Mineral raro que agita sua vida sexual

...

Publicado em 27/04/2026 às 12:14

Alterado em 27/04/2026 às 12:14

Frequentemente sou questionado pelos meus pacientes sobre se é possível aumentar a testosterona de uma forma econômica e segura.



Nesses momentos, logo me vem à cabeça um micronutriente ignorado, que você possivelmente nunca ouviu falar sobre seu benefício para esse objetivo.



Trata-se do mineral raro, o boro.



Há bilhões de anos recebemos o boro através de poeira cósmica e fragmentos de meteoro. No nosso planeta, só existe na forma composta, sendo que o boro puro só foi encontrado em meteoritos. Mesmo assim, esse elemento é absolutamente essencial para sua saúde.



Antes, nossos antepassados receberam boro nutricional através de sua dieta. Mas hoje, com os métodos utilizados na agricultura moderna, os solos espoliados de minerais e o uso de fertilizantes sintéticos acabam impedindo que as plantas absorvam boro em quantidades adequadas para você conseguir obtê-lo através da alimentação.



Com isso, a imensa maioria da população, no caso os homens, só recebem cerca de 10% do que eles precisam.



O boro é essencial no metabolismo corpóreo, veja seus benefícios:

- Crescimento e manutenção óssea

- Cicatrização de feridas;

- Função cerebral;

- Proteção contra o estresse oxidativo e toxicidade de metais pesados;

- Redução de inflamação;

- Manutenção de níveis adequados de antioxidantes;

- Proteção contra certos tipos de câncer, como câncer de próstata e pulmão.



E agora, o que a pesquisa mais recente nos mostra, que vem de encontro com o questionamento inicial dos meus pacientes: Boro também aumenta a biodisponibilidade da testosterona.



Segundo um estudo recente, que administrou 6 mg por dia de boro por dois meses em 13 homens, os níveis de testosterona livre aumentaram em 29,5%.



Outro estudo descobriu, após apenas uma semana de suplementação de boro em homens, que:



- Os níveis de testosterona gratuitos aumentam em 28%;

- Os níveis livres de estrogênio diminuíram 39% .



Para obter esse mineral, assim como os outros, é aconselhável ingerir alimentos orgânicos, que apresentam maior concentração dos mesmos.



Mesmo assim, o que você consegue ainda é pouco, pois boro é difícil de se obter só pela alimentação.



De toda forma, os alimentos mais ricos em boro são:



- Feijão vermelho

- Abacate

- Maçãs

- Damascos

- Amêndoas

- Amendoim,

- Pasta de amendoim

- Uva passa

- Vinho

Mas além disso, é aconselhável que você use um suplemento de boro de 3 a 6 mg por dia. Só para você ter uma ideia, seriam necessários ingerir seis maçãs por dia para atingir essa meta mínima.



Você pode encontrar cápsulas de boro online e, na maioria das lojas de alimentos saudáveis. Você também pode encontrar suplementos que incluem boro entre outros micronutrientes importantes.



E mais: para estimular a sua libido e desempenho é aconselhável:



- Smoothies de beterraba: os romanos bebiam suco de beterraba duas horas antes de praticar sexo. O motivo dessa melhora é por estimular a produção de oxido nítrico e pela vasodilatação que gera.



Esse efeito é bem comprovado em diversos estudos.



E mais, suco de beterraba também contém boro.



Referências bibliográficas:

- J of the Am College of Nutrition, October 1992;11(5):601

- Environ Health Perspect, 1994;102

- American Journal of Clinical Nutrition, 1995;61:341-345

- J Am Coll Cardiol. 1998 Nov;32(5):1336-44.

- J Am Diet Assoc, March 1999;99(3):335-340.

- Fructo Borate Complex. BioImmersion, Inc. 2006.

- J Trace Elem Med Biol. 2011;25(1)54-58.

- J Nutr. 2013 Sep;143(9):1399-405



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357