Arroz branco X Arroz integral

Publicado em 07/07/2025 às 12:56

Alterado em 07/07/2025 às 12:56

Você gosta de comer arroz?



É bom ou ruim para você?



Se você pode escolher entre arroz integral e o branco, qual você prefere?



Cerca de 90% das pessoas respondem errado esta questão, pois estão desinformadas sobre o assunto, e preferem o arroz integral.



Entretanto, essa orientação que recebeu de algum profissional da saúde, médico ou nutricionista está errada, pois o integral NÃO é mais saudável que o arroz branco.



Você vai entender os motivos:



Arroz integral

Preserva a casca que, apesar de conter bastante fibra, contém também toxinas como as lectinas, que lesam o seu intestino, causando fog mental, e estimulam reações autoimunes em algumas pessoas.



Eu tenho observado em diversos pacientes que ficam surpresos quando indico o arroz branco, e nunca o integral.



Com isso, os pacientes observam uma melhora de digestão, mais energia, clareza mental, além de condições autoimunes de pele que somem, conforme passam a usar arroz branco em vez de arroz integral.

O arroz integral contém também quantidades significantes de arsênico, que também está presente na casca. Essa é mais uma razão por que o arroz branco é melhor, pois não contém esse metal tóxico.



Veja o que o arsênico causa:



Além de cancerígeno (pulmão, pele, vesícula e rins), está ligado com:

•lesão renal;

•lesão de pele;

•fraqueza;

•dor de cabeça;

•aumento de risco de diabetes;

•redução de QI em crianças;

•anemia;

•na gestação, aumento de risco de prematuros, bebês de baixo peso e mortalidade infantil.



Na casca do arroz fica alta concentração de glifosato

Esse herbicida contém ingredientes inertes como sulfactantes, que podem envenenar os humanos.

As pesquisas têm mostrado o aumento na preocupação com relação a esse herbicida que está sendo associada a:



– Cirrose hepática

– Doença renal

– Distúrbio de expressão de genes associados com fibrose e necrose

– Disfunção mitocondrial

– Estresse oxidativo

– Doenças neurológicas como autismo, depressão, demência e ansiedade

– Doença de Parkinson



Arroz branco

É um amido rico em fibras solúveis, tem ótimo efeito por isso, sem causar irritação da mucosa do intestino.



Esse amido pode ser usado também como uma ótima fonte de glicogênio muscular, para pessoas saudáveis que se exercitam com intensidade e frequentemente.



O cuidado é no caso dos diabéticos que não devem abusar desse amido, pois pode elevar a glicemia.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357