Por que consumir gordura de bovinos é vital

Publicado em 10/02/2025 às 15:50

Alterado em 10/02/2025 às 15:50

Há uma grande confusão de entendimento ao se acreditar que as gorduras de animais não sejam saudáveis, e que o ideal é consumir óleos de origem vegetal, como soja, canola, milho, girassol, amendoim e até oliva.



Desculpe-me chocá-los com essa colocação, mas entendam, só as gorduras animais contêm a vitamina K2 na forma mais aproveitada pelos humanos.



Os estudos são claros que altas concentrações dietéticas de vitamina K2 reduzem risco de morte por doenças cardíacas e coronarianas, além de severas calcificações aórticas.



Veja outras ações importantes da vitamina K2:

- tem a capacidade de regular o transporte de elétrons dentro da mitocôndria, evitando disfunção mitocondrial

- reduz o processo oxidativo intramitocondrial

- regula o depósito de cálcio nos ossos e dentes, em vez de se alojarem nas artérias, rins, vesícula e retina

- restaura a saúde metabólica

- reverte resistência à insulina

- ajuda na manutenção da produção normal de ATP (moléculas de energia)

- produção hormonal

- prevenção de câncer



Mas saiba que os animais criados em pastos são as melhores fontes de vitamina K2, com concentrações até 4 vezes maior do que a gordura de animais confinados.



Formas de vitamina K

Existem 2 formas de vitamina K sendo que cada uma tem efeitos diferentes para a saúde.



Vitamina K1

Encontrada nas plantas, como vegetais folhosos verde escuro, porém não tem nenhum dos efeitos relevantes da vitamina K2.



Vitamina K2

Só encontrada em alimento proteico animal e alimentos fermentados. Existem 2 formas de menaquinona, dependendo da estrutura da molécula a MK4 e MK7.



A forma de vitamina K2 mais absorvida é a de origem animal, em comparação com a forma encontrada nos alimentos fermentados, quando é sintetizada por bactérias no intestino, pelas seguintes razões:

- é produzida no intestino grosso, que não é o melhor local de absorção do sistema digestivo

- é produzida por bactérias intestinais e fica ligada à membrana celular da bactéria, o que torna-se mais difícil de se absorver

- intestino com disbiose não consegue ter bactérias que produzem vitamina K2



Os animais criados em pastos são a melhor fonte de vitamina K2, pois o capim tem a vitamina K1, que é convertida no rúmen do gado através das bactérias em vitamina K2.



Melhores alimentos ricos em vitamina K2

- carne de animal criado em pasto

- bife de fígado

- ovos e carne de galinha caipira

- queijos fermentados

- queijo cottage

- leite integral

- manteiga e ghee

- natto



Suplementação

De acordo com a literatura, no caso de suplementação, deve ser entre 100 e 200 ug/dia

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357