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Segunda, 27 de de 2026

Saúde & Alimentação

Por Wilson Rondó Júnior

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SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

Como se manter saudável e ativo por mais tempo

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Publicado em 27/07/2026 às 14:52

Alterado em 27/07/2026 às 14:52

[Caminhada de Idosos em Copacabana] Evento do Sesc RJ ajuda a aumentar a autoestima dos participantes (arquivo) divulgação

Com o processo de envelhecimento, nosso corpo desacelera naturalmente, mas há um segredo que pode ajuda-lo a se manter saudável e ativo por mais tempo.

Trata-se da Taurina, um aminoácido condicionalmente essencial, que retarda o seu envelhecimento. Encontrado em proteína animal, como carne de gado à pasto, ovos, laticínios e frutos do mar.

Conforme envelhecemos, a Taurina se torna mais importante em retardar esse processo.

Benefícios da Taurina conforme envelhecemos
Esse aminoácido está envolvido em uma gama imensa de funções no organismo. É um antioxidante que protege células contra danos oxidativos.

Normalmente há um declínio dos níveis de Taurina conforme envelhecemos e, portanto, consumir fontes alimentares ricas nesse aminoácido é fundamental.

Além disso, sua suplementação traz benefícios surpreendentes.

A Taurina, não só aumenta a expectativa de vida, como melhora a qualidade de vida durante o envelhecimento.

Taurina e efeitos antienvelhecimento
O efeito antienvelhecimento da Taurina ocorre em diferentes formas.

Vantagens da sua suplementação:

- reduz de senescência celular, que gera células disfuncionais, contribuindo para o envelhecimento dos tecidos;

- protege do encurtamento dos telômeros, indicador de envelhecimento celular;

- melhora da função mitocondrial, a estrutura da célula responsável pela geração de energia;

- estimula a formação de sirtruínas, protetores do envelhecimento;

- reduz o dano do DNA, o maior causador de disfunção celular;

- reduz a inflamação ligada à formação de doenças crônicas.

Taurina e saúde cardiovascular
A importância da Taurina em relação à saúde cardiovascular é clara e confirmada na publicação do Journal of Biomedical Science, trazendo os seguintes benefícios:

- efeitos positivos na regulação da pressão arterial e fluxo sanguíneo;

- fortalecimento da contratilidade cardíaca;

- melhora da função endotelial;

- redução de inflamações;

- regulação do colesterol;

- melhora do índice de aterosclerose;

(pessoas que tem alta ingesta (alimentar e/ou suplementar) de Taurina, tem menor taxa de doença cardiovascular e de morte).

Outro detalhe interessante, é que Taurina e Magnésio, tem ação sinérgica potencializando os efeitos positivos.

Taurina e saúde metabólica
A liberação de glucagon like peptide (GLP-1), o hormônio envolvido na regulação da glicemia, é influenciada pela Taurina.

- melhora a sensibilidade à insulina;

- reduz risco de diabetes tipo 2;

- melhora perfil lipídico, reduzindo triglicérides;

- age mimetizando a restrição calórica, que sabidamente promove a longevidade.

Taurina e proteção contra Doença de Parkinson
- inibe a produção de peroxi nitrito, molécula altamente reativa que lesa células imunes da micróglia e que lesam neurônios dopaminérgicos. Com isso, contribuem para a disfunção neuronal;

(A associação de N-Acetil L-Cisteina (NAC) com a Taurina gera sulfato de hidrogênio, com propriedades neuro protetoras, e ativa a função mitocondrial).

Taurina e melhora da idade biológica
Viver mais e com bastante saúde é o objetivo.

Ao contrário do que os avanços médicos conseguem, pois há idosos vivendo mais, porém, repletos de doenças crônicas.

A idade biológica das pessoas, na maioria dos casos, é maior do que a idade cronológica.

Ou seja, uma pessoa de 50 anos de idade aparenta 60 anos.

E para recuperar isso, são necessárias intervenções nutricionais, como é o caso da Taurina, o aminoácido da longevidade.

Sua suplementação melhora em vários aspectos de saúde, como função mitocondrial e redução do estresse oxidativo.

Isso eu definiria como atrasar o relógio biológico.

Fontes de Taurina
Nosso corpo produz uma pequena quantidade de Taurina, mas com o envelhecimento essa habilidade vai diminuindo.

Consuma alimentos ricos em Taurina, como produtos de origem animal: carne de animal criado à pasto, bem como laticínios. Além disso, ovos de galinhas que são criadas soltas, pastoreando.

Referências bibliográficas:

- Science, June 9, 2023;380(6649)
- Nutrients, September 30, 2023;15(19):4236
- International Journal of Molecular Sciences, May 21, 2020;21(10):3624
- Journal of Geriatric Cardiology, November 28, 2023;20(11):813-823
- Journal of Biomedical Science, August 24, 2010;17(Suppl 1):S6

Dr. Wilson Rondó Jr.
CRM RJ 52-0110159-5
Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo
Registro nº 058357

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