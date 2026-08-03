SAÚDE E ALIMENTAÇÃO
Cúrcuma: um tratamento natural promissor para a função metabólica
Publicado em 03/08/2026 às 11:49
Alterado em 03/08/2026 às 11:59
Cúrcuma, o composto ativo do turmeric, mostra ser uma molécula capaz de influenciar positivamente a sua saúde metabólica de diversas maneiras como:
1. Controla a inflamação
Age neutralizando processos inflamatórios, especialmente em gorduras e células imunológicas.
2. Protege contra estresse oxidativo, pois colabora na produção corpórea de antioxidantes.
3. Protege a mucosa intestinal de agressores, especialmente nos desequilíbrios do microbioma intestinal, desinflamando a mucosa, e colabora com as boas bactérias para repararem as junções entre as células.
4. Beneficia o microbioma intestinal, pois certas bactérias boas transformam a cúrcuma em poderosos metabólitos que protegem células cerebrais, além de protetor contra atividades cancerígenas.
5. É metabolizado em tetrahidrocurcuma, que reduz inflamações cerebrais ligadas com Alzheimer e Parkinson.
6. É um potente anti-inflamatório, em nível de pele, protegendo contra o envelhecimento, habilidade de bloquear os efeitos oxidativos, induzidos pelos raios solares UV, reduz a degradação de colágeno e pigmentação.
Além disso, inibe o efeito inflamatório do NF-KB e MAPK, boas notícias no combate as rugas, danos solares ou inflamação.
7. Melhora a saúde óssea e articular
Desacelera a degradação do tecido ósseo, ou seja, inibe a atividade dos osteoclastos (células que destroem o osso). Estimula osteoblastos (células que constroem osso) a produzirem osso novo. Reduz dores e função em pacientes com osteoartrite.
Como escolher um suplemento de cúrcuma
Muitos dos produtos em pó disponíveis não são bem absorvíveis, devendo-se usá-los em altíssimas doses. O ideal é uma formulação que permita um aumento de biodisponibilidade. Nesse caso, deve-se associar a cúrcuma com extrato de pimenta preta. Isso garante que os ingredientes ativos sejam realmente absorvidos.
Outra opção é associar a cúrcuma a gorduras, o que também garante uma boa absorção.
Comece a usar o produto de qualidade e, em 4 a 6 semanas, os resultados estarão evidentes.
Referências bibliográficas:
- Nutrients April 24, 17(9), 1430
- Biotechnology Advances September 2025, Volume 82, 108568
- Biofactors. 2013 Jan 10;39(1):122–132
- World J Exp Med. 2025 Mar 20;15(1):100275.
- Biomolecules . 2022 Dec 13;12(12):1871.
- Nutrients . 2021 Jun 10;13(6):2004.
- Nutrients. 2023 Feb 28;15(5):1212.
Dr. Wilson Rondó Jr.
CRM RJ 52-0110159-5
Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo
Registro nº 058357