Magnésio: sem ele você não sobrevive

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Publicado em 10/08/2026 às 14:15

Alterado em 10/08/2026 às 14:15

Este mineral está envolvido em mais de 600 reações químicas no nosso corpo, como força para o coração, regulação dos nervos, além de ajudar a converter o alimento em energia.



Nossa alimentação moderna, pelas atuais práticas agrícolas, expolia os minerais, em especial o magnésio, deixando os produtos nutricionalmente deficientes do que tínhamos há 50 anos.



Hoje, só se consegue magnésio pela dieta em torno de 30% de absorção, comparado com o que era viável no passado.



Optar por ingerir alimentos ricos nesse mineral, como espinafre, sementes e nuts, pode gerar um sério problema. Esses alimentos, contêm antinutrientes que bloqueiam a absorção e/ou estão cheios de ácido linoleico (LA), totalmente inflamatório, que comprometem o seu metabolismo.



Sintomas de deficiência de magnésio



Os sinais mais comuns são tensão muscular, câimbras, sono sem qualidade, falta de energia, ansiedade e oscilações de glicemia.



Em casos mais sérios de deficiência, pode causar hipertensão, resistência à insulina, disfunção metabólica e declínio cognitivo.



Tipos de magnésio

Há 7 tipos de magnésio, e a sua suplementação deve ser estratégica para o seu caso.



Glicinato

Como é ligado à glicemia, tem ótimo efeito, relaxante, anti-estresse, e promove sono relaxante.



Malato

Bom para exaustão, força muscular e aumento de energia.



Taurato

Como combina magnésio com taurina, acalma o sistema nervoso e suporta estabilidade de ritmo cardíaco. Bom em situações de palpitações, hipertensão por estresse ou ansiedade.



Citrato

Tem efeito laxativo e ajuda no acerto da dosagem individual com avaliação do aspecto das fezes. Fezes muito soltas, dosagem exagerada.



Oxido

Apesar de ter pouca absorção, ajuda nos problemas digestivos.



Cloreto

Bom para uso tópico, e menos efetivo internamente.



Threonato

Importante para parte cognitiva, memória e foco. É o único que passa a barreira hematoencefálica.

O magnésio é muito mais que um suplemento. Trata-se de um ativador metabólico, recuperando o seu metabolismo, ativando energia, mente clara e bom sono reparador.

Referências bibliográficas:

- Nutrients. 2024 Feb 9;16(4):496

- National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements, Magnesium

- University Hospitals. 2025 February 21

- The Hearty Soul. 2025 April 18

https://drrondo.com/7-sinais-de-deficiencia-de-magnesio/

https://drrondo.com/magnesio-o-protetor-do-seu-material-genetico/

https://drrondo.com/cloreto-de-magnesio/



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357