Cinco combatentes naturais do câncer

Publicado em 10/11/2025 às 12:05

Alterado em 10/11/2025 às 12:07

Coma isto. Engula aquilo. Tome esta droga. Aperte o seu nariz e tente mandar goela abaixo algum coquetel desagradável de ervas com um nome impronunciável. Em todo canto tem alguém tentando tirar lucro dos seus medos de câncer com medicamentos apoiados em ruído e marketing, não na ciência.



Bem, é hora de cortar a lorota aqui. A melhor maneira de vencer o câncer é evitar ter a doença em primeiro lugar – e há maneiras simples, seguras e verdadeiramente BARATAS de certificar-se de que você nunca ouça a palavra com “c” do seu médico.



1) E isto começa com algo que você provavelmente já esteja tomando – algo que pode custar apenas centavos por dia: o seu multivitamínico diário.

Em um novo estudo, 14.500 médicos receberam ou um multivitamínico ou um placebo e foram seguidos por 11 anos. Descobriu-se que aqueles que tomaram as vitaminas tiveram um risco de câncer 8% mais baixo.



2) Diversão no sol: você já ouviu falar que o sol causa câncer, certo? Bem, você ouviu errado – porque a vitamina D que o seu corpo fabrica da luz do sol pode na verdade prevenir cânceres, incluindo o mortal melanoma pelo qual se culpa (incorretamente) a exposição demasiada ao sol. Você precisa passar muito tempo ao ar livre e obter entre 2.000 UI e 5.000 UI de vitamina D3 diariamente. Algumas pessoas necessitarão até mais.



3) Seja verde: o chá verde aparece tanto na mídia pelo seu poder de combate ao câncer, que é tentador acreditar que este é um triunfo do marketing sobre a ciência. Mas, por uma vez, há bastante conteúdo por detrás da apologia, porque os polifenóis no chá verde podem prevenir ou combater vários tipos de câncer. Em um novo estudo, os bebedores de chá verde tiveram um risco menor para cânceres do cólon, estômago e garganta. Em outros estudos, o chá verde demonstrou que ele pode auxiliar na prevenção ou vencer cânceres da bexiga, pulmão, pâncreas, mama, próstata, ovários e mais.



4) O Time ‘A’: por falar em melanoma, um estudo recente descobriu que 1.200 mcg de vitamina A diariamente corta o risco de doenças por 74% em homens e mulheres acima dos 50 anos. Uma das melhores fontes de vitamina A é a manteiga fresca de fazenda que você foi proibido de comer. Coma à vontade!



5) Beba com responsabilidade: o vinho é famoso por seus antioxidantes combatentes de câncer. Mas se você não gostar de vinho, então sinta-se à vontade para beber um pouco de uísque. O uísque escocês de puro malte tem um nível mais alto ainda do que o vinho, do antioxidante combatente do câncer chamado ácido elágico. Mesmo as cervejas – especialmente as mais escuras – contêm nutrientes combatentes do câncer. Mantenha o hábito moderado e você também retalhará o risco de tudo, desde doenças cardíacas à demência. Eu beberei a isto!



Tenho mais uma coisa para a lista, mas não algo que você toma. É algo para evitar.



E é algo que, em quantidades enormes, tipicamente faz parte da dieta moderna – a que é precisamente a razão pela qual o câncer estar aumentando como nunca antes.



O açúcar é praticamente o fator de crescimento milagroso para muitos tipos de tumores. Na verdade, pelo menos um terço de todos os tumores contém receptores de insulina. Isto significa que quanto mais açúcar você consumir, mais rapidamente eles podem crescer.



As coisas doces podem até transformar um tumor inofensivo de crescimento lento em um assassino eficaz. E o que torna isto pior ainda é que você pode nem saber que tem um tumor e consumidor de açúcar até que seja tarde demais.



É claro que há várias outras maneiras de auxiliar o corte do seu risco de câncer. Tudo, desde o brócolis até o betacaroteno, pode ajudar, dependendo da forma da doença que você quer evitar.

Faça a sua lição de casa – e se você sabe que está em risco para certos cânceres, fale com o seu médico sobre os nutrientes que podem ajudar a cortar este risco!



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357

