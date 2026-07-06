Diabete: Não deixe a doença ser o seu destino

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Publicado em 06/07/2026 às 08:02

Alterado em 06/07/2026 às 15:31

Evitar a diabete não é tão difícil quanto parece. Na verdade, é muito fácil - mas é um trabalho de tempo integral.



E começa na hora de você acordar.



A primeira coisa que você fará toda manhã é esvaziar a sua bexiga. Rico, pobre, gordo, magro, é algo que posso seguramente dizer que une a todos. E a não ser que você seja um “naturalista,” a segunda coisa que você fará é se vestir.



A terceira coisa é o que separará você de todo o resto. Enquanto todos seguirão para a cozinha para preparar tudo que não deveriam comer, você deve se dirigir ao lugar onde guarda seus suplementos e tomar benfotiamina, a forma sintética de tiamina (vitamina B1).



Este nutriente solúvel em gordura criado por cientistas japoneses tem o potencial para agir como um “escudo contra o açúcar”, fornecendo apoio inédito para que as células que têm contato com os picos de glicose não se afoguem em açúcar.



Isto é crucial porque o açúcar está sempre na espreita. É despejado em comidas comerciais em quantidades, e você também o encontrará “escondido” em muitos alimentos frescos.



Você está envolto por tanto açúcar, que é quase impossível manter-se a par de quanto você está ingerindo (que é quase certamente demais).



Todo aquele excesso de açúcar é a principal causa da diabete (e, não coincidentemente, da obesidade); portanto, seja fanático sobre isto e tome benfotiamina antes de cada refeição, obviamente contendo açúcar ou não.



Às vezes, é bom ser fanático.



Agora, vamos falar sobre o café da manhã. É a refeição mais importante do seu dia. Então tenha certeza de que está fazendo a coisa certa - e eu tenho seu guia para o perfeito e mais delicioso café da manhã que você jamais terá.



E não importa se você estiver preparando o café da manhã, o almoço ou o jantar, as regras são as mesmas: tome um pouco de benfotiamina antes da refeição, e depois carregue-se com bastante gorduras animais enquanto estiver evitando os carboidratos e (o açúcar) da sua dieta; quanto mais puder.



Evitar o açúcar não significa refeições entediantes. Há maneiras muito melhores para acrescentar sabor ao café da manhã, almoço e jantar - começando com três temperos que podem ajuda-lo a garantir que você nunca desenvolva a diabete:



CÚRCUMA: Este tempero “curry” pode melhorar a função das células beta, ou a parte do pâncreas que desliga na medida em que a diabete inicia. É tão eficaz que um estudo principal controlado por placebo descobriu que altas doses podem evitar a diabete em pré-diabéticos 100% das vezes.



Você pode usá-lo em ovos e carne e acrescentá-lo a sopas - mas para obter aquela dose realmente alta você precisará fazer mais do que cozinhar com ele. Você vai precisar de um suplemento.



Além de garantir que você nunca desenvolva a diabete, a cúrcuma pode cortar a inflamação, combater a dor, proteger o coração e até manter a demência sob controle. Não é um tempero; é um milagre.



CANELA: Todo mundo adora a canela, certo? Lá vai uma razão para adorá-la mais ainda: além de acrescentar um pouco de vida à comida e à bebida, a canela pode melhorar a digestão e ajudar no apoio do açúcar sanguíneo sadio. Um pequeno estudo de ponta descobriu que ela talvez seja capaz de ajudar você na manutenção de um peso corporal sadio. Que bônus!



Atenha-se à canela de qualidade—e com isto eu quero dizer canela de verdade, ou canela de Ceilão. A canela de baixa qualidade como a canela cassia pode conter um composto chamado cumarina que danifica o fígado.



CRAVOS: Os cravos têm um aroma ótimo e sabor melhor ainda - e os compostos saudáveis trancados dentro deles podem reduzir a glicose do sangue e melhorar a função de insulina ao mesmo tempo.



Os cravos são fortes, mas não é necessário consumi-los em grande quantidade para obter o benefício. Na verdade, apenas um ou dois cravos por dia serão suficientes. Coloque os no seu presunto ou acrescente cravos no seu café. (Pode confiar em mim, fica delicioso!)



Agora que as suas refeições estão sob controle, é hora de se mexer.

Referências bibliográficas:

- Annals of Internal Medicine March 18, 2014: 160(6):398-406-406

- Neurosci Lett., 2006; 394(2): 158-162

- Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 1996;104:311-316.

- Clin Exp Pharmacol Physiol, 2006; 33(10): 940-5

- J Agric Food Chem., 2005; 28(5): 959-963

- Clin Nutr, 2012 May 12



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357