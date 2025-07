Carne cultivada em laboratório – a falsa promessa

Publicado em 14/07/2025 às 10:47

Alterado em 14/07/2025 às 10:47

A onda do futuro, agora, é a carne cultivada em laboratório.



Pregam que não tem sofrimento animal, sem emissões de gases, de efeito estufa, simplesmente uma proteína semelhante à carne normal, e que terá o mesmo sabor dos bifes e hambúrgueres convencionais.



Mas, será possível isso?



Dificilmente...



Fazem parecer que a carne cultivada estará disponível nos mercados na próxima década, pois com essa propaganda procuram atrair financiamento público e privado.



Os proponentes pedem ao governo dos EUA para investir bilhões na carne falsa, mas se falharem, o que provavelmente vai acontecer, sobrará na verdade para o contribuinte.



Todos os argumentos de vantagens não passam de um frágil verniz para ocultar a verdade.



Veja agora o que realmente ocorre:



1. Sua produção está repleta de preocupações e contaminação ambiental que frustrarão a indústria antes mesmo de começar.



2. O custo do kg de carne falsa à base de cultura de células para o consumo humano custaria até 8.500 dólares.



3. É necessário construir instalação adequada com “salas limpas”, muito mais sofisticada do que as destinadas para a indústria alimentar, e teriam que ser de nível farmacêutico. Isso porque o crescimento das células de cultura é muito vulnerável à contaminação por bactérias e vírus. As bactérias crescem à cada 20 minutos, enquanto as células animais ficam isoladas 24 h. Com isso, há um altíssimo risco de contaminação da cultura.



4. Para cultivar as células em culturas, usa-se soro fetal bovino, pelas proteínas e vitaminas que contém.

Com isso, cancela-se a retorica-chave da carne cultivada, que deveria ser feita SEM animais.



5. A carne cultivada sem soro fetal bovino, seria um custo absurdo, cerca de 20.000 dólares o kg.



6. A opção de fazer carne falsa cultivada sem soro bovino fetal, através da soja transgênica, causaria um problema a mais. As práticas agrícolas destrutivas que este sistema gera.



7. Portanto, a carne cultivada em laboratório pode ser pior ao meio ambiente, o que vem contra mais uma premissa do porquê deste tipo de produção, da preservação do meio ambiente.



A carne de laboratório é uma falsa promessa de poupar a vida dos animais.



A carne cultivada em laboratório financiada e apoiada pela indústria dos transgênicos, cujo objetivo é substituir a carne vermelha, aves, laticínios e peixes por biologia sintética, simplesmente é criar uma dependência de empresas privadas no controle dos alimentos.



Aliás, de alimento não tem nada, e muito menos que protejam os animais de serem abatidos.



É o me engana que eu gosto!



Trata-se de uma carne produzida à base de células de tecidos animais, com a alegação que você estará comendo carne sem nenhum prejuízo ao animal.



Porém, esse processo tem como principal componente o soro fetal bovino, produzido a partir do sangue de fetos de vaca.



Veja agora o esclarecimento do processo agressivo e deprimente de extração do soro fetal bovino, que a Revista Slate, em 2017, comenta:



“Se uma vaca que vem para o abate estiver grávida, a vaca é abatida e sangrada, e então o feto é removido de sua mãe e levado para uma sala de coleta de sangue.



O feto, que permanece vivo durante o processo seguinte para garantir a qualidade do sangue, tem uma agulha inserida em seu coração. Seu sangue é então drenado até que o feto morra, uma morte que geralmente leva cerca de cinco minutos. Este sangue é então refinado e o extrato resultante é Soro Fetal Bovino.”



Na verdade, o que ocorre é que você não está comendo a carne desse animal que foi sacrificado antes mesmo de nascer, sendo usado só o seu sangue.



É muito mais agressivo, bárbaro e desumano, do que abater uma vaca e comer a sua carne.

Ou seja, sem as vacas e fetos de bezerros, não se consegue fazer essa carne, que promovem como sendo sem abate.



E para completar, essa carne cultivada não atende os requisitos dos veganos.



Para judeus e cristãos, biblicamente é proibido consumir o sangue de qualquer animal, e nessa carne, esse é um componente fundamental.



Biologia sintética e transgênicos

Esses são os termos que as empresas usam para as pessoas não perceberem que se trata de junk food altamente processadas, geneticamente modificados, como alternativas de carnes e laticínios.



Resumindo

O objetivo real de tudo isso é simplesmente ir acabando com os pecuaristas e agricultores, gerando um produto alternativo patenteado, de origem animal e/ou vegetal, no qual controlarão completamente o suprimento alimentar.



Para salvar o planeta e manter a sua saúde, deve-se evitar todas essas carnes falsas e optar sempre por alimento de verdade, criada da maneira correta!

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357