Luz solar protege a miopia

Apesar de ainda haver muitas críticas à exposição ao sol, cada vez mais os estudos mostram a sua importância para aumentar a vitamina D e todos os benefícios que ela gera.



Além disso, estimula a produção melatonina, melhora o humor e depressão.

Mas agora um estudo mostra sua importância também para se manter a visão saudável no envelhecimento, e a prevenção de miopia.



Isso, em especial, nos jovens, pois nos últimos 30 anos, diferente do que anteriormente ocorria, estes deveriam ter maior exposição ao sol, algo que não está acontecendo.



Atualmente, a miopia tem se tornado algo comum entre os jovens; cerca de 40% deles, tanto da América como da Europa. Na Ásia, o acometimento é maior, onde cerca de 80% dos jovens já apresentam miopia.



O motivo? A pouca exposição ao sol, à qual os jovens se acostumaram.



A exposição à luz ultravioleta é importantíssima.



Um estudo mostra que os jovens em particular que passam bom tempo em ambiente externo, em contato com o sol, têm melhor visão com o envelhecimento.



No caso, os jovens entre 14 e 24 anos tiveram redução de 30% de risco de miopia.



Hoje, é exatamente o contrário: pouco tempo se expõe ao sol.



Segundo o pesquisador Ian Morgan, PhD de visão e fellow da Australian National University, “O aumento da quantidade de tempo ao ar livre nas escolas de Taiwan, nos últimos cinco anos, levou à diminuição da prevalência da miopia pela primeira vez em 40 anos”.



Um levantamento no Reino Unido revela que cerca de 75% dos jovens passam quase zero do seu tempo expostos ao sol, só comparável com prisioneiros.



Cientistas envolvidos em um estudo do U. S. News & World Report acreditam que a exposição ao sol tem efeito positivo para a visão, na verdade, pela exposição à claridade da luz.



Veja o que o Dr. Donald Mutti, um professor da Ohio University College of Optometry diz:

“A UVB aqui parece ser uma indicação para simplesmente passar mais tempo ao ar livre. O pensamento atual é que a luz mais brilhante do lado de fora estimula uma liberação de dopamina da retina e que a dopamina desacelera a alteração do olho, prevenindo a miopia. O trabalho do nosso grupo mostrou que estar ao ar livre protege da miopia antes que ela ocorra. Uma vez que uma criança precisa de óculos, estar ao ar livre não tem efeito sobre a miopia.”



Óculos escuros, usar ou não?

Apesar de se acreditar que o uso de óculos escuros pode ser bom para proteger os olhos da radiação solar, isso não é bem assim.



Na verdade, faz mais mal do que bem. Os olhos precisam ter contato com uma variedade de onda da luz para a boa nutrição dos olhos.



Usar óculos escuros com muita frequência bloqueia a absorção desse amplo espectro de luz nos seus olhos, o que impede que o seu hipotálamo reconheça isso.



Todo o controle do seu organismo é feito pelo hipotálamo, como por exemplo: pressão arterial, temperatura corpórea, inclusive o seu relógio biológico, que depende também do ritmo circadiano, onde a luz solar é fundamental nesse processo.



Agora, imagine:



Se você tiver restrição de iluminação nos seus olhos, o seu corpo entende como má nutrição.



Portanto, não é só a exposição ao sol de pelo menos 20 minutos por dia que precisamos, mas também tem os nossos olhos, que necessitam.



Veja o que este estudo apresenta:



“Pesquisadores tentando estudar a ligação entre exposição à luz e miopia expuseram pintinhos a várias quantidades de luz. A iluminação normal de laboratório era de 500 lux, a iluminação 'intensa' de laboratório era de 15.000 lux e a luz solar era de 30.000 lux.



Apenas a luz intensa de laboratório e a luz solar foram capazes de retardar o desenvolvimento da miopia, enquanto a iluminação normal de laboratório — que ainda é bastante brilhante e muito semelhante às condições de iluminação padrão de escritório — não protegeu adequadamente.



Observe que a luz solar direta é altamente brilhante (até 130.000 lux), enquanto apenas estar ao ar livre, em 'luz do dia total', fornecerá bastante luz para seus laboratórios de dopamina da retina...



Basta estar ao ar livre e o sol cuidará do resto.

Se você consegue ver coisas, isso significa que a luz está chegando aos seus olhos; é do sol (e, portanto, brilhante o suficiente) e você está pronto para ir.”



E lembre-se de se expor ao sol cerca de 20 minutos. Após, deve-se passar protetor solar e, aí sim, usar óculos escuros.



Outra dica é que, se você consome na sua dieta muito óleo vegetal rico em ácido linoleico (como de soja, milho, canola, etc..), dê preferência a usar gordura saturada boa (manteiga, manteiga ghee, banha de porco de animal à pasto e óleo de oliva).



O motivo é porque os óleos ricos em ácido linoleico, além de muitos efeitos negativos no seu organismo, se depositam na pele. Neste caso, em contato com o sol, eles oxidam causando inflamação e danos na pele.

