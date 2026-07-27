Como se manter saudável e ativo por mais tempo

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Publicado em 27/07/2026 às 14:52

Alterado em 27/07/2026 às 14:52

[Caminhada de Idosos em Copacabana] Evento do Sesc RJ ajuda a aumentar a autoestima dos participantes (arquivo) divulgação

Com o processo de envelhecimento, nosso corpo desacelera naturalmente, mas há um segredo que pode ajuda-lo a se manter saudável e ativo por mais tempo.



Trata-se da Taurina, um aminoácido condicionalmente essencial, que retarda o seu envelhecimento. Encontrado em proteína animal, como carne de gado à pasto, ovos, laticínios e frutos do mar.



Conforme envelhecemos, a Taurina se torna mais importante em retardar esse processo.



Benefícios da Taurina conforme envelhecemos

Esse aminoácido está envolvido em uma gama imensa de funções no organismo. É um antioxidante que protege células contra danos oxidativos.



Normalmente há um declínio dos níveis de Taurina conforme envelhecemos e, portanto, consumir fontes alimentares ricas nesse aminoácido é fundamental.



Além disso, sua suplementação traz benefícios surpreendentes.



A Taurina, não só aumenta a expectativa de vida, como melhora a qualidade de vida durante o envelhecimento.



Taurina e efeitos antienvelhecimento

O efeito antienvelhecimento da Taurina ocorre em diferentes formas.



Vantagens da sua suplementação:



- reduz de senescência celular, que gera células disfuncionais, contribuindo para o envelhecimento dos tecidos;



- protege do encurtamento dos telômeros, indicador de envelhecimento celular;



- melhora da função mitocondrial, a estrutura da célula responsável pela geração de energia;



- estimula a formação de sirtruínas, protetores do envelhecimento;



- reduz o dano do DNA, o maior causador de disfunção celular;



- reduz a inflamação ligada à formação de doenças crônicas.



Taurina e saúde cardiovascular

A importância da Taurina em relação à saúde cardiovascular é clara e confirmada na publicação do Journal of Biomedical Science, trazendo os seguintes benefícios:



- efeitos positivos na regulação da pressão arterial e fluxo sanguíneo;



- fortalecimento da contratilidade cardíaca;



- melhora da função endotelial;



- redução de inflamações;



- regulação do colesterol;



- melhora do índice de aterosclerose;



(pessoas que tem alta ingesta (alimentar e/ou suplementar) de Taurina, tem menor taxa de doença cardiovascular e de morte).



Outro detalhe interessante, é que Taurina e Magnésio, tem ação sinérgica potencializando os efeitos positivos.



Taurina e saúde metabólica

A liberação de glucagon like peptide (GLP-1), o hormônio envolvido na regulação da glicemia, é influenciada pela Taurina.



- melhora a sensibilidade à insulina;

- reduz risco de diabetes tipo 2;



- melhora perfil lipídico, reduzindo triglicérides;



- age mimetizando a restrição calórica, que sabidamente promove a longevidade.



Taurina e proteção contra Doença de Parkinson

- inibe a produção de peroxi nitrito, molécula altamente reativa que lesa células imunes da micróglia e que lesam neurônios dopaminérgicos. Com isso, contribuem para a disfunção neuronal;



(A associação de N-Acetil L-Cisteina (NAC) com a Taurina gera sulfato de hidrogênio, com propriedades neuro protetoras, e ativa a função mitocondrial).



Taurina e melhora da idade biológica

Viver mais e com bastante saúde é o objetivo.



Ao contrário do que os avanços médicos conseguem, pois há idosos vivendo mais, porém, repletos de doenças crônicas.



A idade biológica das pessoas, na maioria dos casos, é maior do que a idade cronológica.



Ou seja, uma pessoa de 50 anos de idade aparenta 60 anos.



E para recuperar isso, são necessárias intervenções nutricionais, como é o caso da Taurina, o aminoácido da longevidade.



Sua suplementação melhora em vários aspectos de saúde, como função mitocondrial e redução do estresse oxidativo.



Isso eu definiria como atrasar o relógio biológico.



Fontes de Taurina

Nosso corpo produz uma pequena quantidade de Taurina, mas com o envelhecimento essa habilidade vai diminuindo.



Consuma alimentos ricos em Taurina, como produtos de origem animal: carne de animal criado à pasto, bem como laticínios. Além disso, ovos de galinhas que são criadas soltas, pastoreando.

Referências bibliográficas:

- Science, June 9, 2023;380(6649)

- Nutrients, September 30, 2023;15(19):4236

- International Journal of Molecular Sciences, May 21, 2020;21(10):3624

- Journal of Geriatric Cardiology, November 28, 2023;20(11):813-823

- Journal of Biomedical Science, August 24, 2010;17(Suppl 1):S6

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357