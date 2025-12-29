Reverta a sarcopenia com uma taça de vinho

...

Publicado em 29/12/2025 às 09:51

Alterado em 29/12/2025 às 09:51

Com o passar dos anos, há nos idosos uma condição que muitas vezes passa despercebida e que muitos podem até considerar algo inevitável, como parte do envelhecimento.



Trata-se da sarcopenia, uma condição em que ocorre importante perda de massa muscular e de peso, além de fadiga debilitante.



Ocorre comprometimento do metabolismo, piorando a sensibilidade à insulina, queda imunológica e, para piorar, o encurtamento dos telômeros.



Lembre-se: quanto mais longo são os telômeros, mais jovens se comportam as células; quanto mais curtos ficam, mais vulnerável você fica à “velhice” e às chamadas “doenças do envelhecimento”.



Como, então, evitar esse risco de perda da sua independência?



De acordo com estudos recentes, uma das soluções mais eficazes para ser adotada no combate da sarcopenia é aumentar os níveis corpóreos de um metabólito chamado Urolitina A.



Esse metabólito é produzido pelas bactérias da flora intestinal, quando se ingere alimentos ricos em elagitaninos (polifenóis antioxidantes), associados à proteção cardíaca, imunológica e antienvelhecimento.



Além disso, a Urolitina A retarda e recupera a musculatura enfraquecida com a idade, pois revitaliza as mitocôndrias (miniusinas geradoras de energia dentro das células).

O grande problema é que a maioria das pessoas não apresenta uma microflora intestinal adequada, o que compromete a geração de Urolitina A.



Como retardar e reverter a sarcopenia



- Consuma mais elagitaninos

É aconselhável que se corrija a flora intestinal e consuma os alimentos ricos em elagitaninos, como framboesa, amora, morango, romã, nozes e vinho envelhecido em barricas de carvalho.



No caso do vinho, deve-se deixar claro que as uvas não apresentam elagitaninos naturalmente, mas que ocorre pelo contato das barricas de carvalho com as antocianidinas e taninos presentes no vinho. Essa equação é a que resulta na geração dos elagitaninos que terão efeito na maturação e estabilidade oxidativa do vinho.



- Associe um suplemento de Urolitina A

Com isso, aumentará a saúde mitocondrial ativando a mitofagia, a reciclagem de mitocôndrias defeituosas, promovendo recuperação dos músculos envelhecidos.

Consequentemente. haverá aumento de força, desempenho e resistência física.

De acordo com a literatura, recomenda-se cerca de 500 mg 2 vezes ao dia.



- Treino supra-aeróbico

É importante associar o estimulo mitocondrial com a Urolitina A e o exercício físico, pois assim haverá maior eficiência e rapidez no ganho de massa muscular.

Para adotar esse exercício, sua rotina de treino total levará apenas 20 minutos, 3 vezes por semana em dias alternados. Com isso, a sua produção de hormônio do crescimento fica aumentada por 48 a 72h, estimulando também o crescimento muscular!

É importante entender que o treino supra-aeróbico é progressivo, não precisando ser atleta para fazê-lo, pois simplesmente respeite seus limites.



Converse com o seu médico sobre isso.



O conteúdo completo sobre esse treinamento você encontra no meu livro "20 Minutos e Emagreça".



Referências bibliograficas

- Sci Rep. 2021 Apr 12;11(1):7966

- Lancet Neurol. 2019 Feb;18(2):177-184

- J Cardiovasc Pharmacol. 2014 Mar; 63(3):196-206

- Nat Metab. Nat Metab. 2019 Jun;1(6):595-603

- Eur J Clin Nutr. 2021. doi: 10.1038/s41430-021-00950-1

- Innov Aging. 2017 Jul; 1(Suppl 1):1223-1224

- American Journal of Enology and Viticulture. 47(1):103-107.

www.drrondo.com/sarcopenia-a-osteoporose-dos-musculos

www.drrondo.com/reverter-envelhecimento-20-minutos



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357

