Quer manter a mente clara conforme vai envelhecendo? Saiba o que fazer

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Publicado em 25/05/2026 às 06:01

Alterado em 25/05/2026 às 16:48

De acordo com pesquisas recentes, pessoas com deficiência de vitamina B12 apresentam resultados inferiores em testes de avaliação cognitivas, têm volume cerebral menor, sugerindo que a diferença dessa vitamina pode levar à atrofia cerebral.

Este assunto é muito importante pelo fato de ser difícil de avaliar a deficiência de vitamina B12, pois os marcadores são inadequados, ou seja, não refletem a realidade, pois só avaliam o nível sanguíneo, e não a concentração de todos os marcadores relacionados com a substância - os associados à função cognitiva global e ao volume total do cérebro.

Os dois principais sinais de deficiência de vitamina B12 são: confusão mental e problema com a memória.

Produção de energia na célula

Nosso corpo depende da eficiência da conversão de carboidrato em glicose para gerar energia, e a vitamina B12 tem o papel principal nessa transformação. Além disso, a vitamna B12 permite que o seu corpo transforme ácidos graxos em energia.

Além disso, a vit. B12 promove:

- função saudável do sistema nervoso

- clareza mental, concentração e memória

- circulação adequada

- crescimento normal dos nervos

- sistema imune eficiente

- bem-estar físico e humoral

- estímulo da produção hormonal normal

- formação dos glóbulos vermelhos

- formação celular e longevidade

- energia física, mental e emocional

e é importante na gestação...



Teste sanguíneo: o que realmente é deficiência?

As recomendações para se determinar realmente deficiências de vitamina B12 são:

- abaixo de 150 pmol/L. (Converse com o seu médico para determinar as causas e o tratamento adequado).

- concentrações entre 150 e 200 pmol/L. (Deve-se investigar AC. Metilmalonico; caso este esteja elevado, significa deficiência de vit. B12).

Uma forma prática é, no caso de suspeita clinica de deficiência de vitamina B12, tratar e observar se os sintomas melhoram.

A vitamina B12 é encontrada somente em fontes de origem animal (carne, frango, porco, leite, ovos e frutos do mar).

Caso consuma pouco destes alimentos ou tenha perdido a habilidade de absorver essa vitamina pela dieta, convém fazer uma suplementação através de terapias injetáveis ou na forma sublingual. A suplementação oral não funciona adequadamente.

Causas de deficiência

A vitamina B12 não é facilmente absorvida, pois depende de um mecanismo de absorção, chamado fator intrínseco, o que permite sua absorção no intestino delgado. Mas é importante entender que, com o processo de envelhecimento, perde-se a habilidade de produzir esse fator intrínseco, e com isso cria-se um estado de deficiência.

Cerca de 50% da população têm níveis subótimos desta vitamina.

Se você consome dieta vegetariana ou vegana, certamente você tem mais deficiência de vitamina B 12, pois, como já foi mencionado, só se encontra a substância em alimentos de origem animal.

Outros fatores de deficiência são:

- Síndrome de má absorção. Ocorre quando se perde as vilosidades intestinais, que permitem a produção de fator intrínseco, uma proteína que se liga à B12 e permite seu corpo a absorver a vitamina.

- Envelhecimento. Há diminuição de fator intrínseco, o que significa que se torna virtualmente impossível absorver vitamina B12; nesse caso, só com suplementação.

- Uso de medicações. Como Metformina, para Diabetes tipo 2, especialmente em altas doses.

- Excesso de consumo de café. O consumo de mais de 6 xícaras por dia inibe a absorção do complexo B em mais de 15%.

- Antiácidos. Esses produtos e medicações para tratar úlceras alteram a secreção gástrica, com isso diminuem a habilidade de absorção. A acidez gástrica é crucial para a absorção.

- Cirurgia de bypass gástrico.

Sinais e sintomas de deficiência de vit. B12

Fique atento !

- fadiga, perda de energia

- fraqueza muscular

- formigamento nas extremidades

- confusão mental, memória diminuída

- distúrbio do sono

- alteração de humor (apatia ou desmotivação)

- depressão

- anemia

- Demência e Doença de Alzheimer

- alteração neurológica

- infertilidade feminina

- doença cardíaca e câncer

Essas manifestações podem só aparecer após muito tempo de deficiência, e caso tenha algum destes sintomas, convém que tome as atitudes para proteger o quanto antes o seu cérebro e a sua saúde de forma geral.



Referências bibliográficas:

- Science Daity. Sep 27, 2011

- Science News. Sep 27, 2011

- Neurology. Sep 27, 2011; 77(13):1276-82

drrondo.com/vitamina-b12-nem-todas-sao-iguais/

drrondo.com/vitamina-b12-cerebro/



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357