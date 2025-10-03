SAÚDE E ALIMENTAÇÃO
O mineral que pode ajudá-lo a reduzir a sua pressão arterial
Publicado em 03/10/2025 às 10:36
Alterado em 03/10/2025 às 10:36
Atualmente, cerca de 50% das pessoas têm hipertensão arterial, o que gera alto risco de doenças cardiovascular e derrame, as principais causas de morte do mundo moderno.
Infelizmente, cerca de 20% das pessoas que sofrem de hipertensão arterial não têm o conhecimento de que estão nessa situação, com isso só aumentam os riscos dos problemas de saúde.
Há diversas maneiras de se reduzir a pressão arterial sem a utilização de medicações, e uma delas é o potássio.
Efeitos do potássio na pressão arterial
O potássio é o terceiro mineral mais abundante no nosso corpo, sendo utilizado como um eletrólito vital para a fisiologia normal, e fundamental para prevenção e tratamento da hipertensão arterial.
A alimentação moderna, o uso de determinadas medicações, diarreia ou vômitos em excesso, acabam por provocar uma diminuição considerável desse mineral no nosso organismo, o que chamamos de depleção.
Por isso, a dosagem recomendada de ingestão de potássio por dia para a manutenção do seu índice ideal é de 4,7mg.
Benefícios do potássio
Além de agir positivamente no controle da pressão arterial, o potássio também é responsável pelos seguintes benefícios:
- Reduz risco de derrames
- Melhora circulação e oxigenação cerebral
- Melhor recuperação de exercícios, além de aumentar a força muscular
- Regulador do fluido do nosso corpo, prevenindo desidratação e mantém a função cerebral
- Importante na transmissão de impulso nervoso para o cérebro e sistema nervoso periférico
- Reduz insulina e glicose relacionada com Síndrome metabólica e Diabetes tipo 2
Importância da relação sódio/potássio
É nessa relação que está a chave do relaxamento das artérias e, consequentemente, a redução da pressão arterial. Mas, com a alimentação moderna – que possui muitos produtos processados – e a ingestão do sal refinado de mesa, acabamos gerando um excesso de sódio no nosso organismo e nos tornando carentes do equilíbrio saudável dessa relação.
E, como resultado disso, acabamos nos deparando com os seguintes problemas de saúde:
- Formação de cálculos renais
- Osteoporose
- Artrite reumatoide
- Cataratas
- Redução da memória
- Disfunção erétil
- Úlceras e câncer gástrico
Como corrigir essa relação naturalmente
Para que essa relação encontre o equilíbrio ideal é preciso:
- Enfatizar o consumo de frutas e vegetais, pois eles são ricos em potássio citrato ou potássio dimalato. Ambos são mais facilmente absorvíveis desta forma do que em suplementos, que normalmente usam cloreto de potássio.
- Consumir batata doce, tomates, espinafre, beterraba, feijão preto, salmão selvagem do Alasca, cogumelos e atum
- Utilizar, antes das refeições, de 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã diluído em um copo de água.
- Substituir o sal refinado de mesa pelo sal não refinado natural ou sal de Himalaia.
Faça isso e veja a sua pressão arterial e a sua condição geral de saúde melhorar consideravelmente!
Dr. Wilson Rondó Jr.
CRM RJ 52-0110159-5
Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo
Registro nº 058357