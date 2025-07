Lute contra a gripe com a arma secreta do seu corpo

Publicado em 21/07/2025 às 06:09

Se você realmente quiser evitar contrair a gripe neste inverno, esqueça a vacina contra a gripe e, ao invés dela, tome uma dose de vitamina D.

Um estudo recentemente publicado pela American Journal of Clinical Nutrition confirmou aquilo que venho dizendo a vocês há anos: que a vitamina D reduz drasticamente o seu risco de contrair a gripe . . . sem necessidade de uma vacina antigripe.

Em um estudo duplo cego e controlado por placebo, os pesquisadores deram 1.200 UIs diários de vitamina D3 à metade do grupo de 334 crianças. A outra metade recebeu um placebo.

No final de quatro meses, os pesquisadores descobriram que a vitamina D reduziu a incidência da gripe por 8 por cento. Por outro lado, a vacina antigripe oferece um mero 1 por cento na redução da incidência da gripe. Em outras palavras, quando se trata de prevenir contra a gripe, a vitamina D é 800% mais eficaz do que a vacina contra a gripe.

E é muito mais seguro também. Diferente da vacina contra a gripe, sua eficácia não é baseada na cepa específica da gripe daquele ano, não há data de validade e - o melhor de tudo - é absolutamente GRÁTIS.

Dado o que sabemos sobre o curriculum vitae já impressionante da vitamina D, este último benefício não deve ser uma surpresa. A vitamina D dá às suas células brancas o empurrão que elas precisam para expulsar invasores. E por causa das suas propriedades antiinflamatórias, a vitamina D pode reduzir os sintomas se você de fato ficar doente.

Mas isto não é tudo que ela faz. Um estudo publicado no jornal Nature descobriu que a vitamina D é um antibiótico natural. Embora ela não ataque diretamente a bactéria, ela dá ao seu corpo o que ele precisa para cuidar destes agressores sozinho. Ela faz isto ao aumentar a sua produção de peptídeos antimicrobianos, uma classe de proteínas que procuram e destroem vírus, bactérias e fungos.

Acrescente esta última descoberta a outros estudos que mostraram que a vitamina D pode reduzir o seu risco de tudo, desde doenças gengivais e diabetes a câncer ou doenças autoimunes, e você terá que perguntar se há algo que este hormônio não possa fazer. (Sim, a vitamina D é tecnicamente um hormônio).

Mas eu tenho algumas más notícias a dar - e isto não deve vir como um choque. Graças ao grande esforço da propaganda para demonizar o sol, a maioria das pessoas estão lamentavelmente deficientes. Isto significa que você precisa dar uns passinhos a mais para ativar a arma antigripe do seu corpo.

Lembre-se: o sol é a principal fonte da vitamina D do seu corpo. É verdade que há pequenas quantidades dela em alimentos como a sardinha, o arenque e o salmão—e sim, o leite pasteurizado que você compra no supermercado tem vitamina D aditivada—mas você teria que comer porções gigantescas destes alimentos para obter mesmo uma fração da D que o seu corpo precisa diariamente.

Apenas 20 minutos no sol, por outro lado, carregará o seu corpo com aproximadamente 20.000 UIs de vitamina D.

Você já quis saber porque a gripe é mais prevalente no inverno do que verão?

Não é por causa do frio – é porque o frio não te deixa obter a vitamina D do sol que você pega facilmente em estações do ano mais amenas.

Infelizmente dar aquele mergulho de urso polar no meio do inverno também não é a resposta. Já que o sol está em um anglo menor durante o inverno , os raios UVB não passam pela atmosfera da mesma forma e não entram em sua pele com a mesma eficiência.

Como resultado, o seu nível de vitamina D cai ao ponto mais baixo no inverno. É por isso se você já não estiver fazendo isso, que você precisa suplementar esse nutriente.

E se você achar que tomar a quantidade diária recomendada (200 UI’s) não vai funcionar, pense melhor. Até a Academia Americana de Pediatria admite que as crianças precisam de pelo menos o dobro desta quantidade. E o Instituto de Medicina diz que é seguro tomar até 2.000 UI’s.

Cheque os seus níveis sanguíneos de vitamina D (25 hidroxi D) para ver como você está e aí converse com o seu médico sobre a quantidade certa para você.



