Magnésio: o protetor do seu material genético

Publicado em 25/08/2025 às 10:33

Magnésio é o 4º mineral mais abundante no nosso corpo, estando envolvido em mais de 600 reações enzimáticas, incluindo proteção, reparação e replicação do DNA.



Mais da metade da população não ingere a quantidade necessária de magnésio, sem dizer que em situações de desafio e sono inadequado, pouco que se tem é consumido.



Perigos de deficiência de magnésio

De acordo com o European Journal of Nutrition, há uma correlação entre nível de magnésio e proteção do DNA.

Os pesquisadores observaram que em condições de magnésio baixo, haverá aumento de homocisteina, o que potencializa o dano no DNA, acelera o envelhecimento celular e aparecimento de doenças degenerativas.



Para agravar, a homocisteina está associada com aumento de doenças degenerativas, cardiovasculares e problemas na gravidez.



Mecanismos protetores do magnésio no DNA

- É fundamental para a integridade do DNA. Age como um cofator para as enzimas replicadoras do DNA.

- Está envolvido na regulação epigenética e integridade genômica.



No cérebro:

Mantém o equilíbrio de vários processos cerebrais, sendo responsável indiretamente para o aprendizado e a memória.



Reduz neuro inflamação



Modula a expressão inflamatória nos genes, reduzindo com isso a inflamação cerebral



Tem papel importante nas sinapses cerebrais, permitindo a conexão entre os neurônios. Isso é fundamental no aprendizado, memória e cognição.



Antioxidante

Deve ser considerado um antioxidante, pois participa das defesas orgânicas contra o estresse oxidativo.

Sua deficiência está associada com aumento de estresse oxidativo.

Age estabilizando a superóxido dismutase (SOD), a principal enzima antioxidante do nosso corpo, transformando radical superóxido em moléculas menos reativas,



Glicemia

O controle glicêmico depende do magnésio para que haja a correta função das células pancreáticas beta, que produzem insulina para regular a glicemia.



Caso o nível de magnésio esteja baixo, as células beta terão dificuldades de produzir e liberar insulina de modo eficiente, causando desequilíbrios glicêmicos. Isso contribui para o aparecimento do diabetes tipo 2 e resistência à insulina.



Por outro lado, a resistência à insulina estimula a excreção de magnésio depletando as reservas corpóreas de magnésio.



Esse ciclo acaba que perpetua essa condição.



Energia celular

O magnésio é essencial para a produção de energia agindo como cofator de diversas enzimas envolvidas na glicólise e ciclo de Krebs. Estes são os dois caminhos de geração celular de energia.



Na falta do magnésio, essas enzimas não funcionam adequadamente, comprometendo a produção de energia.



Como corrigir seu magnésio

Há diversas condições que aumentam a perda de magnésio, como:



- Diabetes tipo 2



- Consumir álcool regularmente



- Falta de sono



- Estresse



Os exames de sangue para checar o magnésio não traduzem a real situação, portanto, lembre-se de consumir alimentos ricos em magnésio como:



- Leite cru e iogurte caseiro



- Arroz branco, batata, couve de Bruxelas e brócolis



No caso de suplementação

Magnesio Threonato: é o único que atravessa a barreira hematoencefálica, portanto o ideal para a parte cerebral, memória e cognição.



Magnésio malato, citrato, taurato e bisglicinato são ótimos para a parte de pressão arterial, força muscular, função nervosa e contribuem para ossos fortes, diabetes, proteção do DNA e código genético, antioxidante.



Deve-se começar com a dosagem de 200 mg 1x/dia, devendo-se aumentar até 02 cp. 3x/dia.



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357

