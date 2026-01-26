Bactérias intestinais regulam o seu peso

...

Publicado em 26/01/2026 às 09:47

Alterado em 26/01/2026 às 09:47

Já sabíamos que o desequilíbrio da flora intestinal promove aumento de peso, desequilibra a glicemia, ao passo que as boas bactérias restauram o equilíbrio metabólico, controlam o peso e regulam o apetite.



Recentemente, os cientistas descobriram que determinadas bactérias intestinais produzem moléculas especializadas em ácidos biliares que aumentam ou reduzem o depósito de gorduras.

Esses estudos têm trazido mais detalhes de quais bactérias são as causadoras de ganho de peso, aumentam inflamação e comprometem a produção de energia, algo que realmente detalha essa ação.



Como influenciar a redução da obesidade através das bactérias intestinais

Os estudos mostram que dietas não saudáveis aumentam a inflamação, predispõem diabetes tipo 2, doença cardiovascular e complicações hepáticas.



Pesquisadores observaram que gorduras não saudáveis estimulam o ecossistema intestinal a aumentar o crescimento de bactérias capazes de amplificarem inflamação, por liberarem endotoxinas.



Por outro lado, se comprovou que o jejum em dias alternados estimula a produção de certos ácidos graxos de cadeia curta, associados com maior produção de gorduras termogênicas, que aumentam a queima de calorias.



Ou seja, o controle do tempo entre refeições tem impacto direto na flora intestinal.



Portanto, a estratégia mais promissora para reduzir gordura é pular refeições ocasionalmente ou implementar períodos maiores entre refeições, para produzir mais bactérias benéficas que ativam a produção de energia.



Exploração na microbiota intestinal feita por pesquisadores, e publicada na Nutrition Today, avaliou a conexão com as alterações de peso.



Pessoas com maior massa corpórea de gordura, normalmente, tem menor diversidade de bactérias intestinais. Isso promove aumento da relação cintura-quadril e menor flexibilidade metabólica.



É a exemplificação da importância da maior diversidade possível de bactérias intestinais, que influenciam a queima de gordura e redução de peso.



Estimular a melhora de bactérias intestinais com dieta correta, uso de alimentos fermentados e probióticos é fundamental nesse objetivo, e influencia a liberação de hormônios como incretinas e peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1).

Esses hormônios regulam a glicemia e o apetite.



O aumento de bactérias boas gera saciedade e inibe compulsões.



Como restaurar o equilíbrio da flora intestinal

1.Evitar óleos de sementes

O problema aqui em relação aos óleos vegetais hidrogenados de milho, soja, canola, girassol, etc. por, serem ricos em ácido linoleico (LA), ômega 6 pro-inflamatório, que altera a flora intestinal. Usar manteiga, ghee ou sebo.

2. Evitar desruptores endócrinos e mitocondrais

Produtos de uso em casa, cheios de químicos e plásticos, que interferem com os hormônios.

Usar vidros em vez de plásticos e produtos naturais de limpeza, como vinagre de maçã

3. Campos eletromagnéticos

É silencioso, mas estressa o organismo e compromete a geração de energia, causando inflamação crônica e fadiga



4. Consuma carboidratos de fácil digestão

Neste caso, não vão irritar a mucosa intestinal e colaboram na recuperação do filme que protege o intestino



5. Probioticos, em especial Akkermansia

Promovem e fortalecem a barreira intestinal, acabando com a inflamação



6. Fibras e amidos

Só reintroduzir aos poucos, para não irritar a mucosa intestinal, permitindo desinflamar o cólon.

Vegetais folhosos são os últimos a serem reintroduzidos na dieta.

Comece com fibras solúveis como arroz branco, amidos cozidos e, só depois, fibras.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357