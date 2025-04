O incomum é bom: 6 dicas de dietas incríveis para a sua saúde

Publicado em 07/04/2025 às 08:47

Alterado em 07/04/2025 às 08:50

Frequentemente recebo pacientes que me comentam que fazem uma alimentação saudavel, chegam até a falar com o peito estufado e boca cheia... mas cheios de queixas de saúde.

Portanto, conforme vamos conversando na consulta, vejo erros básicos que não gostaria que você também cometesse.

Por isso vou lhe passar dicas simples que qualquer um pode seguir, são passos que podem simplificar a sua dieta e melhorar a saúde da sua família inteira:

1 - Consuma pouco carboidrato

As gorduras, proteínas e nutrientes na carne podem te proteger de uma variedade de coisas – mas não podem te proteger das devastações do açúcar, da farinha, do milho e da soja.

Então, ao adotar uma dieta baseada em carne, tenha certeza de evitar os pães, bolos e sobremesas encharcados de açúcar. Traga o seu consumo de carboidratos para o mais próximo do zero que seja possível.

Os únicos carboidratos saudáveis são os vegetais e legumes.

2 - Carnes malpassadas

A maneira mais rápida de arruinar um bife é cozê-lo demais – e não só porque parece e tem o sabor de uma bolacha de plástico duro...

Quando se cozinha a carne demais, isto causa a criação de compostos cancerígenos, como as aminas heterocíclicas (AHCs) e os hidrocarbonos aromáticos policíclicos (HAPs). A carne queimada, em particular, estimula a produção dos produtos finais da glicação avançada, que por sua vez levam às doenças crônicas e envelhecimento precoce. Mas tudo bem se você chamuscar a carne um pouco (Que gostoso!), desde que ela fique malpassada no meio dela.

3 - Consuma vísceras

Não tema carnes de órgãos como o fígado, timo, pâncreas, rins, e até corações. Estas carnes estão cheias de nutrientes essenciais e compostos saudáveis.

Você não encontrará uma melhor fonte de gorduras e colesterol, vitaminas B essenciais, colina, vitamina K2 e mais. Além disto, oligoelementos essenciais geralmente não encontrados na carne tendem a acumularem-se nos órgãos.

4 - Dê preferência a vegetais orgânicos (de verdade)

Cuidado com o orgânico que você vê com certa frequência atualmente. Em muitos casos, estas palavras de impacto são usadas para te enganar e tirar o seu dinheiro.

5 - Carnes de animais criados a pasto

Segundo o último relatório do IBGE, 96% da carne no Brasil é a pasto. Isso é uma garantia de se estar consumindo proteínas da melhor qualidade.

Já no caso dos confinamentos, que são ambientes inóspitos, onde os animais não são criados no seu habitat natural e com uma alimentação mais artificial ainda, criam-se artefatos biológicos e não animais, cheios de hormônios, antibióticos, pesticidas, indutores de crescimento, com total desequilíbrio da relação ômega 3:ômega 6.

Isso acontece porque esse animais ingerem nutrientes como milho e grãos, para não falar em soja, um estrógeno em forma de planta. Consuma essas carnes produzidas em confinamentos e você também estará se transformando em um artefato biológico de milho e soja. Afinal, você é o que come.

6 - Abuse das gorduras boas

Normalmente as pessoas fogem das gorduras, vivemos a gordurofobia. Com isso, só conseguimos aumentar obesidade, diabetes, doença cardiovascular, Doença de Alzheimer, câncer e outras doenças degenerativas.

Nós precisamos das gorduras certas, que estão nas carnes gordurosas, no leite, na manteiga, banha de porco, óleos de coco, palma, oliva e amêndoas.

Se afaste o máximo possível dos óleos vegetais industrializados, hidrogenados ou parcialmente hidrogenados.

Saúde!

Este plano para se alimentar é apenas bom senso, mas dê uma olhada em sua volta e você saberá que é bastante incomum hoje em dia.

Portanto, o incomum é bom. Seja incomum e seja saudável!



Referências bibliográficas:

- Sinal Verde para a Carne Vermelha. Dr. Wilson Rondó Jr., 2011

- Óleo de Coco: a gordura que pode salvar sua vida.Dr. Wilson Rondó Jr., 2015

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357