Por que a menopausa hoje é mais desconfortável do que no passado?

Publicado em 08/09/2025 às 10:44

Alterado em 08/09/2025 às 10:44

Na época das nossas avós, a menopausa não se manifestava como hoje, pois a imensa maioria das mulheres modernas passam por uma situação até certo ponto incapacitante.



Se manifesta precocemente, de forma mais prolongada e com maior intensidade.



Seus sintomas incluem alterações de humor, ansiedade, depressão, insônia, perda de memória, ganho de peso, inchaço, perda de libido, acne e perda de cabelo.



Você pode achar que isso tudo que está passando é natural, porém, não eram os sintomas que suas avós tinham, quando a menopausa era uma transição relativamente breve que acontecia quando a menstruação de uma mulher parava. Só uma pequena parte sofria ondas de calor por alguns meses, se na sequencia os sintomas desapareciam.



Porém, o que vemos hoje não tem nada de natural...



Como pode isso, se a biologia da mulher não mudou?



Muitos podem pensar que a causa desses sintomas tóxicos da menopausa é o resultado da queda natural dos níveis de estrogênio.



Mas o que precisamos levar em consideração é que o mundo à volta já não é mais o mesmo, pois agora há uma dominância importante do estrogênio.



Ao primeiro momento, pode parecer confuso o que estou falando, pois, conforme se entra na menopausa, os ovários param de ovular e começam a diminuir a produção de estrogênio. E os níveis caem até 60%.



Toxicidade no mundo moderno

Infelizmente, na nossa realidade atual, estamos sendo estimulados por falsos estrógenos (xenoestrógenos) que entram na nossa corrente sanguínea, onde se ligam aos receptores estrogênicos.

Esse bombardeamento vem de todos os lados, de sacos, garrafas e utensílios plásticos, água potável, desodorantes, produtos de beleza e até em comprovantes e notas impressas (cartão de credito, supermercados, lojas, etc.)



Com isso, os níveis de estrogênios do nosso corpo tendem a aumentar, gerando o que se chama dominância estrogênica.



Regulando essa dominância estrogênica

Existem dois compostos naturais encontrados nos vegetais crucíferos como couve de Bruxelas, couve flor, brocolis e repolho, que ajudam a trazer o estrógeno a nível normais. São eles:



- Indole 3 Carbinol (I3C)



Auxilia a degradação do estrógeno em compostos não lesivos e mantém o equilíbrio com a testosterona, na proporção que deva correr naturalmente.



Os estudos mostram que com o uso de 200 mg, duas vezes ao dia de I3C promove uma redução dos níveis de estrogênio na urina em torno de 45%.



- Diindolylmethane (DIM)



Parte do I3C transformada em DIM, que promove redução do estrógeno em níveis normais.

Na literatura, se recomenda 200 mg, duas vezes ao dia.

- Beta-Sitosterol

Planta que contém esse princípio ativo. Encontrado em abacates, nozes e sementes de abóbora.

A dosagem na maioria dos estudos é de 50 mg a 200 mg por dia.

- Canabidiol (CBD)



Um aliado de peso que modula a sobrecarga de estrogênio, e pode também colaborar no alivio muitos dos sintomas da menopausa, segundo as pesquisas.



Comprovações recentes confirmam que há uma ligação entre o sistema endocanabinoide natural (ECS) do seu corpo e seus hormônios.



E neste caso, quando se usa o CBD, ativa-se o sistema endocanabinoide presente em vários órgãos, como o cérebro e o sistema reprodutivo, tornando-os mais eficiente ainda.



Com isso:

- melhora humor, sono e memória,

- ativa fertilidade, reprodução e supressão da produção de estrogênio, a partir da testosterona, pela inibição da enzima aromatase.

- estimula a degradação do estrogênio através das enzimas chamadas citocromos.

- alivia depressão e ansiedade comuns na menopausa

- melhora a névoa mental e perda de memória, comum nestas condições, pois quando se tem um desequilíbrio de estrogênio os neurônios cerebrais param de formar novas conexões. Isso é reparado pelo CBD, que recupera essas conexões.

- aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, ativando a área da memória, de acordo com pesquisadores da University College London.

- Inibe as ondas de calor que ocorrem quando os níveis de estrogênio estão fora do normal, agindo no hipotálamo, a área do cérebro que regula a temperatura.

Referências bibliográficas:

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357