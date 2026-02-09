SAÚDE E ALIMENTAÇÃO
Resgatando sua beleza
Publicado em 09/02/2026 às 13:44
Alterado em 09/02/2026 às 13:45
Quando se fala a palavra ácido, muitas pessoas já deixam de se interessar pelo assunto.
Estou me referindo ao ácido hialurônico, um produto completamente natural que também tem uma excepcional ação hidratante para sua pele.
Ele pode absorver até mil vezes o seu peso em água, agindo como uma esponja absorvendo a água
Isso dá firmeza, elasticidade e flexibilidade à pele para reduzir o aparecimento de rugas.
Na juventude, você tem abundância de ácido hialurônico em vários tecidos do corpo, como a pele, as articulações e até mesmo os olhos, fornecendo hidratação, amortecimento e suporte.
Conforme envelhecemos, os níveis de ácido hialurônico começam a diminuir, causando uma pele seca e flácida.
É por isso que você notará que muitos produtos para a pele a incluem como um ingrediente.
Mas os seus benefícios não param por aí ...
Benefícios do ácido hialurônico
Veja alguns exemplos de problemas relacionados à queda na produção de ácido hialurônico:
1. Fibromialgia. Muitas vezes esta condição apresenta variações significativas do nível de ácido hialurônico no sangue, o que auxilia no diagnóstico da fibromialgia.
Acredita-se que normalizar o acido hialurônico possa proporcionar cura e alívio dos sintomas.
2. Osteoartrite. Segundo os estudos, o ácido hialurônico pode ser usado para aliviar os sintomas dessa condição inflamatória.
3. Olhos Secos. Neste caso, as pesquisas sugerem que o acido hialurônico tem o potencial de ajudar a aliviar os olhos secos, de acordo com publicação na revista da American Academy of Optometry.
4. Glaucoma. A deficiência de ácido hialurônico nos olhos pode aumentar o risco de desenvolver glaucoma primário de ângulo aberto, segundo artigo na revista médica Molecular Vision.
Como aumentar sua produção de ácido hialurônico
A melhor maneira é através de sua dieta. Há vários alimentos conhecidos que são boas fontes de ácido hialurônico, ou ajudam a aumentar sua produção:
• Carne vermelha de gado a pasto. A maioria das carnes vermelhas, como carne bovina, além da de peru, porco, cordeiro e frango, contém altos níveis de ácido hialurônico. Você pode fazer um caldo dos ossos, cartilagem e ligamentos para obter essa substância.
Dê atenção especial aos miúdos, pois são a melhor fonte de ácido hialurônico, como rim, fígado e coração.
• Alimentos ricos em vitamina C - O ácido ascórbico é essencial na produção de ácido hialurônico. Exemplos: pimentões vermelhos, amarelos e laranja, frutas cítricas e ervas como salsa e coentro.
• Alimentos ricos em magnésio - Este mineral é cofator na síntese de ácido hialurônico. Exemplo: banana, maçã, abacate, tomate, melão, pêra e pêssego.
Glucosamina
A suplementação com glucosamina também aumenta a produção natural de ácido hialurônico. A literatura recomenda 500 mg de duas vezes ao dia.
Dr. Wilson Rondó Jr.
CRM RJ 52-0110159-5
Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo
Registro nº 058357