Há uma grande confusão em relação a ser uma alergia ou intolerância alimentar, pois este assunto é muito comentado pelo aumento da frequência de respostas a fatores ambientais com o qual não convivíamos, ou alimentos que eram produzidos de forma natural, bem diferente de hoje.



Alergia alimentar é desencadeada por uma reação imunológica a proteínas encontradas em um alimento ou bebida específica.



Já a intolerância alimentar, é uma reação gastrointestinal a algo que você consumiu. Não tem correlação com o sistema imunológico.



Diversos fatores no mundo moderno podem desencadear as manifestações de alergias alimentares, tais como:



- alimentos pasteurizados, industrializados ricos em conservantes, preservativos, edulcorantes e que podem durar muito em prateleiras



- deficiência de vitamina D



- excessiva utilização de antibióticos, que podem estar presentes nos tratamentos médicos e também indiretamente contido nas carnes de animais confinados



- abuso de antiácidos



- alimentos tóxicos com alta concentração de transgenia e pesticidas



- um ambiente “muito limpo”, com ausência de exposição microbiana natural, promove pela hipótese da higiene - onde crianças e adultos não estão mais expostos a patógenos naturais no ambiente, fazendo com que o sistema imunológico se torne hipersensível.



- excesso do uso de produtos de higiene pessoal e de limpeza dos ambientes que vivemos



- alteração da composição do microbioma intestinal.



Como ocorrem essas alterações ?

Quando você entra em contato com toxinas, ocorre uma ativação do sistema nervoso parassimpático, para ajudar a neutralizar essa agressão à saúde. Com isso, pode desencadear alergia alimentar.

Por outro lado, a vida em uma “bolha”; sem ameaças naturais pode tornar tudo hipersensível

Leite: Alergia alimentar X Intolerância à lactose ?



Alergia alimentar

As alergias alimentares ao leite ocorrem após ingerir esse alimento, desencadeando uma resposta celular através da imunoglobulina-E (IgE), que é um anticorpo encontrado no sangue e nos mastócitos em todos os tecidos do corpo.



A reação haverá sempre que ingerido esse alimento, produção de IgE para essa proteína alimentar, fixando-se na superfície dos mastócitos, o que causa liberação de histamina.



Haverá com isso manifestações de coceira na boca, náusea, vômito, diarreia e dor de estômago.

Pode ainda causar tontura, sensação de desmaio, tosse repetitiva, garganta apertada, rouca e pulso fraco, chegando até a uma reação anafilática com hipotensão, respiração ofegante e urticária.



Essas manifestações podem ser agudas ou ocorrerem em até 24 horas após a exposição.



Os alimentos considerados mais alergênicos são: amendoim, nozes, soja, trigo, leite, ovos, peixe e marisco



Normalmente, essas alergias alimentares ocorrem já na infância.



Intolerância alimentar

Neste caso, os sintomas são causados por intolerância à lactose desencadeando manifestações gastrointestinais pela dificuldade de digerir as proteínas do leite.



Outro fator causal de intolerância é a presença de algum aditivo químico no alimento.



Os alimentos considerados mais intolerantes são: lactose, glúten, conservantes, aditivos e tiramina (comum em carnes curadas, queijos envelhecidos e defumados, além de peixes).



Como se prevenir

Comer uma dieta saudável baseada em alimentos não processados, idealmente orgânicos e / ou cultivados localmente.



- Minimizar a ingestão de alimentos inflamatórios como açúcares e grãos



- Aumentar a ingestão de gorduras ômega-3 de origem animal, especialmente com óleo de kril,l pela sua ação anti-inflamatória e redutora de manifestações alérgicas.



- Reduzir a ingestão de gorduras ômega-6, tais como óleos vegetais hidrogenados e parcialmente hidrogenados (soja, milho e canola) e que estão presentes também nos alimentos refinados e industrializados.



- Otimizar seus níveis de vitamina D por meio de uma exposição ao sol ou suplementação, se necessário. Sua importância no caso é pela ação reguladora do sistema imunológico.



- Alimentos fermentados e / ou probióticos. Ajuda a restaurar o equilíbrio da flora intestinal, podendo curar completamente suas alergias alimentares e regular seu sistema imunológico. Como exemplo, temos:



iogurte de leite cru de animais a pasto, além de outros lácteos cultivados como queijo e kefir, uma bebida láctea fermentada



chucrute, picles e outros vegetais fermentados



kimchi, natto e kefir



sopa de missô.



- Evite os antiácidos, pois alteram a acidez estomacal com consequente afeto negativo no microbioma intestinal



- Só use antibióticos quando realmente for necessário e lembre-se que carne de animais confinados contém antibióticos.



- Minimize ao máximo alimentos processados, pois são ricos em açúcar que alimentam bactérias nocivas em seu intestino



- Evite laticínios pasteurizados, pois promovem aumento de secreção nas vias aéreas, além de poder piorar a asma. Procure consumir laticínios de animais à pasto.



- Pimenta malagueta e raiz-forte: são descongestionantes naturais, além de reduzir sintomas de alergia nasal.



- Quercetina: um flavonoide antioxidante presente nas maçãs, frutas vermelhas, uvas vermelhas, cebolas vermelhas, alcaparras e chá preto, apresentam ação anti-histamínica. Pode ser usada na forma de suplemento, que a literatura sugere 500 mg duas vezes ao dia.



- Óleo de eucalipto: repara membranas mucosas. Há várias formas que pode ser usado como pingar uma gota em uma bola de algodão e cheirá-la várias vezes ao dia, ou adicionar algumas gotas à água do nebulizador. Outra opção são algumas gotas na água do banho.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357