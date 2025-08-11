O segredo da energia ilimitada

...

11/08/2025

11/08/2025

.

Por que poucos afortunados têm energia ilimitada, enquanto você tem que se rastejar de volta para a cama?



O segredo não são os seus músculos, seu coração, seu intestino, seus testículos, e não é a sua mente.



Não, ele se esconde em um lugar que você nunca suspeitou.



Agora quero lhe mostrar como ter um aumento da potência...



Tenho tratado centenas e centenas de pacientes com casos desesperados de fadiga. Incluindo pessoas que estavam literalmente “chorando” por cansaço e frustração.

Surpreso?

Mas isso tem ajudado centenas de pacientes que superam o cansaço “sem esperança”, com esse segredo que você vai conhecer agora.



O segredo está nas glândulas adrenais.

Como? Porque as suas glândulas adrenais são ignoradas pela maioria dos médicos, mas elas controlam a saúde do seu corpo inteiro!



Suas glândulas adrenais são a sua chave para uma energia ilimitada, uma sensação de mente aconchegante, articulações flexíveis e muito mais!



Na verdade, suas glândulas adrenais são o seu segundo cérebro, porque...



- tornam seus ossos e músculos fortes pela produção de DHEA, o precursor dos hormônios anabólicos como a testosterona,



- regulam a sua pressão arterial de diversas formas (ex: elas podem fazer a sua pressão sanguínea soar e seu coração bater como um tambor, secretando adrenalina),



- elas controlam sua glicemia pela estimulação do seu fígado para converter glicogênio em glicose quando sua glicemia fica baixa.



E mais: elas fornecem o cortisol, o hormônio poderoso do estresse. Muito cortisol sendo produzido por muito tempo pode ser algo desfavorável, mas uma pequena quantidade pode:



- Aguçar a mente



- Aumentar seu humor



- Dar-lhe energia extra



- Influenciar o seu ciclo de sono



A boa notícia é que, se você ajuda suas glândulas adrenais, sua vida toda pode mudar.

Veja os sete regeneradores das adrenais:

1) Ashwagandha

Esse fitoterápico, usado tradicionalmente na Índia para aliviar o cansaço, e que ultimamente novos estudos científicos mostram resultados excelentes em seres humanos, ajudando em:

- aliviar cansaço e tensão, de estressores diários

- promover clareza mental, concentração e alerta

- aumentar o nível energético

- reduzir níveis de cortisol, o principal hormônio da glândula adrenal, quando você está estressado

- elevar DHEA, hormônio da energia, que é precursor da testosterona, causando o efeito anabólico que mantem os seus músculos fortes e tonificados.



Utilizar, de preferência, extrato padronizado a 8% de withanolides na dosagem de 500 mg 2x/dia.

2) Rhodiola Rosea

Esse fitoterápico tem recebido bastante divulgação pela mídia, pois:

- combate ao estresse

- melhora o humor

- aumentar a energia mental

- amplia a resistência ao exercício

Esse ingrediente padronizado a 3% rosavins na dosagem de 300 mg 2x/dia.

3) Ginseng Siberiano (Eleutherococcus senticocus)

Esse é o ginseng adequado, e evite o ginseng chinês normal, por estressar a sua glândula adrenal.

Historicamente usada por atletas russos e astronautas, para manter suas reservas energéticas.

Use o extrato concentrado com 0,8% eleutherosides na dosagem de 500 mg 2x/ dia.

4) Vitaminas para estresse

É muito frequente os pacientes com estresse adrenal apresentarem deficiência de vitamina B12 e B5, ambas essenciais para a produção de energia.

Procure repô-las em dosagens adequadas, no caso da B12, Cianocobalamina) 5.000 mcg / 2 gotas sublinguais/dia.

No caso da vitamina B5 (ácido pantatênico) 500 mg 2x/dia

Com esses amplificadores de regeneração de glândula adrenal, você certamente não terá só mais energia durante o seu dia, mas vai mudar a sua vida, saindo daquela letargia para o máximo de vibração.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357