Cúrcuma: um tratamento natural promissor para a função metabólica

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Publicado em 03/08/2026 às 11:49

Alterado em 03/08/2026 às 11:59

Cúrcuma, o composto ativo do turmeric, mostra ser uma molécula capaz de influenciar positivamente a sua saúde metabólica de diversas maneiras como:

1. Controla a inflamação

Age neutralizando processos inflamatórios, especialmente em gorduras e células imunológicas.

2. Protege contra estresse oxidativo, pois colabora na produção corpórea de antioxidantes.

3. Protege a mucosa intestinal de agressores, especialmente nos desequilíbrios do microbioma intestinal, desinflamando a mucosa, e colabora com as boas bactérias para repararem as junções entre as células.

4. Beneficia o microbioma intestinal, pois certas bactérias boas transformam a cúrcuma em poderosos metabólitos que protegem células cerebrais, além de protetor contra atividades cancerígenas.

5. É metabolizado em tetrahidrocurcuma, que reduz inflamações cerebrais ligadas com Alzheimer e Parkinson.

6. É um potente anti-inflamatório, em nível de pele, protegendo contra o envelhecimento, habilidade de bloquear os efeitos oxidativos, induzidos pelos raios solares UV, reduz a degradação de colágeno e pigmentação.

Além disso, inibe o efeito inflamatório do NF-KB e MAPK, boas notícias no combate as rugas, danos solares ou inflamação.

7. Melhora a saúde óssea e articular

Desacelera a degradação do tecido ósseo, ou seja, inibe a atividade dos osteoclastos (células que destroem o osso). Estimula osteoblastos (células que constroem osso) a produzirem osso novo. Reduz dores e função em pacientes com osteoartrite.

Como escolher um suplemento de cúrcuma

Muitos dos produtos em pó disponíveis não são bem absorvíveis, devendo-se usá-los em altíssimas doses. O ideal é uma formulação que permita um aumento de biodisponibilidade. Nesse caso, deve-se associar a cúrcuma com extrato de pimenta preta. Isso garante que os ingredientes ativos sejam realmente absorvidos.

Outra opção é associar a cúrcuma a gorduras, o que também garante uma boa absorção.

Comece a usar o produto de qualidade e, em 4 a 6 semanas, os resultados estarão evidentes.

Referências bibliográficas:

- Nutrients April 24, 17(9), 1430

- Biotechnology Advances September 2025, Volume 82, 108568

- Biofactors. 2013 Jan 10;39(1):122–132

- World J Exp Med. 2025 Mar 20;15(1):100275.

- Biomolecules . 2022 Dec 13;12(12):1871.

- Nutrients . 2021 Jun 10;13(6):2004.

- Nutrients. 2023 Feb 28;15(5):1212.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357

