SAÚDE E ALIMENTAÇÃO
A gordura boa dos laticínios e prevenção da osteoporose
Publicado em 14/09/2026 às 14:14
Alterado em 14/09/2026 às 14:14
Osteoporose é uma doença silenciosa e altamente devastadora. É caracterizada por ossos porosos e frágeis, cada vez mais propensos à fratura.
Normalmente, os conselhos médicos são para aumentar a ingesta de cálcio.
Porém, isso é só parte do problema, pois sem certos nutrientes e compostos bioativos, o cálcio sozinho pouco pode fazer.
Novas pesquisas têm mostrado que o uso de laticínios fermentados é a solução.
Probióticos dos laticínios fermentados e saúde óssea
De acordo com estudo publicado na "Food Science of Animal Resources", no qual pesquisadores avaliam o efeito probiótico de produtos lácteos fermentados e benefícios na saúde óssea:
– Os probióticos presentes no kefir e iogurte regulam os dois tipos de células ósseas, que são os osteoblastos (constroem ossos) e osteoclastos (destroem ossos).
Deve-se manter o equilíbrio entre eles, caso contrário, começa haver perda óssea.
Além disso, reduzem inflamação e estimulam marcadores metabólicos, tais como a osteocalcina e o IGF1, que promovem a formação de células ósseas.
Outra evidência científica é o estudo de 6 meses com 40 adultos diagnosticados com osteoporose, publicado no "PLOS One", que mostra que os probióticos do kefir aumentam a densidade óssea no quadril em 5,5%, e revertem marcadores de perda óssea.
– Induzem a produção de ácidos graxos de cadeia curta (como o Butirato), que reforçam a barreira da mucosa intestinal, evitando entrada de toxinas na circulação, e ativam o sistema imunológico.
Além disso, o Butirato estimula as células ósseas osteoblastos, que ajudam a formação óssea.
– Reduzem o paratormônio (PTH), que sequestra cálcio dos ossos para necessidades bioquímicas.
Com isso, menos osso é destruído.
– Estimulam a expressão gênica envolvida no crescimento ósseo, como Runx 2 e Bmp 2, que remodulam e mantêm a saúde óssea.
– Os probioticos dos laticínios fermentados também suprimem o estresse oxidativo.
Efeitos benéficos do C15:0 nos laticínios
O C15:0, conhecido como ácido pentadecanoico, é uma gordura saturada de cadeia ímpar, com importante papel na saúde celular.
Certamente você conhece o ômega 3, que contribui para ótima saúde, mas o C15:0 também merece essa atenção.
Veja mais benefícios, além do que já lhe mostrei anteriormente, pois têm função importante em diferentes abordagens da saúde:
– ajuda na reparação da função mitocondrial, além de reduzir a produção de radicais livres;
– controla o peso;
– sua suplementação diária reduz inflamação, glicose e colesterol em ratos obesos;
Diabetes
De acordo com metanalise de 33 estudos, observou-se que pessoas com níveis mais altos de C15:0 tinham menor risco de desenvolver diabetes tipo 2.
Referências bibliográficas:
– FDA, Osteoporosis
– Food Sci Anim Resour 2025; 45(2):449-467
– Better Health Channel, Parathyroid Glands
– PLoS One. 2015 Dec 10;10(12):e0144231
– StatPearls, Hip Fracture Overview
– StatPearls, Femoral Neck Fractures
– Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(16):2705-2718
– Sci Rep. 2020 May 18;10:8161
Entre em contato para saber mais
< Artigo Anterior
Consumir carne vermelha causa diabetes ?
Próximo Artigo >
Alimento fermentado fornece o que a dieta moderna retira?
Artigos relacionados
Alimento fermentado fornece o que a dieta moderna retira?
Consumir carne vermelha causa diabetes ?
Vitamina D: mais poderoso que esteroide anabolizante
Pesquisar
Pesquisar
SOBRE O DR. RONDÓ
Dr. Rondó é médico, Cirurgião Vascular com ampla expertise em nutrologia. Especializou-se em Terapias Antioxidantes pelo The Robert W. Bradford Institute, nos EUA, e no Regenerations Zentrum Dr. Kleanthous Embh (Heideberg), na Alemanha. Graduado pela Faculdade de Santo Amaro em 1983. É membro e diplomado pelo American College of Advancement in Medicine. Possui vários artigos publicados em revistas médicas, além de diversos livros. (CRM 47078 - RQE Nutrologia 31379)
Categorias
Alimentação
Dieta
Estética
Receitas
Prevenção
Saúde
Especiais
Atividade Física
Bem-Estar
Infantil
Contato
Telefone: (11) 3167-0128
WhatsApp: (11) 91005-8082
E-mail: [email protected]
Conheça os livros do Dr. Rondó >
Menu
Home
Categorias
Sobre o Dr. Rondó
Conheça a Clínica
Dúvidas
Contato
Agende sua Consulta
Pesquisar
Pesquisar