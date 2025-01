Soluções para aparência de'pele de galinha', faça um reset da sua pele

Publicado em 13/01/2025 às 06:59

Alterado em 14/01/2025 às 16:01

Essa condição de “pele de galinha” é a forma simples de se dizer queratose pilar, uma condição comum e sem riscos.

Normalmente aparece nos braços, coxas e nádegas. Para alguns, aparece na face.

É caracterizado por pequenos buracos rosados que se sentem como lixa.

Às vezes, estes são vermelhos, inchados e comicham.

A causa disso é o crescimento de queratina (a proteína que protege a pele de infecções), que pode bloquear os folículos pilosos.

Pessoas com a pele seca são mais predispostas a isso, e durante o inverno podem piorar.

O que fazer para reduzir esses sintomas ?

Limite o uso de água quente. Isso causa agressão na pele e pode ficar mais inflamada.

Use sabonete sem perfume, com óleos naturais para hidratar a pele e prevenir qualquer efeito negativo.

Não arranhe ou esfregue a área

Mantenha a pele hidratada sempre

Hidrate a sua pele com ácido hialurônico e óleo de coco, pois nas épocas mais frias esse reforço de hidratação é importante, uma vez que a pele tende a ficar mais ressecada.

Consuma óleo de coco também, via oral, vitamina A, E e C para garantir uma boa proteção antioxidante.

Evite usar irritantes duros como esfoliantes, fragrâncias, produtos alcoólicos sintéticos, que irão agravar ainda mais a sua pele.

Na face, evite limpar esfregando, evite água muito quente ou fria cozinhando ou congelando o rosto, buchas vegetais, sabões de barra e tônicos adstringentes que contenham álcool. Esses componentes vão piorar ainda mais a sua pele.

Evite o excesso de exposição ao sol, ficando cerca de 30 minutos exposta a ele, de preferência entre 10h e 15h, quando há maior absorção de vitamina D.

Astaxantina, quando usada oralmente, os estudos mostram que promove benefícios cosméticos para a sua pele, reduzindo inflamação, rugas e manchas senis. Promove também proteção contra danos dos raios ultravioletas.

No preparo dos alimentos, não use óleos vegetais polinsaturados como milho, soja e canola, pois estes oxidam com o calor, gerando gorduras trans, que na pele causam redução da elasticidade e promovem aumento de rugas, por causarem maior inflamação na pele, mas também nos órgãos e vasos sanguíneos.

O que você come influencia diretamente na sua pele, portanto...

Em vez disso, use: gorduras saturadas boas como óleo de coco, manteiga de vacas criadas a pasto ou banha de porco.

Com isso você estará mais saudável, e certamente com uma aparência rejuvenescida também.

Referências bibliográficas:

- Livro Óleo de coco: a gordura que pode salvar sua vida. Editora Gaia

- Livro: Mude Sua Vida com Super Nutrientes!

- Q for Equinox. October 20, 2014

- Fats that Heal Fats that Kill. Udo Erasmus

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357