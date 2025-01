Luz azul artificial: nosso novo inimigo

Publicado em 27/01/2025 às 12:35

Alterado em 27/01/2025 às 12:35

Cada vez mais tem ocorrido nas nossas vidas a exposição à luz artificial azul causando consequências típicas do século 21, pois nossos ancestrais não conheciam e terminavam o seu dia só com a luz solar, o que sincronizava o seu ritmo circadiano.

Com isso, recebiam o espectro completo de luz natural proveniente do sol (e que naturalmente contém alguma luz azul), durante o dia em equilíbrio com a luz vermelha que é necessária e benéfica para o “reset” do seu relógio biológico interno.

É isso que promove sono reparador desde que você tome dosagem suficiente de exposição à luz solar durante o dia.

A sua glândula pineal produz melatonina pelo contraste da exposição à luz solar do dia com a escuridão completa da noite.

Portanto, se você fica no escuro durante o dia, o seu corpo não consegue perceber a diferença de eliminação e com isso haverá comprometimento da produção de melatonina.

A nossa saúde depende desse ciclo regular claro-escuro, de preferência começando e terminando na mesma hora.

Porém, atualmente estamos expostos a luzes artificiais (LED, incandescentes e fluorescentes) e a equipamentos eletrônicos como smartphone, tablet, computador, televisão, etc.. com alta exposição à luz azul, o que causa uma confusão para o nosso corpo, podendo induzir a doenças crônicas.

A Associação Médica Americana pede mais atenção com luz LED

No Congresso Anual de 2016 da Associação Médica Americana foram apresentadas novas diretrizes de como se deve reduzir o efeito negativo para a saúde e seus efeitos ambientais pelas luzes de LED, especialmente nas ruas.

Apesar da economia que geram, são lesivas, tanto é que algumas cidades americanas que colocaram muita iluminação de LED nas ruas já estão tendo que reduzir essa quantidade.

Nova York já reduziu 25% das iluminações de LED nas ruas.

O motivo é o desconforto e a desabilidade causada pela intensidade da luz, que pode promover diminuição de acuidade visual e segurança, além de suprimir a produção de melatonina à noite com muito mais do que outras formas de iluminação.

E isso, como consequência, promove:



- redução de horas de sono



- sonolência diurna, com comprometimento das funções



- obesidade

Como evitar a luz azul artificial

Essa luz azul artificial deve ser evitada sempre e não somente à noite.

Para isso, deve-se, após o entardecer, usar óculos que bloqueiam essa luz, com lentes âmbar, ou específicos para bloquear essa luz artificial.

Com isso, você reduz essa exposição nas ruas, no uso dos equipamentos eletrônicos e no ambiente de casa, o que é benéfico para a sua saúde.

Suplementos para proteger os seus olhos

Esse tipo de luz causa um distanciamento das proteínas na mitocôndria, comprometendo o transporte de elétrons, tornando a mitocôndria das células oftálmicas menos eficientes.

- Zeaxantina, um antioxidante carotenoide importante para a sua retina

- Luteína, antioxidante importante para a sua mácula, que protege a sua visão central, contra as luzes LED.

- Astaxantina, um poderoso antioxidante que penetra a barreira ocular protegendo contra os danos oxidativos causados pelo excesso de luz azul artificial.

Referências bibliográficas:

- Chronobiol Int. Dec 2009;26(8):1602-12

- Current Biology. July 25, 2016

- Medical News Today. July 15, 2016

- American Medical Association. June 14, 2016

- USA Today. Jan 22, 2017



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5



Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357