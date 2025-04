Carne marinada na cerveja reduz índice de substâncias indesejáveis

Publicado em 28/04/2025 às 12:19

Toda vez que você cozinha uma carne em altas temperaturas, formam-se substâncias que são potencialmente perigosas, como os hidrocarbonos aromáticos policíclicos (PAHs) e as aminas heterocíclicas (HCAs).



Apesar de eu ser um encorajador do consumo de churrascos e carnes grelhadas, deve-se tomar alguns cuidados para se prevenir quanto à formação de subprodutos tóxicos.

A boa notícia é que através de medidas simples e saborosas se consegue reduzir significantemente essas substâncias, tornando a carne grelhada a mais saudável possível.

Segundo os cientistas, estima-se que a média de risco de câncer causado por exposição a essas toxinas é da ordem de 1 para 10.000 pessoas. Os indivíduos que consomem carne bem passada, cozida em alta temperatura, têm 60% mais risco de câncer de pâncreas.

Dietas com alta concentração dessas substâncias tóxicas estão correlacionadas com risco aumentado de tumores de cólon, pele, fígado, mama, pulmão, próstata e outros órgãos.



A outra boa notícia, eu diria até a mais gostosa, é a de que carne grelhada marinada em cerveja reduz essas substâncias tóxicas. Se descansarmos a carne por cerca de quatro horas na cerveja, podemos reduzir significativamente o índice dos hidrocarbonos aromáticos policíclicos.

Outro detalhe que devemos salientar é com relação ao tipo de cerveja. Existem tipos que são bem mais eficientes do que outros, sendo as escuras as que têm melhor efeito, graças ao índice de antioxidantes que elas apresentam. Só para se ter uma ideia, a cerveja clara reduz a formação de PAHs em 36,5%, enquanto que a cerveja preta reduz os PAHs em 68%.

Outros estudos anteriores mostra que marinar a carne em vinho tinto ou cerveja por 6 horas reduzia em 90% a formação de HCAs.

Se você não é fã de vinho ou cerveja, pode usar ervas, temperos, suco de limão, vinagre, alho, cebola, gengibre, paprika, azeite de oliva entre outros.



Porém, o cuidado é somente com molho barbecue industrializado, que contém açúcar; segundo estudo, chega a duplicar a concentração de HCAs na carne, depois de 15 minutos de cozimento.

Dicas para o preparo da carne:

Grelhe de forma indireta (fogo indireto) como colocar a carne numa grelha alta, em vez de muito próximo do carvão.



Evite esturricar a carne (não coma as partes muito escuras).



Coloque peças pequenas na grelha para que fique por pouco tempo em vez de uma peça grande que demora horas, com isso há menos tempo para a formação das HCAs.



Carnes marinadas antes de grelhar podem reduzir HCAs em 90%.



Mexa os seus hámburguers com frequência, assim reduz a formação de HCAs.



Evite grelhar cachorro-quente e carnes processadas, pois são as que têm maiores concentrações de substâncias agressoras.



No caso do frango, retire a pele antes de cozinhar, e não consuma a pele, pois ela contém alta concentração de HCAs.



Consuma a carne ao ponto ou mal passada. Quanto mais a carne fica na grelha, maior a concentração de HCAs.



Consuma somente carne de animais criados em pasto.



Para auxiliar na neutralização dos danos causados pelos HCAS, é recomendável que você:



Consuma vegetais crucíferos, folhosos que têm ação neutralizadora destas toxinas com efeito antimutagênico contra HCAs.



É o melhor momento para se consumir cerveja, pois as leveduras que ela contém podem ajudar a neutralizar a toxicidade de HCA. Cervejas escuras são mais eficientes do que as claras.



Vinho tinto, chá verde e chá preto também apresentam efeito inibidor da atividade mutagênica de HCA.

Portanto, incorporando qualquer uma destas bebidas durante o churrasco ou refeição que contenha carne grelhada, você estará com certeza reduzindo os indesejáveis efeitos mutogênicos causados pelos HCA.

Resumo: Na hora do churrasco, tenha sempre por perto vinho ou cerveja.

Sempre!

