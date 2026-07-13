Vitamina P5P Plus: o regulador da glicemia

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Publicado em 13/07/2026 às 11:31

Alterado em 13/07/2026 às 11:40

Nosso corpo tem a capacidade de regular a glicemia, usando respostas das células pancreáticas, e recentemente se descobriu que os primeiros componentes que estimulam essas células, desencadeando a cascata de resposta, têm um nome.

Trata-se da piridoxamina 5 fosfato oxidase, que converte a vitamina B6 em P5 Plus, a forma ativa da vitamina B6.

Além disso, o P5P Plus age como uma coenzima em muitos processos metabólicos, como o metabolismo de aminoácidos e síntese de neurotransmissores.

Sua deficiência causa distúrbios neurológicos e metabólicos.

Com essa descoberta, fica claro que a vitamina B6 tem papel bem mais importante do que se imaginava, como o primeiro elemento de estimulo celular na resposta das células beta na prevenção e tratamento do diabetes.

P5P Plus na regulação da glicemia

Portanto, o P5P Plus, que é a forma mais ativa de vitamina B6, tem importância fundamental na manutenção da glicemia.

Consequentemente, mantendo níveis de P5P Plus (vitamina B6 mais ativa), melhor será seus níveis glicêmicos.

Qualquer interferência na produção de vitamina B6 compromete a resposta pancreática de alteração da glicemia.

Com isso, o metabolismo da vitamina B6 passa a ser fundamental nas possibilidades de pré-diabetes ou diabetes, dependendo dos seus níveis ou deficiências.

Essa nova visão põe o P5P Plus (vitamina B6 mais ativa) no foco dos laboratórios na produção de medicações para prevenir ou tratar o diabetes.

Manter níveis adequados de vitamina B6 passa a ser uma importante estratégia na manutenção dos níveis saudáveis de glicemia.

Para algumas pessoas, abre-se uma nova visão para restaurar a função pancreática a níveis normais, regulando, portanto, a glicemia.

A vitamina P5P Plus é encontrada em abundância na carne de animais criados a pasto, vegetais folhosos escuros, papaia, laranjas e bananas.

Outros nutrientes vitais para a prevenção de diabetes tipo 2

Vitamina D

Os estudos mostram que há uma relação entre vitamina D e hemoglobina glicada.

Quanto melhor os níveis de vitamina D, menor será a resistência à insulina, e menor os níveis glicêmicos.

Portanto, deve-se expor ao sol como a primeira fonte de vitamina D, ou associar uma suplementação de vitamina D.

No caso, a vitamina D melhora a sensibilidade à insulina, reduz inflamação, influencia várias funções corpóreas como processos celulares, atividade neuromuscular e função imunológica.

Minerais

Os minerais que equilibram a glicemia, em especial, são:

- Zinco: mantém glicemia, além de ter função imunológica e na saúde mental. Age também protegendo contra danos oxidativos na diabetes.

- Magnésio: está envolvido em mais de 300 reações enzimáticas, inclusive no metabolismo da glicose. Baixos níveis de magnésio estão presentes no diabetes tipo 2. Por outro lado, a suplementação de magnésio nestes casos melhora a sensibilidade à insulina em diabéticos.

- Cromo: níveis baixos deste microelemento estão associados com aumento de risco de diabetes e inflamação. Sua suplementação melhora o controle glicêmico, além de reduzir a compulsão por carboidratos e açúcar.

Como saber se está resistente à insulina

Um grande suporte para isso é o teste HOMA – IR, desenvolvido em 1985, que combina glicemia em jejum e níveis de insulina.

Valores abaixo de 1,0 representam normalidade, e acima desse valor indicam resistência à insulina.

Claro que esses valores são para se ter ótima saúde.



Referências bibliográficas:

- Science Advances. June 26, 2024

- Apollo Medicine. April 2024

- World J Gastrointest Oncol. 2024 Jun 15;16(6):2394-2403

- Cureus. 2023 Oct 26;15(10):e47716

- Nutrients. 2023 Sep; 15(18): 3929

- Endocr Pract. 2021 May; 27(5): 484–493

- Frontiers in Nutrition. March 16, 2023

- Harvard TH Chan, The Nutrition Source: Vitamin B6



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357