspectives. June 23, 2014

- Livro Mude a sua vida com os super nutrientes



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357



