Resveratrol: novos benefícios

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Publicado em 30/03/2026 às 09:41

Alterado em 30/03/2026 às 09:41

Como você talvez já saiba, o resveratrol é um antioxidante impressionante que é encontrado no vinho tinto.



É um flavonóide natural encontrado nas cascas de uva. O seu propósito biológico é proteger a uva de ameaças como o tempo frio, a radiação UV e ataques de micróbios.



Eu sou fã dele por muito tempo por causa das suas qualidades antienvelhecimento. Ele ajuda a prevenir doenças cardíacas ao aumentar o nível de colesterol, e protege contra danos às artérias e a pressão alta, além de estimular a produção de células-tronco adultas.



Mas estas são só algumas das razões porque eu recomendo o vinho tinto em moderação.



Além disso, as pesquisas recentes demonstram que o resveratrol também tem o poder de melhorar a função cerebral, pois age no hipocampo, uma área importante do seu cérebro que é a sede de aprendizagem, memória e a sua força de pensamento.



Estudos convincentes já demonstraram o impacto neuro-protetor do resveratrol. Segundo estudos do Reino Unido, concluiu-se que altas doses de resveratrol pode melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro e incrementar a saúde cerebral.



Num outro estudo recente, os pesquisadores investigaram os efeitos de resveratrol na neuroplasticidade do hipocampo e no desempenho cognitivo em ratos, cujo objetivo era checar o efeito do resveratrol na sobrevida celular e na proliferação de neurônios do hipocampo.



Observou-se que o resveratrol, pelas suas propriedades de alongamento de telômero, promove tanto a sobrevida celular como a neurogênese no hipocampo, assim aumentando ambos os processos de aprendizagem e de memória.



Telômeros são a parte distal do seu DNA. Quando você é jovem, os seus telômeros são longos. Mas toda vez que uma célula se divide, os telômeros ficam mais curtos.



Com o passar do tempo, seus telômeros tornam-se tão curtos que eles não conseguem proteger seu DNA tão bem, e a cada divisão celular formam novas células defeituosas. Com isso você começa a desenvolver os sinais e as doenças do envelhecimento, com uma taxa de aumento de 300% no risco de morte por doença cardíaca, e de cerca de 800% mais mortes por doenças infecciosas.



Portanto, o Resveratrol aumenta significantemente a atividade da telomerase, a enzima que "reconstroi" os seus telomeros, além de ter o mesmo impacto regenerador nos neurônios no seu hipocampo.



Mas há um porém…



O nível de resveratrol é variável, dependendo do vinho. No caso do vinho branco, por exemplo, contém muito pouco resveratrol porque não é feito com cascas de uva.

A maior quantidade de resveratrol nos vinhos tintos está nos vinhos de regiões mais frias — como o norte da California, o Oregon e o estado de Washington, bem como nos vinhos tintos franceses da Borgonha, onde o clima é geralmente fresco e úmido.



Aconselho vinhos tintos feitos com as uvas Pinot noir, que são uma das variedades mais difíceis de cultivar porque muito sensíveis, só prosperam em regiões onde é frio e molhado, mas são as mais ricas em resveratrol.



Uma outra opção é o uso diário de 150 mg de trans-Resveratrol puro por dia para a ativação da telomerase — e para um coração e uma mente mais saudável.

Referências bibliográficas:

- American Journal of Clinical Nutrition March 31, 2010

- Journal of Neuro inflammation August 2010

- BMJ 2014;348

-Nature, Red wine ingredient makes yeast live longer, HelenR. Pilcher

-Neurology September 11, 2015





Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357

