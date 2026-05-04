Chocolate para diabetes?

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Publicado em 04/05/2026 às 10:33

Alterado em 04/05/2026 às 10:36

Provavelmente você tem visto com certa frequência divulgações dando conta de que consumir chocolate diariamente está associado a um menor risco de doença cardíaca e derrame cerebral.



Infelizmente, muitos desses estudos que apoiam essas afirmações, sabemos, são pagos pela indústria do chocolate.



Portanto, esses chocolates comerciais que você encontra nas prateleiras de supermercados, com adição de açúcar, gordura e calorias - não são uma escolha saudável.



Mas não desanime, pois há um ingrediente no chocolate escuro que é um superalimento.



Eu estou falando do cacau...



Pois os grãos de que o chocolate escuro é feito são ricos em antioxidantes chamados flavonóides. Outros alimentos também ricos em flavonóides são certas frutas, legumes, chá e vinho.



Para você ter uma ideia, o cacau contém até quatro vezes os flavonóides encontrados no chá.



Esses flavonóides podem reduzir o risco de uma série de doenças graves, incluindo:



- Acidente vascular cerebral



- Depressão



- Demência



- Doença cardíaca



- Hipertensão arterial



- Inflamação



- Câncer



E agora você pode adicionar outro benefício à lista...



O diabetes...



O cacau contém outro tipo de antioxidante chamado polifenóis. Esses compostos naturais podem melhorar a resistência à insulina, o que ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue.



Um grande estudo com mais de 900 pessoas descobriu que aqueles que comiam chocolate amargo pelo menos uma vez por semana tinham uma menor prevalência de diabetes e risco reduzido de desenvolver a doença quatro a cinco anos mais tarde.



Além disso, reforçando seus benefícios, uma publicação no "Journal of American College of Cardiology", mostra que o cacau melhora significativamente o fluxo sanguíneo em pessoas que sofrem de diabetes tipo 2.



E um dos mais sérios riscos à saúde que um diabético enfrenta é a má circulação sanguínea que, se não tratada, pode levar a amputações e até mesmo a um ataque cardíaco.



Nesse estudo, os pesquisadores dividiram os diabéticos em dois grupos. O primeiro comeu cerca de 1.000 mg de cacau três vezes ao dia durante quatro semanas. Um segundo grupo consumiu cerca de 25 mg.

No final desse período, a circulação do grupo que consumiu mais cacau melhorou de "severamente debilitado" para normal. Já a circulação do grupo de baixo teor de cacau permaneceu inalterada.



O segredo do cacau melhorar o fluxo sanguíneo é a sua capacidade de aumentar a produção de óxido nítrico (ON).



O óxido nítrico permite o relaxamento dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação, diminuindo a pressão arterial e ajudando seu corpo a fornecer oxigênio e outros nutrientes com mais eficiência.



Como comprar o chocolate certo:

- Para obter benefícios de saúde antioxidante, escolha uma barra que contenha 75% de cacau ou mais.



- Evite barras com ingredientes adicionados como caramelo, licor, toffee e recheios com sabor de frutas. Estes componentes certamente, por conterem açúcar, aumentarão a sua glicemia.



- Cuidado com barras rotuladas sem açúcar. Eles normalmente contêm adoçantes artificiais perigosos ou outros aditivos químicos.

Referências bibliográficas:

- Heart. 2015;101(16):1279-1287

- J Hypertens. 2003;21(12):2281-2286.

- Endocrine Abstracts. 2014.

- Appetite. 2017;108:263-269.

- American College of Cardiology. “Cocoa could be a healthy treat for diabetic patients.” May 26, 2008

www.drrondo.com/chocolate-e-cacau-uma-historia-que-ja-faz-3600-anos/

www.drrondo.com/cacau-longevidade/

www.drrondo.com/reduza-risco-diabetes-chocolate/





Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357



