Provado: Gordura saturada da carne vermelha não faz mal

Nossa saúde é dependente da nutrição e da função de suas mitocôndrias.



As mitocôndrias são pequenas usinas de cada célula, e quando estão funcionando bem, você tem saúde, energia em abundância, caso contrário, certamente você estará não só sem disposição para nada, além de estar acelerando o seu envelhecimento e predisposição a doenças degenerativas.



E aqui, mais uma vez, a carne vermelha pode ajudá-lo a manter sua mitocôndria ativa, pois é rica em ácido esteárico, mas isso só tem significado caso essa carne seja de animais criados em pastos, pois só assim terá altas concentrações desse elemento.



Apesar de que, até recentemente, as recomendações eram para que se evitasse a carne vermelha. Tanto é que, de 1960 para cá, seu consumo tem caído, sendo que em 2014 foi quando chegou em níveis mais baixos.



Porém, a ciência tem mostrado que essas indicações estavam baseadas em interpretações confusas que deram um entendimento errado do assunto.



Tanto é que esses mesmos estudos reavaliados e novas analises confirmam essa confusão, e mostram que a carne realmente é saudável.



Recentemente, em uma meta-análise gigantesca, cientistas estudaram os efeitos que uma maior ingestão de carne vermelha poderia ter sobre doenças cardiometabólicas e câncer em adultos. Compararam dietas de mais baixa ingesta de carne vermelha com dietas mais ricas em carne vermelha. A conclusão dos autores foi de que: "Dietas restritas à carne vermelha têm pouco ou nenhum efeito nos principais resultados cardiometabólicos, no diabetes, na mortalidade e incidência de câncer".



Esse resultado chocou a comunidade médica, pois mostra que a carne vermelha pode e deve fazer parte, com segurança, de um adequado plano nutricional.



Portanto, aquelas recomendações antigas, com o objetivo de limitar as gorduras saturadas, ficam ainda mais enfraquecidas.



E, segundo um artigo recente da revista BMJ, contendo uma meta-analise de 17 revisões separadas, mostra que essas gorduras, sejam de carne, queijo ou óleo de coco, não afetam a mortalidade. E que, se por acaso a carne vermelha causar doenças por algum mecanismo, certamente não é a gordura saturada, pois não há evidências cientificas que realmente possam apoiar isso.

Tanto isso é verdade que, com essa redução de consumo de carne vermelha, o que se observou é que, hoje, em média, dois terços da população sofrem de, pelo menos, uma doença crônica, na qual a dieta é um fator de risco importante.



Carne de animal a pasto e ácido esteárico

Segundo uma análise da Universidade de Illinois, que compara a concentração de ácido esteárico na carne vermelha do animal criado em pasto com a carne de animais confinados que só se alimentam com grãos, ficou comprovado que o ácido esteárico saturado era 36% maior em carne de animais a pasto.



Em um estudo publicado em 2018, os pesquisadores identificaram "o ácido esteárico como um metabólito da dieta que é detectado por nossos corpos para controlar nossas mitocôndrias".



Além disso, observaram que ajuda a diminuir o risco de doenças cardiovasculares e câncer.



E mais: segundo estudo envolvendo moscas, os cientistas descobriram que os insetos tinham mitocôndrias saudáveis quando apresentavam nível adequado de ácido esteárico, porém, apresentavam comprometimento mitocondrial quando os níveis de ácidos graxos eram mantidos baixos.

