O efeito do chumbo na água

Saiba como a contaminação por chumbo na água pode afetar a saúde e quais medidas ajudam a reduzir a exposição

Publicado em 08/06/2026 às 11:43

Alterado em 08/06/2026 às 11:44

.Especialistas sugerem a substituição de qualquer cano que seja feito com chumbo em casa Foto: arquivo

Podemos receber até 20% do total de chumbo a partir da água que bebemos.

A contaminação do chumbo na água potável pode vir naturalmente de depósitos minerais nos suprimentos da água, mas a maioria do chumbo que contamina a água provém do próprio sistema de tratamento e distribuição, como um subproduto da corrosão de materiais como canos, soldas e juntas de chumbo, bem como torneiras e peças de bronze. Muitos fatores influem na quantidade de chumbo encontrada na água potável: a idade e a composição das peças confeccionadas em chumbo, o nível de acidez (corrosividade) da água e a duração do contato entre água corrosiva e as peças de chumbo.

Sim! Entre as crianças, o chumbo tem sido associado ao desenvolvimento físico e mental retardado, prejuízos no cérebro e no sistema nervoso central, anemia, apoplexia e hiperatividade. As crianças podem apresentar baixos níveis de Q.I., aprendizado e níveis de linguagem lentos, atenção reduzida e performance pobre no aprendizado escolar. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos recomenda que as crianças deveriam começar a fazer exames de sangue para verificar o nível de chumbo à partir dos 6 meses de idade.

As mulheres grávidas e as que estão amamentando também correm riscos significativos. As grávidas podem passar o chumbo que está em sua corrente sanguínea para a placenta, levando-o até o feto. O chumbo pode prejudicar o desenvolvimento físico e mental do feto, provocar partos prematuros e peso reduzido ao nascimento dos bebês.

Nos adultos, se estiver em níveis muito altos, o chumbo pode provocar prejuízos no cérebro, no fígado e nos rins, anemia, pressão alta, infarto do miocárdio e problemas de fertilidade, bem como retardamento mental. Além disso, existem estudos indicando que o excesso de chumbo pode causar até câncer.

Se suspeitar que você ou sua família ficaram expostos a altos níveis de chumbo, peça ao seu médico ou pediatra que faça testes sobre o nível de envenenamento por chumbo. O consumo de chumbo através da água potável pode contribuir para aumentar os níveis da substância no sangue.

Altos níveis de chumbo na água podem indicar a presença de sérias ameaças à saúde, e níveis acima de 10 microgramas por 100 mililitros de sangue podem provocar danos físico e mental irreversíveis. Isso é especialmente verdadeiro com relação a crianças. A EPA – agência de proteção ambiental americana – identificou o chumbo como sendo a ameaça ambiental mais prejudicial às crianças. Porque seus corpos ainda estão se desenvolvendo, as crianças absorvem e retêm chumbo mais facilmente que os adultos.

Crianças abaixo de 6 anos e aquelas que ingerem alimentos preparados com água de torneira correm risco maior de contaminação por chumbo.

Existem vários passos que podem ser dados para reduzir a exposição ao chumbo e a outros metais.

Segundo Friends of the Earth-Ground Water Protection Project, dos Estados Unidos:

- A primeira coisa que se deve fazer de manhã, ou quando tiver se ausentado por mais de 6 horas de casa, sem usar as torneiras, é deixar a água da torneira da cozinha e do banheiro caírem até que ela fique nitidamente limpa.

- Cozinhar apenas com água fria. Nunca usar água quente de torneira para cozinhar (chás, massas, etc.) ou para diluir comidas de bebês. Não deixar a água ferver por muito tempo para fazer comida ou diluir alimentos prontos para bebês, pois o chumbo tende a se concentrar na água que não se evapora.

- Identificar e substituir qualquer cano que seja feito com chumbo em casa. A solda de chumbo tem uma aparência de metal cinza e pode ser identificada se for riscada com uma chave ou mesmo cm a ponta de unha (ela ficará com aparência brilhante).

- Considerar a possiblidade de instalar em sua casa um sistema de filtragem reversível especial, que possa remover efetivamente o chumbo da água potável.

- A água engarrafada não é necessariamente mais segura do que a água da torneira.



Referências bibliográficas:

- Prevenção: A Medicina do Século XXI. Editora Gaia. 2000

- Science, September 11, 1998;281:1617-1618

- Cortlandt Forum, March 1992;50

- Reproductive Toxicology, 1992;6:9-19

- Archives of Internal Medicine, September 1991;151:1718-1720.

- Toxicology, 2002;180:33-44

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357