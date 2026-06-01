Não se preocupe! Coma chocolate!

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Publicado em 01/06/2026 às 06:09

Alterado em 01/06/2026 às 13:37

Cacau aumenta o HDL colesterol, o bom colesterol, ao mesmo tempo que reduz o LDL colesterol, chamado mau colesterol Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

Se você é um daqueles indivíduos que ficam de bom humor quando morde uma barra de chocolate, não é por acaso.



Há na verdade razão química, chamada anandamida, um neurotransmissor produzido no cárebro que temporariamente bloqueia as sensações de dor e depressão.

Poucos alimentos, e com certeza nenhuma sobremesa, tem tanto efeito terapêutico evidenciado por pesquisas científicas acumuladas, ligando o seu consumo com dezenas de benefícios para a saúde.

- Uma das mais constrangedoras razões para consumir chocolate como parte de uma alimentação é pelas propriedades antioxidantes, pela presença de polifenóis que têm grande habilidade de neutralizar os radicais livres geradores de oxidação. Eles ajudam a diminuir o seu risco de doenças crônicas degenerativas.



Segundo publicação no "Journal of Agricultural and Food Chemistry", há muitos compostos naturais no cacau, o componente fundamental do chocolate, que estimulam o aumento de HDL colesterol, o bom colesterol, ao mesmo tempo que reduzem o LDL colesterol, chamado mau colesterol, evitando que ele oxide.

- O chocolate produz estimulantes naturais que aumentam a energia física e cerebral, basicamente pela presença de cafeína e theobromina. Um estudo com 24 mulheres saudáveis mostrou efeito sinérgico em nível cognitivo e de humor, o que indiretamente melhorou a pressão arterial.

- Outra ação importante é inibição dos processos inflamatórios cerebrais que causam enxaqueca.

- Protege o cérebro de danos após derrame, aumentando a sinalização celular.

- Contém resveratrol, um importante componente que não só protege o seu cérebro e sistema nervoso, mas na verdade prolonga a vida.

- Melhora o fluxo sanguíneo cerebral, sendo um tratamento em potencial contra distúrbios valvulares, como demência e derrames. Além disso, pela presença de polifenóis e catequinas, pode reduzir o risco de derrame em homens.

- Previne aumento de viscosidade sanguínea, que causa maior risco de formação de coágulos, mas também reduz inflamação.

- Anteriormente, se achava que chocolate pudesse piorar problemas cardiometabólicos, como doenças cardíacas, derrames, diabetes e síndrome metabólica, mas uma metanálise de 7 estudos mostrou que em vez de efeito negativo, os cientistas observaram que o chocolate, especialmente o escuro, não processado, na verdade reduz o risco destas doenças.

Se você tem desejos de chocolate, procure consumir os chocolates orgânicos, escuros, com mais de 70% de cacau. E não se preocupe!



Referências bibliograficas:

- Nutr Res. 2008 Jun;28(6):377-82

- GreenMedInfo.com, Chocolate Research

- Heart and Vascular Health & Prevention, 1/12

- How dark chocolate may guard against brain injury from stroke

- Ischemic Strokes (Clots)

- The effect of flavanol-rich cocoa on the fMRI response to a cognitive task in healthy young people

- Chocolate consumption and cardiometabolic disorders: systematic review and meta-analysis.



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357