Carne vermelha e câncer de próstata

A importância do consumo de carne vermelha, agora, mostra mais um benefício surpreendente.



Os homens, com o passar dos anos, devem fazer um bom acompanhamento na prevenção e tratamento do câncer de próstata.



Um importante estudo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, examinou como a relação ômega 3/ômega 6, na nossa dieta, impacta a saúde dos homens.



Observou-se que nos estágios iniciais de câncer de próstata os indivíduos que aumentaram o ômega 3 pela dieta mostraram uma redução de 15% de proliferação de células cancerosas após 1 ano.



Em contraste, o grupo controle teve um aumento de 24% de crescimento de células cancerosas, no mesmo período.



Veja o que o grupo bem-sucedido fez:



Reduziu o consumo de alimentos ricos em ômega 6, incluindo:

- alimentos processados



- frituras



- molho comercial de saladas



- alimentos feitos com óleos de sementes



Aumentou fontes de Ômega 3:



- carne vermelha de animal criado à pasto



- peixes de águas frias(salmão, sardinha)



- ostras



- suplemento de ômega 3 de qualidade



Os pesquisadores mensuraram os efeitos usando Ki-67, um marcador de progressão de câncer.



Os resultados sugerem que uma simples modificação dietética pode ajudar a reduzir a progressão do câncer de próstata em homens com diagnóstico de estágio inicial da doença.



Esse estudo adiciona mais evidências da importância da relação ômega 3/ômega 6 na sua dieta, especialmente quando nossa realidade, o padrão alimentar, é de alto consumo de ômega 6 e baixo em ômega 3.



A boa notícia é que isso é fácil de se conseguir, reduzindo o consumo de alimentos processados (especialmente os feitos com óleos de sementes, e aumentar o consumo de alimentos ricos em ômega 3.



Vantagens do gado criado à pasto

Venho falando há mais de 25 anos da importância da carne vermelha, de animal criado à pasto, por ser riquíssima fonte de ômega 3, especialmente num momento que a maioria dos peixes que consumimos é de cativeiros, alimentada com ração à base de milho, soja, canola, que são exemplos de óleos de sementes, riquíssimo em Ômega 6.



Nossa vantagem protetora neste caso também é que cerca de 94% do gado no Brasil são criados à pasto, garantindo um alto aporte de ômega 3 proveniente do capim.



Por outro lado, na América, 96% do gado é confinado, consequentemente mais rico em ômega 6 oriundo dos grãos que compõem a ração.



De acordo com um estudo publicado no "The European Journal of Clinical Nutrition", os animais alimentados com grãos terão mais gordura ômega 6, que pode promover doença cardíaca e câncer, com menos gordura ômega 3, que é benéfica para a saúde do seu coração.

Isso está bem explicado no meu livro "Sinal verde para a carne vermelha", que recentemente foi publicado em Inglês e Espanhol.

Referências bibliográficas:

- Journal of Clinical Oncology. December 13, 2024



- Sinal Verde para a Carne Vermelha. Dr. Wilson Rondó Jr., 2011. Editora Global

drrondo.com/o-que-faz-a-carne-de-gado-confinado-americano-ser-diferente-da-nossa/

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357