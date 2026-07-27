SAÚDE E ALIMENTAÇÃO
Como se manter saudável e ativo por mais tempo
Publicado em 27/07/2026 às 14:52
Alterado em 27/07/2026 às 14:52
Com o processo de envelhecimento, nosso corpo desacelera naturalmente, mas há um segredo que pode ajuda-lo a se manter saudável e ativo por mais tempo.
Trata-se da Taurina, um aminoácido condicionalmente essencial, que retarda o seu envelhecimento. Encontrado em proteína animal, como carne de gado à pasto, ovos, laticínios e frutos do mar.
Conforme envelhecemos, a Taurina se torna mais importante em retardar esse processo.
Benefícios da Taurina conforme envelhecemos
Esse aminoácido está envolvido em uma gama imensa de funções no organismo. É um antioxidante que protege células contra danos oxidativos.
Normalmente há um declínio dos níveis de Taurina conforme envelhecemos e, portanto, consumir fontes alimentares ricas nesse aminoácido é fundamental.
Além disso, sua suplementação traz benefícios surpreendentes.
A Taurina, não só aumenta a expectativa de vida, como melhora a qualidade de vida durante o envelhecimento.
Taurina e efeitos antienvelhecimento
O efeito antienvelhecimento da Taurina ocorre em diferentes formas.
Vantagens da sua suplementação:
- reduz de senescência celular, que gera células disfuncionais, contribuindo para o envelhecimento dos tecidos;
- protege do encurtamento dos telômeros, indicador de envelhecimento celular;
- melhora da função mitocondrial, a estrutura da célula responsável pela geração de energia;
- estimula a formação de sirtruínas, protetores do envelhecimento;
- reduz o dano do DNA, o maior causador de disfunção celular;
- reduz a inflamação ligada à formação de doenças crônicas.
Taurina e saúde cardiovascular
A importância da Taurina em relação à saúde cardiovascular é clara e confirmada na publicação do Journal of Biomedical Science, trazendo os seguintes benefícios:
- efeitos positivos na regulação da pressão arterial e fluxo sanguíneo;
- fortalecimento da contratilidade cardíaca;
- melhora da função endotelial;
- redução de inflamações;
- regulação do colesterol;
- melhora do índice de aterosclerose;
(pessoas que tem alta ingesta (alimentar e/ou suplementar) de Taurina, tem menor taxa de doença cardiovascular e de morte).
Outro detalhe interessante, é que Taurina e Magnésio, tem ação sinérgica potencializando os efeitos positivos.
Taurina e saúde metabólica
A liberação de glucagon like peptide (GLP-1), o hormônio envolvido na regulação da glicemia, é influenciada pela Taurina.
- melhora a sensibilidade à insulina;
- reduz risco de diabetes tipo 2;
- melhora perfil lipídico, reduzindo triglicérides;
- age mimetizando a restrição calórica, que sabidamente promove a longevidade.
Taurina e proteção contra Doença de Parkinson
- inibe a produção de peroxi nitrito, molécula altamente reativa que lesa células imunes da micróglia e que lesam neurônios dopaminérgicos. Com isso, contribuem para a disfunção neuronal;
(A associação de N-Acetil L-Cisteina (NAC) com a Taurina gera sulfato de hidrogênio, com propriedades neuro protetoras, e ativa a função mitocondrial).
Taurina e melhora da idade biológica
Viver mais e com bastante saúde é o objetivo.
Ao contrário do que os avanços médicos conseguem, pois há idosos vivendo mais, porém, repletos de doenças crônicas.
A idade biológica das pessoas, na maioria dos casos, é maior do que a idade cronológica.
Ou seja, uma pessoa de 50 anos de idade aparenta 60 anos.
E para recuperar isso, são necessárias intervenções nutricionais, como é o caso da Taurina, o aminoácido da longevidade.
Sua suplementação melhora em vários aspectos de saúde, como função mitocondrial e redução do estresse oxidativo.
Isso eu definiria como atrasar o relógio biológico.
Fontes de Taurina
Nosso corpo produz uma pequena quantidade de Taurina, mas com o envelhecimento essa habilidade vai diminuindo.
Consuma alimentos ricos em Taurina, como produtos de origem animal: carne de animal criado à pasto, bem como laticínios. Além disso, ovos de galinhas que são criadas soltas, pastoreando.
Referências bibliográficas:
- Science, June 9, 2023;380(6649)
- Nutrients, September 30, 2023;15(19):4236
- International Journal of Molecular Sciences, May 21, 2020;21(10):3624
- Journal of Geriatric Cardiology, November 28, 2023;20(11):813-823
- Journal of Biomedical Science, August 24, 2010;17(Suppl 1):S6
Dr. Wilson Rondó Jr.
CRM RJ 52-0110159-5
Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo
Registro nº 058357