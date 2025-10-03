O mineral que pode ajudá-lo a reduzir a sua pressão arterial

Publicado em 03/10/2025 às 10:36

Alterado em 03/10/2025 às 10:36

Atualmente, cerca de 50% das pessoas têm hipertensão arterial, o que gera alto risco de doenças cardiovascular e derrame, as principais causas de morte do mundo moderno.



Infelizmente, cerca de 20% das pessoas que sofrem de hipertensão arterial não têm o conhecimento de que estão nessa situação, com isso só aumentam os riscos dos problemas de saúde.



Há diversas maneiras de se reduzir a pressão arterial sem a utilização de medicações, e uma delas é o potássio.



Efeitos do potássio na pressão arterial

O potássio é o terceiro mineral mais abundante no nosso corpo, sendo utilizado como um eletrólito vital para a fisiologia normal, e fundamental para prevenção e tratamento da hipertensão arterial.



A alimentação moderna, o uso de determinadas medicações, diarreia ou vômitos em excesso, acabam por provocar uma diminuição considerável desse mineral no nosso organismo, o que chamamos de depleção.

Por isso, a dosagem recomendada de ingestão de potássio por dia para a manutenção do seu índice ideal é de 4,7mg.



Benefícios do potássio

Além de agir positivamente no controle da pressão arterial, o potássio também é responsável pelos seguintes benefícios:



- Reduz risco de derrames



- Melhora circulação e oxigenação cerebral



- Melhor recuperação de exercícios, além de aumentar a força muscular



- Regulador do fluido do nosso corpo, prevenindo desidratação e mantém a função cerebral



- Importante na transmissão de impulso nervoso para o cérebro e sistema nervoso periférico



- Reduz insulina e glicose relacionada com Síndrome metabólica e Diabetes tipo 2



Importância da relação sódio/potássio

É nessa relação que está a chave do relaxamento das artérias e, consequentemente, a redução da pressão arterial. Mas, com a alimentação moderna – que possui muitos produtos processados – e a ingestão do sal refinado de mesa, acabamos gerando um excesso de sódio no nosso organismo e nos tornando carentes do equilíbrio saudável dessa relação.



E, como resultado disso, acabamos nos deparando com os seguintes problemas de saúde:



- Formação de cálculos renais



- Osteoporose



- Artrite reumatoide



- Cataratas



- Redução da memória



- Disfunção erétil



- Úlceras e câncer gástrico

Como corrigir essa relação naturalmente

Para que essa relação encontre o equilíbrio ideal é preciso:



- Enfatizar o consumo de frutas e vegetais, pois eles são ricos em potássio citrato ou potássio dimalato. Ambos são mais facilmente absorvíveis desta forma do que em suplementos, que normalmente usam cloreto de potássio.



- Consumir batata doce, tomates, espinafre, beterraba, feijão preto, salmão selvagem do Alasca, cogumelos e atum



- Utilizar, antes das refeições, de 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã diluído em um copo de água.



- Substituir o sal refinado de mesa pelo sal não refinado natural ou sal de Himalaia.

Faça isso e veja a sua pressão arterial e a sua condição geral de saúde melhorar consideravelmente!

Referências bibliográficas:

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357

