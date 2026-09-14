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Segunda, 14 de de 2026

Saúde & Alimentação

Por Wilson Rondó Júnior

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SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

A gordura boa dos laticínios e prevenção da osteoporose

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Publicado em 14/09/2026 às 14:14

Alterado em 14/09/2026 às 14:14

. Foto: Pixabay

Osteoporose é uma doença silenciosa e altamente devastadora. É caracterizada por ossos porosos e frágeis, cada vez mais propensos à fratura.

Normalmente, os conselhos médicos são para aumentar a ingesta de cálcio.

Porém, isso é só parte do problema, pois sem certos nutrientes e compostos bioativos, o cálcio sozinho pouco pode fazer.

Novas pesquisas têm mostrado que o uso de laticínios fermentados é a solução.


Probióticos dos laticínios fermentados e saúde óssea

De acordo com estudo publicado na "Food Science of Animal Resources", no qual pesquisadores avaliam o efeito probiótico de produtos lácteos fermentados e benefícios na saúde óssea:

– Os probióticos presentes no kefir e iogurte regulam os dois tipos de células ósseas, que são os osteoblastos (constroem ossos) e osteoclastos (destroem ossos).

Deve-se manter o equilíbrio entre eles, caso contrário, começa haver perda óssea.

Além disso, reduzem inflamação e estimulam marcadores metabólicos, tais como a osteocalcina e o IGF1, que promovem a formação de células ósseas.

Outra evidência científica é o estudo de 6 meses com 40 adultos diagnosticados com osteoporose, publicado no "PLOS One", que mostra que os probióticos do kefir aumentam a densidade óssea no quadril em 5,5%, e revertem marcadores de perda óssea.


– Induzem a produção de ácidos graxos de cadeia curta (como o Butirato), que reforçam a barreira da mucosa intestinal, evitando entrada de toxinas na circulação, e ativam o sistema imunológico.

Além disso, o Butirato estimula as células ósseas osteoblastos, que ajudam a formação óssea.


– Reduzem o paratormônio (PTH), que sequestra cálcio dos ossos para necessidades bioquímicas.

Com isso, menos osso é destruído.


– Estimulam a expressão gênica envolvida no crescimento ósseo, como Runx 2 e Bmp 2, que remodulam e mantêm a saúde óssea.


– Os probioticos dos laticínios fermentados também suprimem o estresse oxidativo.


Efeitos benéficos do C15:0 nos laticínios

O C15:0, conhecido como ácido pentadecanoico, é uma gordura saturada de cadeia ímpar, com importante papel na saúde celular.

Certamente você conhece o ômega 3, que contribui para ótima saúde, mas o C15:0 também merece essa atenção.

Veja mais benefícios, além do que já lhe mostrei anteriormente, pois têm função importante em diferentes abordagens da saúde:

– ajuda na reparação da função mitocondrial, além de reduzir a produção de radicais livres;

– controla o peso;

– sua suplementação diária reduz inflamação, glicose e colesterol em ratos obesos;


Diabetes

De acordo com metanalise de 33 estudos, observou-se que pessoas com níveis mais altos de C15:0 tinham menor risco de desenvolver diabetes tipo 2.


Referências bibliográficas:

– FDA, Osteoporosis

– Food Sci Anim Resour 2025; 45(2):449-467

– Better Health Channel, Parathyroid Glands

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– Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(16):2705-2718

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SOBRE O DR. RONDÓ

Dr. Rondó é médico, Cirurgião Vascular com ampla expertise em nutrologia. Especializou-se em Terapias Antioxidantes pelo The Robert W. Bradford Institute, nos EUA, e no Regenerations Zentrum Dr. Kleanthous Embh (Heideberg), na Alemanha. Graduado pela Faculdade de Santo Amaro em 1983. É membro e diplomado pelo American College of Advancement in Medicine. Possui vários artigos publicados em revistas médicas, além de diversos livros. (CRM 47078 - RQE Nutrologia 31379)

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