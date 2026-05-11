O que comer (ou não) antes de embarcar em um avião

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Publicado em 11/05/2026 às 12:28

Alterado em 11/05/2026 às 13:03

Para lanche, pense em frutas frescas e castanhas sem sal dentro do avião Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Quando embarcar para um destino de férias muito esperado, é importante que você preste atenção no que não comer antes de um voo longo.



Você arrumou suas malas, passou pela segurança e, muito provavelmente, fez uma boa refeição, pois sabe-se lá o que eles poderão servir para você no avião...



Mas, com horas intermináveis de viagem à frente, você tem certeza de que se alimentou corretamente antes de entrar no avião?

Certos alimentos podem promover desconforto gastrointestinal, inchaço, gases, desidratação e ansiedade, tudo o que você não quer experimentar quando estiver confinado na aeronave.



Portanto, veja o que deve ser evitado antes de longas viagens aéreas, e algumas alternativas para uma navegação mais suave.



Álcool

Especialmente se você é um passageiro ansioso, pode sentir o desejo de beber por um pouco de alívio antes ou durante o tempo de descanso. Mas antes de pedir o Bloody Mary do carrinho de bebidas, considere seus efeitos no seu bem-estar, tanto durante o voo quanto depois.

Mas tenha em mente, que as bebidas alcoólicas são extremamente desidratantes, o que só é amplificado ao voar.



Você pode se sentir de ressaca antes de aterrissar apenas bebendo e sendo desidratado enquanto voava! Para evitar essa possibilidade desagradável, atenha-se à água como sua melhor opção.



Café e chá

"Eu simplesmente adoro usar um banheiro de avião!"



É o seu caso? Certamente não, e acho que nunca vou ouvir isso.



Para evitar ao máximo o número de idas àquela minúscula caixa desconfortável, considere cortar café e chá. O conteúdo de cafeína nestas bebidas só vai estimular o seu trato urinário, além de não ajuda-lo no seu estado de hidratação.



E se você planeja dormir no voo, a cafeína deve ser evitada.



Além do mais, bebidas como café e chá feitas dentro do avião podem não ser boas escolhas, pela água utilizada dos reservatórios das aeronaves, que têm uma manutenção que, muitas vezes, deixa a desejar.



Bebidas energéticas

Evite-as, pois consumir apenas uma bebida energética já leva a um aumento dramático nos hormônios do estresse; a última coisa que você precisa durante um dia de viagem aérea, que já é estressante.



Comida apimentada

Evite aquela última chance no aeroporto de um lugar exótico: experimentar algo condimentado, que pode lhe causar desconforto gastrointestinal.



Snacks salgados

Esses snacks que as companhias aéreas servem apresentam alto teor de sódio, fazendo com que as pessoas tenham a maior tendência de reter água. Com isso, causando inchaço. Essa retenção de água pode também agravar o edema, um inchaço doloroso dos pés e tornozelos, que muitas pessoas experimentam em um longo voo. Se você é suscetível a isso, diga não aos salgadinhos.



Alimentos com alto teor de gordura ou altamente processados

Digerir alimentos cheios de gordura hidrogenada é um desafio, na melhor das hipóteses, quando estamos no chão; imagine se estamos a mais de 30 mil metros de altitude!...



Procure se alimentar com algo leve.



Feijão e brócolis

Em condições normais alimentar-se com alto teor de fibras, como feijão e brócolis, é uma ótima opção para sua saúde, mas na aeronave é uma ocasião em que você deve ignorá-los.



Esses alimentos podem causar inchaço e / ou gases para algumas pessoas, o que poderia resultar em uma viagem desagradável tanto para a pessoa que os consumiu quanto para os outros passageiros próximos.



O que comer para longa jornada

Com esses itens fora do cardápio, o que você realmente deveria comer antes ou durante um longo voo?

Certamente, uma refeição leve com sabores neutros, como uma salada, uma carne magra ....com isso minimizando as chances de se sentir mal no ar.



Para lanche, pense em frutas frescas e castanhas sem sal.

E, principalmente, muita água.

Referências bibliográficas:

- Livro Mude sua vida com Super Nutrientes.

- www.drrondo.com/o-que-o-alcool-provoca-em-nos/

- www.drrondo.com/pense-2-vezes-antes-de-tomar-bebidas-quentes-no-aviao/

- www.drrondo.com/brocolis/



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357