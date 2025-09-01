Deficiência nutricional e envelhecimento

Publicado em 01/09/2025 às 13:27

Alterado em 01/09/2025 às 13:27

Será que você está conseguindo todos os nutrientes que precisa na sua dieta? Provavelmente não, pois isso é o que está acontecendo com a imensa maioria das pessoas.



E pior, isso não é culpa sua.



Atualmente, a população global está deficiente por diversos fatores como:

- declínio da qualidade do solo;

- doenças crônicas afetando a absorção de nutrientes;

- disbiose em 98% das pessoas;

- ingesta inadequada de micronutrientes;

- presença de antinutrientes nos alimentos;

- uso de recomendações dietéticas adequadas (RDA) como referência, o que sabemos ser inadequado para ótima saúde.

Estes, entre outros fatores, têm nos deixado com a qualidade nutricional comprometida, sem que tenhamos consciência disso.



Isso ficou demonstrado em um estudo publicado no Lancet Global Health, com avaliação de 185 países com mais de 5 bilhões de pessoas.



Observaram carência de diversos micronutrientes essenciais na dieta, incluindo vitamina E, vitamina A, vitamina B6, vitamina C, iodo, magnésio, zinco e cálcio.



Com isso se espalha essa deficiência nutricional, causando manifestações sutis, com pouca energia, fog mental, sono não reparador, ou o enfraquecimento do sistema imunológico, sem a origem da causa.

Passando o tempo, as deficiências crônicas se acentuam podendo contribuir para condições de saúde mais sérias.



Portanto, o que isso significa?

Mesmo que você esteja consumindo alimentos densos em nutrientes integrais, você não estará conseguindo todos os micronutrientes que precisa.



O mundo moderno tem criado uma enorme quantidade de fatores, o que torna incrivelmente difícil conseguir os nutrientes necessários só com a dieta.



Um modo simples de reduzir o declínio cognitivo

Temos observado que após os 65 anos, a cada 3 adultos, 1 já apresenta sintomas de declínio cognitivo.

Mesmo manifestações discretas nessa faixa etária são preditores de risco de demência, doença de Alzheimer e outros distúrbios cognitivos, mais tarde, nas suas vidas.



E, apesar de mais de 25 anos de pesquisas e experimentações, não há nenhum medicamento efetivo para prevenção ou reversão do declínio cognitivo.



Apesar de não podermos parar o tempo, nós podemos influenciar o como envelhecermos melhor.

De acordo com um novo estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, usar um multivitamínico diariamente pode gerar melhoras significativas em relação à memória e cognição geral. Essa melhora representa o equivalente a redução de ao menos 2 anos da idade cognitiva.



Esse estudo é diferente dos feitos previamente porque ele envolve testes cognitivos mais sensíveis, o que garante um resultado mais preciso.



Nós sabemos que o cérebro precisa de mais de 30 nutriente para funcionar corretamente.



Infelizmente, mais de 90% das pessoas são deficientes não só de um, mas de diversos desses nutrientes.

Portanto, para restaurar essas necessidades, precisamos agir para proteger nossos cérebros, conforme envelhecemos.



Solução? Dê ao seu corpo os micronutrientes

É por isso que eu recomendo um suplemento de alta qualidade, que complete o que recebe pela alimentação.



- tenha os nutrientes essenciais, na forma mais facilmente absorvível

- doses baseadas na últimas pesquisas

- conjunto de nutrientes que agem sinergicamente para uma ótima absorção.



Portanto, é imperativo nos tempos atuais o uso de um multivitamínico de alta qualidade para ajustar as necessidades nutricionais.

Referências bibliográficas:

- Passarelli, S., Free, C. M., Shepon, A., Beal, T., Batis, C., & Golden, C. D. (2024). Global estimation of dietary micronutriente.

- The Lancet. October 2024; Volume 12, Issue 10e1590-e1599

- The American Journal of Clinical Nutrition. March 2024; Volume 119, Issue 3, Pages 692-701

- The American Journal of Clinical Nutrition. July 2023; Volume 118, Issue 1, Pages 273-282

- Nutrition. February 2015; Volume 31, Issue 2, Pages 261-275

- Alzheimer's & Dementia. June 2015; Volume 11, Issue 6, Pages 718-726

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357