Importância da mitocôndria na geração de energia

Publicado em 22/09/2025 às 18:06

Alterado em 22/09/2025 às 18:06

Para que haja o funcionamento adequado do seu metabolismo, evitando fadiga, é necessária concentração de minerais que permitam a ativação das suas mitocôndrias, ou seja, as suas usinas geradoras de energia.



A quantidade de mitocôndrias de cada célula é o que determina a sua importância nessa geração de energia e grau de atividade.



Veja agora a quantidade média de mitocôndria por células:



1. maioria das células - 500 mitocôndrias



2. célula hepática - 2.000 mitocôndrias



3. célula renal - 4.000 mitocôndrias



4. célula cardíaca - 10.000 mitocôndrias



5. óvulos maduros (mulher) - 100.000 a 600.000 mitocôndrias.



6. cérebro (substância nigra) - 2 milhões de mitocôndrias por neurônio



Fatores que influenciam a disfunção mitocondrial

- Inflamação



Esta é uma condição que ocorre pela má produção de energia causada pela disfunção mitocondrial.



A presença de cobre na mitocôndria induz produção de peróxido de hidrogênio (H2O2), que é uma fonte de estresse oxidativo.



Na sequência, o peróxido de hidrogênio precisa ser transformado em duas moléculas de água (H2O).

Porém, conforme o seu estoque de cobre fica baixo, não haverá produção de água e sim H2O2.



Conforme o peroxido de hidrogênio (H2O2) vai se acumulando, aumenta os danos oxidativos mitocondriais.



Com a falta de produção de água na mitocôndria, não haverá produção de moléculas de energia, como ADP e de ATP, comprometendo a dinâmica energética.



- Retinol (vitamina A)



O transporte de elétrons dentro da mitocôndria precisa de retinol para funcionar adequadamente.



Caso esteja em níveis deficientes, haverá comprometimento da produção energética.



Entenda que retinol não é o mesmo que betacaroteno. Não há fontes vegetais desta vitamina, somente fontes animais, sendo esta mais uma razão importante do consumo de proteína animal na sua dieta.



As melhores fontes são manteiga, creme de leite, gema de ovo, fígado e outras vísceras.



Seu corpo pode, através do betacaroteno, produzir uma pequena quantidade de retinol, mas para isso precisa de níveis adequados de cobre nos tecidos.



- Vitamina D



A exposição ao sol estimula a produção de vitamina D, que, por consequência, transforma o retinol (vitamina A) em sua forma ativa, os retinóides. Estes desempenham diversas funções, como produção de hormônio tireoidiano e produção de melatonina nas mitocôndrias.



Com isso, promovem uma eficiente redução do estresse oxidativo intramitocondrial.



Efeito do cobre na mitocôndria

O cobre e o ferro precisam ser considerados juntos, pois, nos casos de desregulação funcional do ferro, o cobre pode participar diretamente.



Isso significa que em condição de anemia a deficiência principal pode não ser o ferro, mas sim o cobre, pois este é fundamental para que haja produção de hemoglobina.



Realmente, é uma situação que confunde muito a interpretação da fisiologia humana, mas se não houver concentração adequada de cobre, não haverá o metabolismo correto do ferro. Ou seja, esses dois metais apresentam metabolismo associado.



Conclusão

A melhor forma de repor o cobre não é usando suplementos, mas sim melhorando a nossa dieta que é muito carente em cobre. As boas fontes são pólen de abelha, fígado de animal criado a pasto e outras vísceras.



A vitamina C, especialmente das frutas como a acerola também pode ser útil, pois contém uma enzima chamada tiroxinase que possui 2 átomos de cobre.



Já o ácido ascórbico de suplementos tem ação pró-oxidante, enquanto o complexo de vitamina C, das frutas e alimentos, age como antioxidante, característica adquirida pela presença do cobre.



Além disso, o cobre é um mineral lipossolúvel, portanto, é fundamental que você esteja ingerindo gorduras boas para sua absorção.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357

